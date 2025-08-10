Lewis Hamilton chce skončit? Martin Brundle vyjádřil ostrou kritiku

Lewis Hamilton v Maďa, foto: Michael Zelinka / INCORP images
Josef Mráček VČERA 22:04
Po nepovedené kvalifikaci a závodě Velké ceny Maďarska se Martin Brundle pustil do kritiky ponurých vyjádření Lewise Hamiltona, která podle něj působila až příliš poraženecky.

Po maďarské Velké ceně se rozvířila debata nejen o výkonech Lewise Hamiltona, ale i o jeho vyjádřeních. Bývalý pilot Formule 1 a nyní analytik Sky Sports F1 Martin Brundle přiznal, že sledovat Hamiltonovy rozhovory bylo těžké a že by nejraději některé pasáže z televizního záznamu zcela odstranil. Sedminásobný mistr světa totiž po neúspěšné kvalifikaci, kdy vypadl už v rané fázi a označil se za „naprosto k ničemu“, dokonce naznačil, že by Ferrari mohlo zvážit jiného jezdce.

Závod na Hungaroringu pak jeho frustraci jen prohloubil. Ze 12. místa na startu se Brit ani po 70 kolech neposunul a do cíle dorazil tam, kde začal. Když byl v neděli dotázán na své sobotní výroky, nevzal je zpět, naopak dodal, že „v zákulisí se dějí věci, které nejsou dobré“. Situaci pro něj ještě zhoršila skutečnost, že jeho týmový kolega Charles Leclerc překvapivě vybojoval pole position, čímž ukázal, že Ferrari rychlost má – jen ne v rukou Hamiltona.

Lewis Hamilton v Maďa

Takhle si to nikdo nepředstavoval: Jamie Chadwick rozebrala Hamiltonův nelehký začátek u Ferrari

Hamilton do Maranella přišel po dvanácti letech v Mercedesu, kde získal šest ze svých sedmi titulů. Očekávání při přestupu byla obrovská, ale adaptace na nové prostředí zatím probíhá bolestivě. Brundle k tomu poznamenal: „Bylo to něco, co by bylo lepší neříkat. Ale Lewis nosí srdce na dlani. A když je v druhém voze Ferrari někdo na pole position, je to jako sypat sůl do ran.“

Analýza Jamie Chadwick, která Brundla na Sky doplnila, přidala další úhel pohledu. Podle ní je zásadní problém Ferrari nekonzistentní výkon vozu, který podrývá sebevědomí pilotů. „Pro Lewise je těžké, když po několika špatných víkendech začne mluvit tak, že ztratil jistotu. To není ten samý Lewis, který vyhrával tituly. Potřebuje jeden dobrý závod, sérii solidních výsledků, aby se vrátil do hry. Jenže pokud Ferrari nenabídne stabilitu, bude návrat formy o to složitější.“

Tento příběh tak není jen o jednom nepovedeném víkendu v Budapešti, ale i o širší otázce – zda se Hamilton dokáže přizpůsobit nové realitě, nebo zda se jeho debutová sezóna ve Ferrari stane zkouškou trpělivosti pro obě strany.

