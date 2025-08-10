Lewis Hamilton chce skončit? Martin Brundle vyjádřil ostrou kritiku

Po nepovedené kvalifikaci a závodě Velké ceny Maďarska se Martin Brundle pustil do kritiky ponurých vyjádření Lewise Hamiltona, která podle něj působila až příliš poraženecky.
Po maďarské Velké ceně se rozvířila debata nejen o výkonech Lewise Hamiltona, ale i o jeho vyjádřeních. Bývalý pilot Formule 1 a nyní analytik Sky Sports F1 Martin Brundle přiznal, že sledovat Hamiltonovy rozhovory bylo těžké a že by nejraději některé pasáže z televizního záznamu zcela odstranil. Sedminásobný mistr světa totiž po neúspěšné kvalifikaci, kdy vypadl už v rané fázi a označil se za „naprosto k ničemu“, dokonce naznačil, že by Ferrari mohlo zvážit jiného jezdce.
Závod na Hungaroringu pak jeho frustraci jen prohloubil. Ze 12. místa na startu se Brit ani po 70 kolech neposunul a do cíle dorazil tam, kde začal. Když byl v neděli dotázán na své sobotní výroky, nevzal je zpět, naopak dodal, že „v zákulisí se dějí věci, které nejsou dobré“. Situaci pro něj ještě zhoršila skutečnost, že jeho týmový kolega Charles Leclerc překvapivě vybojoval pole position, čímž ukázal, že Ferrari rychlost má – jen ne v rukou Hamiltona.
Hamilton do Maranella přišel po dvanácti letech v Mercedesu, kde získal šest ze svých sedmi titulů. Očekávání při přestupu byla obrovská, ale adaptace na nové prostředí zatím probíhá bolestivě. Brundle k tomu poznamenal: „Bylo to něco, co by bylo lepší neříkat. Ale Lewis nosí srdce na dlani. A když je v druhém voze Ferrari někdo na pole position, je to jako sypat sůl do ran.“
Analýza Jamie Chadwick, která Brundla na Sky doplnila, přidala další úhel pohledu. Podle ní je zásadní problém Ferrari nekonzistentní výkon vozu, který podrývá sebevědomí pilotů. „Pro Lewise je těžké, když po několika špatných víkendech začne mluvit tak, že ztratil jistotu. To není ten samý Lewis, který vyhrával tituly. Potřebuje jeden dobrý závod, sérii solidních výsledků, aby se vrátil do hry. Jenže pokud Ferrari nenabídne stabilitu, bude návrat formy o to složitější.“
Tento příběh tak není jen o jednom nepovedeném víkendu v Budapešti, ale i o širší otázce – zda se Hamilton dokáže přizpůsobit nové realitě, nebo zda se jeho debutová sezóna ve Ferrari stane zkouškou trpělivosti pro obě strany.
Oscar Piastri tvrdí, že stabilita jezdecké sestavy a vedení McLarenu dává týmu důležité výhody. Podle něj kontinuita pomáhá plánovat a zlepšovat výkon bez zbytečných otřesů.
Po nepovedené kvalifikaci a závodě Velké ceny Maďarska se Martin Brundle pustil do kritiky ponurých vyjádření Lewise Hamiltona, která podle něj působila až příliš poraženecky.
James Vowles označil návrat dvouzastávkové strategie v Monaku 2026 za „nejnepříjemnější pocit“, jaký kdy zažil. Podle něj může jít o krok, který závodu spíše uškodí.
Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým i nadále ponechá Landa Norrise a Oscara Piastriho volně závodit o titul bez týmových příkazů. Podle něj mají oba jezdci stejné šance a férový přístup posiluje celý tým.
Jamie Chadwick a Bernie Collins označily Hamiltonův víkend v Maďarsku za kombinaci slabého vozu a chybné strategie.
Toto Wolff přiznal, že vede rozhovory s Maxem Verstappenem, a ujistil, že George Russell o všem ví. Šéf Mercedesu tak otevřeně připustil, že kontakt s nizozemským šampionem není tajemstvím uvnitř týmu.
Red Bull nadále řeší bolestivou otázku druhé sedačky, protože Yuki Tsunoda stále nezískal jediný bod. Jeho neefektivní výkony oslabují nejen sesterský tým, ale i jeho vlastní šance na budoucnost v rámci programu.
Ferrari se zavázalo odhalit příčinu záhadného propadu výkonu Charlese Leclerca během Velké ceny Maďarska. Šéf týmu Fred Vasseur ujistil, že tým pečlivě prozkoumá všechny možné faktory, které mohly ovlivnit rychlost jejich pilota, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala.
Kimi Antonelli si na Hungaroringu dojel pro desáté místo a první bod od červnové Velké ceny Kanady, přestože závod byl pro něj těžký a náročný.
Několik týmů Formule 1 zůstalo po Velké ceně Maďarska na Hungaroringu, aby se zapojilo do testování pneumatik pro sezonu 2026. Středeční program však narušila nehoda Franca Colapinta, která předčasně ukončila jeho jízdu.
Lando Norris díky netradiční strategii během Velké ceny Maďarska dokázal předjet svého týmového kolegu Oscara Piastriho. Tento tah ukázal, jak důležitá je taktika na náročném Hungaroringu
Přes mizerný víkend na Hungaroringu zůstává Charles Leclerc přesvědčen, že v případě Lewise Hamiltona šlo jen o výjimečné zaváhání. Monacký jezdec věří, že britský šampion se po letní přestávce vrátí v lepší formě a zbytek sezony přinese pozitivnější výkony.