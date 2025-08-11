Co se skrývá za bojem Lewise Hamiltona? Fred Vasseur naznačuje větší obtíže

Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že on i Lewis Hamilton podcenili, jak těžké bude jezdcovo přizpůsobení se vozu Ferrari. Ukázalo se, že adaptace je mnohem náročnější, než čekali.
Šéf Ferrari Fred Vasseur otevřeně přiznal, že on i Lewis Hamilton možná podcenili, jak náročný bude pro britského jezdce přechod do týmu z Maranella na startu sezony. Po dvanácti letech strávených u Mercedesu čelil Hamilton zcela nové výzvě, která nespočívala jen ve změně vozu, ale také v úplně odlišném prostředí, kultuře týmu a technických podmínkách.
Vasseur vysvětlil, že Hamilton strávil téměř 20 let ve stejném prostředí – deset let v McLarenu a dalších deset u Mercedesu. „Byla to pro něj obrovská změna, pokud jde o kulturu, software, auto i každodenní záležitosti,“ uvedl Vasseur pro Motorsport.com. Podle něj si ani on, ani Hamilton úplně neuvědomili rozsah této výzvy.
Přestože Hamilton zažil několik pozitivních momentů, jako vítězství ve sprintu v Číně nebo čtvrtá místa v Emilia Romagna, Rakousku a Británii, celkově se mu zatím nedaří držet krok se svým týmovým kolegou Charlesem Leclercem. To v něm vyvolalo frustraci, kterou dal najevo zejména během závodu v Maďarsku před letní přestávkou.
Na tiskové konferenci po GP Maďarska Hamilton otevřeně prohlásil, že se momentálně cítí „k ničemu“ a naznačil, že Ferrari by možná mělo zvážit i jinou jezdeckou volbu. „Když máte takový pocit, tak ho máte. V pozadí se děje hodně věcí, které nejsou ideální,“ uvedl Hamilton při vysvětlování svých slov.
Navzdory této kritice však Hamilton v rámci týmového debriefu zdůraznil, že nyní potřebuje čas na zotavení a restart během letní přestávky. „Byl to náročný víkend, ale jsem vděčný za úsilí celého týmu. Teď přijde pauza, kterou využiji k dobití sil a chci se vrátit silnější. Nejsem tam, kde bych chtěl být, ale zápas ještě nekončí – nezatracujte mě,“ dodal odhodlaně.
Ferrari i Hamilton tak stojí před nelehkým úkolem najít společnou řeč a způsob, jak co nejrychleji překonat adaptaci na nové prostředí, aby tým mohl opět konkurovat nejlepším. Vasseurova upřímnost zároveň ukazuje, jak složité je přecházet mezi špičkovými týmy a jak moc záleží na schopnosti jezdce a celého týmu rychle se přizpůsobit.
Max Verstappen prozradil, jak je to o voze Red Bullu, který byl navržen podle jeho stylu jízdy.
Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že on i Lewis Hamilton podcenili, jak těžké bude jezdcovo přizpůsobení se vozu Ferrari. Ukázalo se, že adaptace je mnohem náročnější, než čekali.
Charles Leclerc míní, že Ferrari by mělo dát přednost udržení druhého místa v Poháru konstruktérů před ziskem většího času ve větrném tunelu pro rok 2026. Podle něj má aktuální úspěch a s ním spojené benefity větší váhu než dlouhodobá technická výhoda.
Oscar Piastri tvrdí, že stabilita jezdecké sestavy a vedení McLarenu dává týmu důležité výhody. Podle něj kontinuita pomáhá plánovat a zlepšovat výkon bez zbytečných otřesů.
Po nepovedené kvalifikaci a závodě Velké ceny Maďarska se Martin Brundle pustil do kritiky ponurých vyjádření Lewise Hamiltona, která podle něj působila až příliš poraženecky.
James Vowles označil návrat dvouzastávkové strategie v Monaku 2026 za „nejnepříjemnější pocit“, jaký kdy zažil. Podle něj může jít o krok, který závodu spíše uškodí.
Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým i nadále ponechá Landa Norrise a Oscara Piastriho volně závodit o titul bez týmových příkazů. Podle něj mají oba jezdci stejné šance a férový přístup posiluje celý tým.
Jamie Chadwick a Bernie Collins označily Hamiltonův víkend v Maďarsku za kombinaci slabého vozu a chybné strategie.
Toto Wolff přiznal, že vede rozhovory s Maxem Verstappenem, a ujistil, že George Russell o všem ví. Šéf Mercedesu tak otevřeně připustil, že kontakt s nizozemským šampionem není tajemstvím uvnitř týmu.
Red Bull nadále řeší bolestivou otázku druhé sedačky, protože Yuki Tsunoda stále nezískal jediný bod. Jeho neefektivní výkony oslabují nejen sesterský tým, ale i jeho vlastní šance na budoucnost v rámci programu.
Ferrari se zavázalo odhalit příčinu záhadného propadu výkonu Charlese Leclerca během Velké ceny Maďarska. Šéf týmu Fred Vasseur ujistil, že tým pečlivě prozkoumá všechny možné faktory, které mohly ovlivnit rychlost jejich pilota, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala.
Kimi Antonelli si na Hungaroringu dojel pro desáté místo a první bod od červnové Velké ceny Kanady, přestože závod byl pro něj těžký a náročný.