Oscar Piastri: Prozradil tajemství úspěchu Mclarenu

Oscar Piastri tvrdí, že stabilita jezdecké sestavy a vedení McLarenu dává týmu důležité výhody. Podle něj kontinuita pomáhá plánovat a zlepšovat výkon bez zbytečných otřesů.
McLaren je v letošní sezoně dominantní a posledních šest víkendů zaznamenal double. Velkou výhodu má díky stabilitě ve vedení a sestavě jezdců, zatímco jiné týmy v poslední době často mění důležité pozice. Oscar Piastri, jeden z hlavních jezdců McLarenu, si této stability velmi váží. „Jsem opravdu spokojený tam, kde jsem,“ řekl, když se ho ptali na situaci v McLarenu ve srovnání s ostatními týmy ve Formuli 1.
McLaren si udržel stabilní jezdeckou sestavu i vedení. Piastri a Lando Norris tvoří pevné duo už třetí sezónu a zůstávají spolu i nadále pro rok 2026. Andrea Stella, šéf týmu od začátku sezóny 2023, nedávno prodloužil smlouvu, a podobně i generální ředitel Zak Brown je s týmem minimálně do roku 2030. „Stabilita je rozhodně něco, co se cení,“ dodává Piastri. „S více zkušenostmi v seriálu si uvědomuji, že není samozřejmostí, mít v týmu takovou kontinuitu.“
Naopak soupeři jako Ferrari, Mercedes či Red Bull v poslední době prošli výraznými změnami. Ferrari přivítalo Lewise Hamiltona, ale i zde se nedávno spekulovalo o odchodu šéfa Freda Vasseura. Mercedes přivedl mladého Kimiho Antonelliho a stále řeší budoucnost George Russella. Red Bull je pak doslova ve víru turbulencí, rychlé střídání jezdců a konec dlouholetého šéfa Christiana Hornera, kterého nahradil Laurent Mekies.
Piastri sám má zkušenost z jiné perspektivy. Před přestupem do McLarenu byl součástí programu juniorských jezdců v Alpine, odkud odešel kvůli komplikovaným smluvním sporům. „Měl jsem štěstí, že mi McLaren věřil a dal mi šanci,“ říká. „Tato důvěra mi dává pocit loajality, proto ani neslyším na spekulace o mém odchodu k Red Bullu.“
Když přišla zpráva o odvolání Christiana Hornera z Red Bullu, Piastri přiznal, že ho změna překvapila, ale příliš se jí nezabývá. „Christian toho s týmem hodně dokázal, ale pro mě to není něco, co by mě ovlivnilo,“ komentoval situaci. Jeho pohled tak ukazuje, jaký význam má mít kolem sebe pevný tým a stabilní prostředí.
V době, kdy mnohé stáje čelí personálním otřesům, je McLaren příkladem, jak může dlouhodobá stabilita pomoci vybudovat silný a jednotný tým. Piastri to shrnuje jednoduše: „Je příjemné mít pocit, že v týmu panuje jednota a síla. To je pro nás obrovská výhoda.“
Oscar Piastri tvrdí, že stabilita jezdecké sestavy a vedení McLarenu dává týmu důležité výhody. Podle něj kontinuita pomáhá plánovat a zlepšovat výkon bez zbytečných otřesů.
Po nepovedené kvalifikaci a závodě Velké ceny Maďarska se Martin Brundle pustil do kritiky ponurých vyjádření Lewise Hamiltona, která podle něj působila až příliš poraženecky.
James Vowles označil návrat dvouzastávkové strategie v Monaku 2026 za „nejnepříjemnější pocit“, jaký kdy zažil. Podle něj může jít o krok, který závodu spíše uškodí.
Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým i nadále ponechá Landa Norrise a Oscara Piastriho volně závodit o titul bez týmových příkazů. Podle něj mají oba jezdci stejné šance a férový přístup posiluje celý tým.
Jamie Chadwick a Bernie Collins označily Hamiltonův víkend v Maďarsku za kombinaci slabého vozu a chybné strategie.
Toto Wolff přiznal, že vede rozhovory s Maxem Verstappenem, a ujistil, že George Russell o všem ví. Šéf Mercedesu tak otevřeně připustil, že kontakt s nizozemským šampionem není tajemstvím uvnitř týmu.
Red Bull nadále řeší bolestivou otázku druhé sedačky, protože Yuki Tsunoda stále nezískal jediný bod. Jeho neefektivní výkony oslabují nejen sesterský tým, ale i jeho vlastní šance na budoucnost v rámci programu.
Ferrari se zavázalo odhalit příčinu záhadného propadu výkonu Charlese Leclerca během Velké ceny Maďarska. Šéf týmu Fred Vasseur ujistil, že tým pečlivě prozkoumá všechny možné faktory, které mohly ovlivnit rychlost jejich pilota, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala.
Kimi Antonelli si na Hungaroringu dojel pro desáté místo a první bod od červnové Velké ceny Kanady, přestože závod byl pro něj těžký a náročný.
Několik týmů Formule 1 zůstalo po Velké ceně Maďarska na Hungaroringu, aby se zapojilo do testování pneumatik pro sezonu 2026. Středeční program však narušila nehoda Franca Colapinta, která předčasně ukončila jeho jízdu.
Lando Norris díky netradiční strategii během Velké ceny Maďarska dokázal předjet svého týmového kolegu Oscara Piastriho. Tento tah ukázal, jak důležitá je taktika na náročném Hungaroringu
Přes mizerný víkend na Hungaroringu zůstává Charles Leclerc přesvědčen, že v případě Lewise Hamiltona šlo jen o výjimečné zaváhání. Monacký jezdec věří, že britský šampion se po letní přestávce vrátí v lepší formě a zbytek sezony přinese pozitivnější výkony.