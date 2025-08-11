Charles Leclerc míří vysoko: Druhé místo a návrat k vítězstvím před technickými výhodami

Charles Leclerc míní, že Ferrari by mělo dát přednost udržení druhého místa v Poháru konstruktérů před ziskem většího času ve větrném tunelu pro rok 2026. Podle něj má aktuální úspěch a s ním spojené benefity větší váhu než dlouhodobá technická výhoda.
Charles Leclerc dal v jasně formulovaném stanovisku najevo, že pro Ferrari má v závěrečné fázi letošní sezony větší význam boj o druhé místo v Poháru konstruktérů než snaha získat více času ve větrném tunelu pro rok 2026. „Jsem si dost jistý, že je lepší skončit druhý než třetí,“ řekl během tiskové konference před Velkou cenou Maďarska, kde zároveň zdůraznil, že samotný tým při závodění na trať nepřichází s kalkulacemi, kolik hodin v aerodynamickém tunelu si zajistí.
Systém přidělování času ve větrném tunelu se v F1 používá od roku 2021 v rámci úsporných opatření spojených s platovým stropem. Funguje na jednoduchém principu – čím výše tým skončí v šampionátu konstruktérů, tím méně hodin pro vývoj vozu v následujícím roce má k dispozici. Z pohledu dlouhodobé strategie by proto nižší umístění mohlo přinést technickou výhodu, ovšem Leclerc má jasno, že sportovní výsledky na trati mají přednost.
Ferrari se aktuálně nachází na druhém místě průběžného pořadí s 260 body. McLaren s 559 body drží jasné vedení a zdá se být mimo dosah, zatímco Mercedes (236 bodů) a Red Bull (194 bodů) tvoří reálné soupeře týmu z Maranella v bitvě o druhou příčku. „Chceme cílit co nejvýše, druhé místo je jedním z našich cílů, ale tím hlavním je vrátit se k vítězstvím co nejdříve,“ dodal Leclerc s tím, že se Ferrari přizpůsobí jakémukoli množství testovacích hodin, které mu pro příští rok připadnou.
Pilot z Monaka zdůraznil, že boj o pozice nebude jediným měřítkem úspěchu. Klíčové pro něj je, aby Ferrari dokázalo znovu vyhrávat závody. „Ať skončíme kdekoliv, budeme z toho vycházet a pracovat s tím, co budeme mít,“ uvedl.
Když došla řeč na zbytek sezony, Leclerc realisticky přiznal, že nevidí okruh, kde by Ferrari mělo papírově převahu nad McLarenem. „Nemyslím si, že teď existuje trať, kde bychom byli silnější než McLaren. Ten má letos nejkonzistentnější vůz,“ řekl.
Red Bull a Mercedes podle něj vykazují výkonnostní výkyvy, podobně jako samotné Ferrari, ale McLaren drží stabilně špičku. „Zatím není trať, kam bych jel s tím, že budeme favorité, ale doufám, že budu příjemně překvapen,“ uzavřel Leclerc.
