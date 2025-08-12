Lewis Hamilton: Jak to je s jeho smlouvou u Ferrari?

V posledních týdnech se hodně spekuluje o budoucnosti Lewise Hamiltona ve Ferrari, avšak vše nasvědčuje tomu, že kontrolu nad svým současným kontraktem má pevně v rukou právě on.
Budoucnost Lewise Hamiltona ve Ferrari zůstává jedním z nejdiskutovanějších témat současné sezóny Formule 1 a podle nejnovějších informací má britský sedminásobný mistr světa vše pevně pod kontrolou. Jak informoval F1-Insider s odvoláním na italský deník Gazzetta dello Sport, v Hamiltonově smlouvě byla objevena klauzule, která mu dává rozhodující pravomoc ohledně pokračování spolupráce s Maranellem.
Podle těchto zdrojů má Hamilton kontrakt platný do konce roku 2026 s možností prodloužení o třetí rok. Klíčové je, že tato opce není v rukou Ferrari, ale výhradně samotného jezdce. To znamená, že pokud se Hamilton rozhodne závodit pro Ferrari i v roce 2027, stane se tak bez ohledu na postoj vedení stáje.
Taková smluvní úprava je pro Scuderii poměrně neobvyklá, protože omezuje její manévrovací prostor při plánování jezdecké sestavy. „Ferrari s ním půjde za každých okolností,“ cituje Gazzetta dello Sport. Důvodem, proč si tým mohl dovolit přistoupit na tuto podmínku, jsou podle všeho výrazné komerční přínosy, které Hamilton přináší nejen jako sportovní ikona, ale i jako globální marketingová značka.
Přesto, že Hamiltonův příchod vyvolal obrovská očekávání, jeho první měsíce v červeném monopostu byly plné výzev. Vrcholem frustrace se stala Velká cena Maďarska, kde se rozloučil s kvalifikací už v Q2 na okruhu, který má tradičně v oblibě. Po neúspěchu nešetřil tvrdými slovy: „Jsem k ničemu,“ prohlásil Hamilton a dokonce naznačil, že Ferrari potřebuje angažovat nového jezdce.
Statistiky letošní sezóny hovoří jasně. Hamilton po čtrnácti odjetých závodech stále čeká na první pódium. Jeho týmový kolega Charles Leclerc už naopak pětkrát stál na stupních vítězů, což zvyšuje tlak na britského veterána. Vedení Ferrari však zatím nejeví známky toho, že by Hamiltonovu pozici zpochybňovalo, a to právě díky smluvní klauzuli, která jim svazuje ruce.
Hamilton tak nejenže určuje tempo na trati, ale má i klíčové slovo v zákulisí. Otázkou zůstává, zda se mu v příštích sezónách podaří naplnit očekávání, která s jeho příchodem do Ferrari přišla. Jedno je ale jisté, rozhodnutí o tom, zda ho v červené kombinéze uvidíme i v roce 2027, bude plně v jeho režii.
Šéf Williamsu James Vowles je přesvědčen, že formule 1 má dost času uklidnit obavy jezdců ohledně pravidel pro sezonu 2026.
Šéf a generální ředitel týmu Red Bull Laurent Mekies se podělil o své první dojmy ze spolupráce s Maxem Verstappenem.
V posledních týdnech se hodně spekuluje o budoucnosti Lewise Hamiltona ve Ferrari, avšak vše nasvědčuje tomu, že kontrolu nad svým současným kontraktem má pevně v rukou právě on.
Zak Brown, šéf McLarenu, připomněl, že růst Formule 1 v USA dlouhou dobu brzdila absence stálé domácí Velké ceny a také nedostatečné zapojení fanoušků, které se změnilo až s příchodem Liberty Media.
Max Verstappen prozradil, jak je to o voze Red Bullu, který byl navržen podle jeho stylu jízdy.
Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že on i Lewis Hamilton podcenili, jak těžké bude jezdcovo přizpůsobení se vozu Ferrari. Ukázalo se, že adaptace je mnohem náročnější, než čekali.
Charles Leclerc míní, že Ferrari by mělo dát přednost udržení druhého místa v Poháru konstruktérů před ziskem většího času ve větrném tunelu pro rok 2026. Podle něj má aktuální úspěch a s ním spojené benefity větší váhu než dlouhodobá technická výhoda.
Oscar Piastri tvrdí, že stabilita jezdecké sestavy a vedení McLarenu dává týmu důležité výhody. Podle něj kontinuita pomáhá plánovat a zlepšovat výkon bez zbytečných otřesů.
Po nepovedené kvalifikaci a závodě Velké ceny Maďarska se Martin Brundle pustil do kritiky ponurých vyjádření Lewise Hamiltona, která podle něj působila až příliš poraženecky.
James Vowles označil návrat dvouzastávkové strategie v Monaku 2026 za „nejnepříjemnější pocit“, jaký kdy zažil. Podle něj může jít o krok, který závodu spíše uškodí.
Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým i nadále ponechá Landa Norrise a Oscara Piastriho volně závodit o titul bez týmových příkazů. Podle něj mají oba jezdci stejné šance a férový přístup posiluje celý tým.
Jamie Chadwick a Bernie Collins označily Hamiltonův víkend v Maďarsku za kombinaci slabého vozu a chybné strategie.