Yuki Tsunoda v Japonsku čelí stejnému prokletí jako Liam Lawson při debutu v Red Bullu

Yuki Tsunoda zahájil svůj debut u Red Bullu na domácí půdě slibně, když v úvodním tréninku na Velkou cenu Japonska zaostal za nejrychlejším Landem Norrisem o šest desetin sekundy. Klíčové však bylo, že na týmového kolegu Maxe Verstappena ztratil pouhou desetinu.

I když výsledky tréninku nejsou rozhodující, Tsunoda se přiblížil Verstappenovi víc než jeho předchůdce Liam Lawson, který se nikdy nedostal tak blízko čtyřnásobnému mistru světa. Tsunoda těží z větších zkušeností, jelikož má za sebou téměř 90 startů ve Formuli 1.

Před japonským pilotem ale stojí obrovská výzva – prolomit „prokletí druhého vozu“ u Red Bullu. Odchody a problémy jeho předchůdců, jako byli Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez nebo právě Lawson, ukázaly, jak těžké je vedle Verstappena uspět.

Red Bull dlouhodobě hledá stabilního druhého jezdce, který by dokázal držet krok s jejich hvězdou. Tsunoda nyní dostává příležitost ukázat, že na to má – a jeho první výstup naznačuje, že by mohl být nejblíže k prolomení této série neúspěchů.

Druhý trénink na Velkou cenu Japonska se změnil v bizarní podívanou, kterou provázely čtyři červené vlajky. Nejprve se o zastavení postaral Jack Doohan, jenž po těžké havárii v první zatáčce musel na kontrolu do zdravotního střediska. Naštěstí byl v pořádku, ale traťoví maršálové museli opravit bariéry.

Krátce po restartu se do problémů dostal Fernando Alonso, který ve smyku mezi Degnerovými zatáčkami uvízl v trávě a způsobil další přerušení. Poté se situace ještě vyhrotila – stejně jako při nedávné Velké ceně Číny dvakrát vzplála tráva na kraji okruhu, což vedlo k dalším červeným vlajkám a návratu jezdců do boxů.

Výsledkem chaotického tréninku bylo minimální množství odjetých kol. Nejrychlejší byl Oscar Piastri před Landem Norrisem, třetí skončil Isack Hadjar. Favorizovaný Max Verstappen zajel osmý nejrychlejší čas, zatímco Charles Leclerc skončil sedmý a Lewis Hamilton čtvrtý.

Z omezeného programu může nejvíce tratit Yuki Tsunoda, který se snaží přizpůsobit novému vozu. Japonec zajel pouze 12 kol a obsadil 18. místo, přičemž byl 2,5 sekundy za nejlepším časem. „Nikdo pořádně netestoval, týmy prakticky netrénovaly,“ zhodnotil situaci Jacques Villeneuve.

Pro Tsunodu to může být problém – za normálních okolností by měl absolvovat kvalifikační simulaci a delší jízdy, což se nepovedlo. Pokud bude mít podobnou smůlu jako Liam Lawson při GP Austrálie, kde kvůli technickým problémům nestihl klíčový trénink, mohl by se dostat do potíží i v samotné kvalifikaci.

Stejně jako Liam Lawson vstoupí i Yuki Tsunoda do svých prvních skutečně důležitých tréninků v Red Bullu s omezeným časem na přípravu. Kvůli komplikacím při druhém tréninku na Velkou cenu Japonska přišel o cenné kilometry, což může ovlivnit jeho výkon v kvalifikaci i závodě. Přesto má oproti Lawsonovi jednu výhodu – jeho výchozí úroveň je vyšší díky větším zkušenostem.

Čtyřiadvacetiletý japonský jezdec měl na přípravu přibližně týden a půl, zatímco Lawson se o svém sesazení dozvěděl těsně po Velké ceně Číny. Tsunoda navíc zaujal šéfa juniorského programu Red Bullu Helmuta Marka svými výkony na simulátoru v továrně stáje.

Rychlá výměna jezdců v Red Bullu přinesla i zmatky v organizaci závodního víkendu v Suzuce. Ve čtvrtek se Lawson a Tsunoda vůbec neobjevili na transparentu na zadní straně tribuny, kde ještě před několika dny figuroval Novozélanďan v týmových barvách.

Pořadatelé museli narychlo stáhnout všechny snímky Lawsona a místo nich vytvořit nové s Tsunodou. Marketing Red Bullu se snaží co nejvíce využít popularitu domácího jezdce, který má na japonské půdě značnou fanouškovskou základnu.

I přes komplikovaný start a minimální prostor pro testování tak Tsunoda dostává šanci zazářit před domácím publikem. Pokud dokáže svůj potenciál přetavit v dobrý výsledek, může si výrazně upevnit pozici v týmu a ukázat, že je pro Red Bull správnou volbou.