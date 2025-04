Tsunoda odhaluje své dojmy z prvních jízd s RB21 v Suzuce

Yuki Tsunoda poprvé usedl do vozu RB21 během tréninků na japonské Grand Prix v Suzuce, kde se setkal s většími výzvami, než očekával. V prvním tréninku skončil šestý, ale ve druhém se propadl na 18. místo kvůli několika přerušením.

Yuki Tsunoda se podělil o své dojmy z prvního dne za volantem vozu Red Bull RB21, který si vyzkoušel po výměně nováčka Liama Lawsona, a to po dvou závodních víkendech. Japonec potvrdil, že auto se ve skutečnosti chová jinak než v simulátoru, i když v předstihu tvrdil, že v simulátoru nebylo "příliš těžké".

Před víkendem vysvětlil, že simulátor neukazoval žádné extrémní problémy s chováním vozu, přesto však pocítil některé aspekty nestability a nejistoty v řízení. Na tiskové konferenci v Suzuce uvedl: "V simulátoru to samozřejmě není úplně přesné, ale aspoň to nebylo nic extrémně složitého. Teď už cítím, co ostatní jezdci zmiňovali ohledně instability a nedostatku důvěry při řízení."

Tsunoda měl možnost experimentovat s různými nastaveními vozu, což podle něj přineslo pozitivní výsledky. "Vyzkoušel jsem několik nastavení a zdálo se, že to bylo produktivní. Už teď mám představu, jakým směrem bych se měl ubírat, a vypadá to, že to bude dobrý základ pro celkový výkon," popsal své zkušenosti z testování.

Při rozhovoru pro Motorsport.com a Tsunoda přiznal, že skutečný zážitek z jízdy se od simulátoru lišil víc, než očekával. "Bylo to trochu jinak, než jsem si představoval. V reálném voze to bylo o něco více obtížné" řekl.

V pátečním tréninku 1 se umístil na šesté příčce, přičemž za svým novým týmovým kolegou Maxem Verstappenem zaostal o pouhých 0,1 sekundy. V FP2 se sice propadl na 18. místo, ale tuto seanci přerušily několikanásobné červené vlajky – nejprve po nehodě Jacka Doohana a poté kvůli incidentu Fernanda Alonsa, který skončil v štěrku. Seanci nakonec přerušil i požár trávy u tratě.

Tsunoda se může těšit na poslední trénink před rozhodujícím kvalifikačním kolem v sobotu odpoledne.