Yuki Tsunoda se nevzdává: Výkon v Baku nezůstal bez povšimnutí

Japonský jezdec Yuki Tsunoda sice čelí čím dál většímu tlaku ohledně své budoucnosti v Red Bullu, ale na okruhu v Baku předvedl výkon, který naznačil posun správným směrem a rozhodně nezůstal bez povšimnutí.
Šéf Red Bullu Laurent Mekies ocenil výkony Yukiho Tsunody během závodního víkendu v Baku. Podle něj japonský jezdec ukázal, proč se tým nemusí unáhleně rozhodovat ohledně sestavy pro rok 2026, informuje Motorsport.com.
Tsunoda si na náročném městském okruhu zajistil šesté místo v kvalifikaci i v závodě, což je zatím jeho nejlepší výsledek v barvách Red Bullu. Navíc poprvé využil nejnovější specifikaci podlahy, kterou tým připravil. Tento krok mu umožnil držet se stabilně v přední části startovního pole.
I když Yuki Tsunoda v Baku stále nestačil tempu Maxe Verstappena, ukázal výkon, který Red Bull od svého druhého pilota dlouho postrádal. Podle šéfa týmu Laurenta Mekiese šlo o první opravdu ucelený a konzistentní víkend, který umožňuje spravedlivě zhodnotit jeho schopnosti a šance do budoucna.
V zákulisí přitom stále sílí očekávání kolem Isacka Hadjara, nováčka z Racing Bulls, který by se mohl posunout do hlavního týmu. O jeho případném povýšení se ale rozhodne až na podzim. „Je dobré vidět, že Yuki drží tempo,“ řekl Mekies. „Zaslouží si to, proto jsme klidní. Máme čas. Proč bychom spěchali?“
Podle Mekiese je důležité zachovat trpělivost a umožnit jezdcům růst. „Rychlost se neztrácí, piloti se vyvíjejí. Je to všechno o sebevědomí a vidíte, že Yuki byl velmi sebevědomý. A zajel opravdu velmi, velmi silně,“ pochválil Tsunodu.
K jeho zlepšení přispěla také práce v simulátoru. Po neúspěšném závodním víkendu v Budapešti se Tsunoda rozhodl nejet na dovolenou, ale hned druhý den pokračovat v práci s inženýry v Milton Keynes. „Řekl: ‚Ne, ne, půjdu do simulátoru s týmem a budu pracovat už druhý den.‘ A přesně takový přístup má,“ popsal Mekies.
Právě tato oddanost a pracovní morálka podle něj stojí za současným posunem. „Každý víkend, kdy nezávodí, tráví s inženýry nebo prací na svém stylu jízdy. A jsem za něj velmi rád, že ukazuje progres,“ dodal šéf týmu.
Mekies nakonec označil Baku za Tsunodův nejlepší závod sezony. „To nejdůležitější bylo, abychom dostali ten čistý vzorek, jak jsme říkali už minule. Myslím, že poslouchal – a to je dobře,“ uzavřel.
Mick Schumacher se brzy posadí do kokpitu zcela odlišného nového závodního vozu, než na které byl doposud zvyklý. Bývalý pilot F1 je nadšený z příležitosti poznat odlišný styl závodění a těší se na fyzické i technické výzvy, které ho čekají.
Max Verstappen v posledních závodech znovu ukázal svou sílu a stahuje ztrátu na lídra šampionátu, přičemž Helmut Marko zůstává opatrný a varuje před předčasným optimismem, zatímco McLaren uznává konkurenceschopnost Red Bullu.
Romain Grosjean se při návratu za volant F1 dočkal dojemného momentu, když pro páteční TPC jízdu s Haasem použil přilbu z roku 2020 navrženou jeho dětmi. Ta se kvůli jeho vážné nehodě v Bahrajnu nikdy nedostala na trať a nyní symbolicky dostala svou šanci.
Lewis Hamilton oznámil, že jeho milovaný pes Roscoe je v kómatu poté, co se mu krátce zastavilo srdce v důsledku zápalu plic. V důsledku této situace vynechal test pneumatik v Mugellu.
Max Verstappen přiznal, že během sezony někdy pochyboval, zda Red Bull dokáže obrátit nepříznivý vývoj. Po nedávných vítězstvích cítí, že tým postupně nachází správný směr.
Ferrari oznámilo, že rezervní jezdec Zhou Guanyu nahradí Lewise Hamiltona při pátečním testu pneumatik Pirelli na okruhu Mugello.
Japonský jezdec Yuki Tsunoda sice čelí čím dál většímu tlaku ohledně své budoucnosti v Red Bullu, ale na okruhu v Baku předvedl výkon, který naznačil posun správným směrem a rozhodně nezůstal bez povšimnutí.
Liam Lawson dosáhl v Ázerbájdžánu nejlepšího výsledku kariéry, ale cesta zpět do hlavního týmu Red Bullu mu zůstává zavřená.
V Baku Hamilton neuposlechl pokyn a neustoupil Leclercovi, který situaci označil za „hloupou“ a „nespravedlivou“. Incident odhalil napětí mezi týmovou strategií a ambicemi jezdců.
Max Verstappen se tento víkend poprvé představí v závodě GT3 na legendárním okruhu Nordschleife, kde pojede čtyřhodinový závod ve voze Ferrari 296 spolu s Chrisem Lulhamem.
Romain Grosjean usedne v Itálii do vozu Haasu z roku 2023 a po letech se znovu setká s dobře známou tváří. Současný šéf týmu Ajao Komatsu si tentokrát vezme roli jeho inženýra, čímž oživí jejich společnou kapitolu z minulosti.
Lewis Hamilton zažil v Ázerbájdžánu zklamání poté, co ho nepřipravená strategie pneumatik od Ferrari připravila o postup do Q3. Sedminásobný šampion otevřeně kritizoval volbu týmu, který ho poslal na měkké směsi místo rychlejších středních pneumatik