Lewis Hamilton skvěle zvládl situaci, říká Jacques Villeneuve. Charles Leclerc to však vidí jinak

V Baku Hamilton neuposlechl pokyn a neustoupil Leclercovi, který situaci označil za „hloupou“ a „nespravedlivou“. Incident odhalil napětí mezi týmovou strategií a ambicemi jezdců.
Podle Jacquese Villeneuveho, mistra světa z roku 1997, Lewis Hamilton situaci na konci závodu v Ázerbájdžánu zvládl skvěle. Ferrari požádalo Hamiltona, aby před cílovou čárou zpomalil a umožnil Charlesi Leclercovi převzít osmou pozici. Dříve během závodu tým zaměnil své jezdce, aby měl jeden z nich možnost zaútočit na trojici Norris, Tsunoda a Lawson s čerstvými pneumatikami.
Když se Hamiltonovi nepodařilo předjet soupeře, přišel pokyn vrátit osmé místo Leclercovi. Hamilton sice zpomalil, uvolnil závodní stopu a kontroloval situaci v zrcátkách, přesto projel cílem o čtyři desetiny sekundy před svým týmovým kolegou.
Po závodě v Baku Leclerc přes týmové rádio s nadsázkou poznamenal: „Argh. Vlastně mi to je jedno. Je to osmá pozice, takže… je to v pořádku. Ať si užije to P8. Je to prostě hloupé, protože to není fér, ale upřímně mi to nevadí. P8 nebo P9, byl to těžký víkend.“
Hamilton se po závodě Leclercovi omluvil a připustil, že šlo o chybu. Podle Jacquese Villeneuva ale sedminásobný mistr světa situaci zvládl perfektně. „Lewis Hamilton to zahrál opravdu dobře,“ komentoval Villeneuve. „Ferrari žádalo Leclerca, aby pustil Lewise, ale nebylo to nutné. Lewis byl na nové sadě tak rychlý, že by ho stejně předjel. Týmové pokyny byly zbytečné, asi proto nechtěl pustit Leclerca.“
Šéf Ferrari Fred Vasseur označil celý incident spíše za nedorozumění než za úmyslný tah. Vysvětlil, že Lewis měl výhodu čerstvějších pneumatik, a proto tým požádal Charlese, aby ho pustil, aby mohl předjet Norrise, Lawsona nebo Tsunodu. Charles navíc v horní části okruhu bojoval s nedostatečným výkonem a motor nebyl zcela na úrovni, takže tým považoval tento krok za nejlepší možnost. Při vracení pozic Lewis špatně odhadl přesnou polohu startu a cílové čáry.
Celý závod pro Ferrari skončil zklamáním, když tým projel cílem až na konci bodovaných pozic a propadl se na třetí místo v Poháru konstruktérů za Mercedes. George Russell skončil druhý a Kimi Antonelli čtvrtý.
Villeneuve soudí, že Ferrari je momentálně úplně ztracené, ale připomíná, že sezóna 2025 ještě není u konce. „Je to jen jedna sezóna. Příští rok začíná skoro od nuly pro všechny,“ dodal.
Bývalý jezdec naráží na nové šasi a motorová pravidla pro rok 2026, která mohou výrazně změnit pořadí týmů. „Pro Ferrari to může být perfektní začátek příští sezóny. Přijdou na první závod s výborným motorem a skvělým autem a chvíli potrvá, než je ostatní doženou. To musí mít teď v hlavě. Nemyslím si, že se soustředí na zbytek roku 2025. Rok 2026 přichází.“
