Yuki Tsunoda: Reakce na rozhodnutí Red Bullu od Helmuta Marka

Yuki Tsunoda dostal od Helmuta Marka jasné potvrzení, že u Red Bullu zůstane minimálně do konce sezony 2025. Pro jezdce je to vítaná jistota po dřívějších spekulacích o možných rychlých změnách v sestavě.

Yuki Tsunoda se stal již druhým týmovým kolegou Maxe Verstappena v sezóně 2025 poté, co si po pouhých dvou závodních víkendech vyměnil místo s Liamem Lawsonem. Red Bull se rozhodl pro tento krok poté, co Lawson nedokázal navázat na předchozí výkony a nezvládl kvalifikace v Číně, což vedlo k jeho přesunu zpět do týmu Racing Bulls.

Přesto i Tsunoda má v Red Bullu své potíže. Za deset startů nasbíral pouze sedm bodů, zatímco Verstappen v téže době získal 129 bodů včetně dvou vítězství v Grand Prix. Tento výrazný rozdíl vyvolal spekulace o možné další změně jezdecké sestavy, aby tým zvýšil celkový bodový zisk druhého vozu RB21.

Helmut Marko však tyto spekulace opakovaně odmítá a potvrzuje, že Tsunoda dokončí sezónu. „Plán je, aby sezonu dojel, nic se nemění,“ uvedl Marko a zdůraznil, že změna jezdce by nedávala smysl, informuje PlanetF1. Red Bull navíc pracuje s Japoncem na zlepšení jeho výkonů, včetně spolupráce s psychologem, což podle Marka přinese výsledky.

Tsunoda sám oceňuje otevřený a přímý přístup Marka, který mu poskytuje zpětnou vazbu a tlak, který ho motivuje k lepším výkonům. „Helmut je přímý, řekne mi, co bylo špatně a co dobré. Je to tlak, který mě posouvá dál,“ vysvětlil Tsunoda. Díky podpoře šéfa Red Bullu se snaží na trati dokazovat svou hodnotu a zlepšovat se.

Navzdory současným obtížím Tsunoda věří, že adaptace na vůz RB21 je otázkou času. „Nikdo se zatím rovnou na ten vůz úplně neadaptoval,“ uvedl a dodal, že krátkodobě jde vše správným směrem. S dalším vývojem vozu věří, že může dosáhnout požadované úrovně a zlepšit své výsledky.

Zda mu však Red Bull dá příležitost i v sezóně 2026, zatím není jasné. Tsunoda je už pátým Verstappenovým týmovým kolegou od roku 2018, což ukazuje na náročnost udržet si místo vedle hvězdy Red Bullu. Pro Tsunodu však právě letos přijde klíčové období, kdy bude muset ukázat, že si místo v týmu zaslouží.