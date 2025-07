Liam Lawson: Prozradil, jak se dozvěděl o odchodu Christiana Hornera

Liam Lawson se o náhlém odchodu Christiana Hornera z pozice šéfa Red Bull Racing dozvěděl „z médií,“ což pro něj bylo překvapení, ale podle jeho slov to jeho osobní cíle a práci v týmu nijak výrazně neovlivní. Horner oznámil svůj odchod 9. července 2025 a jeho místo převzal Laurent Mekies, který předtím vedl tým Racing Bulls. Na Mekiesově pozici se stal sportovním ředitelem Alan Permane.

Novozélanďan otevřeně přiznal, že o této změně neslyšel přímo od týmu, ale stejně jako většina fanoušků a novinářů se o ní dozvěděl z médií. „Nevím přesně, kdy to bylo oznámeno, ale já jsem se o tom dozvěděl až poté,“ uvedl Lawson v rozhovoru pro Motorsport.com. Přestože ho oznámení zaskočilo, rychle připomněl, že ve světě Formule 1 jsou změny běžnou součástí hry a že je potřeba se s nimi rychle vyrovnat.

Lawson své zkušenosti porovnal i s vlastním rokem 2025, kdy nahradil Sergia Péreze po boku Maxe Verstappena, aby po dvou závodech opět vyměnil místo s Yukim Tsunodou a vrátil se do Racing Bulls. „Tyhle věci se stávají, rychle se mění situace a není to nic neobvyklého,“ poznamenal mladý jezdec. Změna na postu šéfa podle něj tedy nepřináší žádné dramatické dopady na jeho cíle a to, co chce v týmu dosáhnout.

Co se týče nových vedoucích osobností, Lawson spolupracuje s Mekiesem a Permaneem už delší dobu a oceňuje jejich schopnosti. Především o Permaneovi mluví jako o ideálním kandidátovi na pozici, kterou nyní zastává. „Je už pár let součástí týmu, zná lidi a má motivaci pokračovat v dobré práci, kterou Laurent dělal,“ dodává Lawson, který vidí v této změně pozitivní pokračování.

Lawson také vyzdvihl přístup Laurenta Mekiese k vedení týmu, který považuje za velmi inspirativní a motivující. „Laurent byl vždy ten, kdo udržoval vysokou morálku a odhodlání celého týmu,“ řekl. Připomněl, že Mekies je známý svou pracovitostí a pravidelnou přítomností v depu, kde bývá často jako první a dává tím příklad všem členům stáje.

Liam Lawson si zachovává optimismus a pevné přesvědčení, že změny na vedoucích postech v Red Bullu neohrozí týmovou soudržnost ani jeho výkonnost. Vnímá je jako nevyhnutelnou součást dynamiky Formule 1 a nadále se plně soustředí na svůj osobní růst a dosažení co nejlepších výsledků v nadcházející sezóně.