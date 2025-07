Isack Hadjar o povýšení Laurenta Mekiese: Budoucnosti se neobává

Isack Hadjar odmítl přikládat velkou váhu odchodu Christiana Hornera z Red Bullu, ale s úsměvem přiznal, že povýšení Laurenta Mekiese by mu mohlo do budoucna pomoci. Francouzský jezdec zůstává soustředěný na své výkony, přesto mezi řádky naznačil, že nové vedení může být výhodou.

Isack Hadjar, nováček v týmu Racing Bulls, s nadsázkou poznamenal, že povýšení Laurenta Mekiese na místo Christiana Hornera by mohlo být „užitečné“, protože usiluje o místo v hlavním týmu Red Bullu. Toto vyjádření přišlo krátce poté, co bylo šokem oznámeno, že Horner opustí pozici CEO a šéfa týmu Red Bull Racing po sérii nepříliš úspěšných výsledků. V sesterském týmu nyní vede Alan Permane.

Když byl Hadjar dotázán během mediálních povinností během čtvrtka, jak tyto změny ovlivní jeho tým, poznamenal, že kvůli dosavadní úzké spolupráci s Permanem se jeho pracovní postupy výrazně nezmění, informuje Motorsport.com. „Ne, nezmění se to, protože Alan byl poslední dva roky přímo pod Laurentem v hierarchii. Vím, že to nezmění dynamiku týmu. Upřímně řečeno, technicky jsem více spolupracoval s Alanem než s Laurentem, protože je to skvělý inženýr,“ uvedl.

Na otázku, jak zásadní je pro tým odchod Hornera, odpověděl: „Odchod Christiana Hornera je velká změna, ale pro mě osobně to zatím mnoho nemění. Alana znám velmi dobře. Vždy byl tichý, často ho nevidíte, ale je důležitou součástí týmu.“ Dodal, že s Permanem spolupracoval nejvíce ze všech kromě svého hlavního závodního inženýra. Alan je ten, kdo rozhoduje o finálním nastavení auta, a byl velmi blízko Laurentovi.

Hadjar také zdůraznil, že Laurent Mekies během posledních dvou let vybudoval pevné základy a nyní je jen přebírá. „To nemění nic na týmu ani na mém přístupu,“ řekl. Stejně jako každý jezdec v sesterském týmu Red Bullu si i Hadjar klade za cíl postup do hlavního týmu. Po úspěšném startu sezóny 2025 už se spekuluje o jeho možném přesunu a jeho stávající vztah s Mekiesem by mu mohl pomoci.

„Byli jsme si opravdu blízcí a Laurent je pořád v rodině Red Bullu,“ řekl Hadjar. „Kdybych s ním měl příležitost pracovat, bylo by to určitě jednodušší, protože se dobře známe,“ dodal s úsměvem. Také se zasmál, že to mu rozhodně může pomoci. Do konce sezóny zbývá ještě dvanáct závodů a Hadjar ví, že musí stále podávat nejlepší výkony, protože ve Formuli 1 záleží na tom, jak jste byli dobří v posledním závodě.

Ke vztahu s Christianem Hornerem Hadjar uvedl, že jeho hlavním kontaktem byl vždy poradce Helmut Marko. „S Christianem jsem měl spíše krátké kontakty. Kdybych měl řídit jeho auto, strávil bych s ním víc času, ale při mém postupu to vždy byl Helmut, kdo měl rozhodující slovo,“ uvedl a potvrdil, že o změnách ve vedení s Markem zatím neprobíral žádné diskuse.