George Russell přiznává realitu, zatímco Mercedes váhá s rozhodnutím

George Russell se otevřeně vyjádřil k současné nejistotě ohledně své budoucnosti v týmu Mercedes. Připustil, že je „naprosto normální“, že tým zkoumá možnost přivést Maxe Verstappena, zatímco on sám čeká na nabídku nové smlouvy. Vztahy v paddocku jsou napjaté, protože jak on, tak jeho týmový kolega Kimi Antonelli mají smlouvy končící na konci sezony, a vedení Mercedesu zároveň aktivně pracuje na získání nizozemské hvězdy z Red Bullu.

Situace je o to složitější, že Verstappen má ve smlouvě klauzuli, která mu umožňuje odejít po letošní sezóně, pokud by se do léta nenacházel v top 3 šampionátu. Momentálně však vede o 18 bodů před Russellem, který je čtvrtý, což dává Verstappenovi relativní jistotu setrvání, ale zároveň to vyvolává otázky, jaké plány na příští rok Mercedes skutečně má.

Russell zůstává klidný a během celé této nejistoty zdůrazňuje, že pokud bude nadále podávat solidní výkony, měl by si zasloužit prodloužení smlouvy. Už teď má za první polovinu sezony na kontě pět pódiových umístění včetně jednoho vítězství, což potvrzuje jeho schopnosti a hodnotu pro tým. Přesto však připouští, že rozhodnutí o jeho budoucnosti není pouze jeho záležitostí.

Britský jezdec také realisticky přiznal, že tým Mercedes má velké ambice a chce se vrátit na absolutní vrchol formule 1. To znamená, že budou usilovat o to nejlepší – nejlepší jezdce, inženýry a celý tým okolo. A v takovém kontextu je logické, že zvažují i Verstappena, jehož talent a výsledky jsou nepopiratelné.

Russell rovněž upozornil, že v každém týmu formule 1 jsou vždy jen dvě sedadla a konkurence je tvrdá. Z jeho pohledu je tedy klíčové nadále předvádět dobré výsledky a nechat rozhodnutí na vedení týmu. On sám se soustředí na výkon na trati a věří, že pokud bude i nadále úspěšný, nemá důvod se obávat, informuje RN365.

Celkově tak situace okolo budoucnosti George Russella ukazuje, jak je současný svět F1 nekompromisní a vyžaduje od jezdců nejen rychlost, ale i schopnost vypořádat se s tlakem a nejistotou. Mercedes v tuto chvíli stojí před velkým rozhodnutím, které může zásadně ovlivnit podobu šampionátu v nadcházejících letech.