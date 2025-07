Max Verstappen poodhalil své plány do budoucna: Důležité je být ve správném týmu

Max Verstappen zůstává neoblomný tváří v tvář spekulacím o možné změně působiště a vazbách na tým Mercedes pro sezónu 2026. Tyto dohady jsou částečně vyvolány nejen současnými problémy Red Bullu s dodávkou konkurenceschopného vozu, ale také zájmem, který o čtyřnásobného mistra světa projevuje šéf Mercedesu Toto Wolff.

Max Verstappen momentálně drží třetí příčku v šampionátu s 165 body, avšak jeho pozice není zcela stabilní a spekulace o jeho budoucnosti v týmu Red Bull nabírají na intenzitě. Red Bull čelí na trati mnoha výzvám, které ještě zesiluje blížící se technická revoluce Formule 1 v roce 2026. Letos tým poprvé v historii přechází na vlastní pohonné jednotky ve spolupráci s Fordem, což přináší řadu nejasností a rizik. Naopak Mercedes, který v hybridní éře pravidelně dominoval, působí sebejistěji, a to vyvolává další otázky ohledně toho, jakou konkurenční výhodu bude mít Red Bull v příští sezóně.

Přesto Verstappen nechává tyto dohady stranou a zaměřuje se výhradně na svou práci. „Rok 2026 je velká neznámá pro všechny,“ přiznal v rozhovoru pro The Athletic. „Pro mě je důležité být v správném týmu a... nechci říct jen na štěstí, ale částečně to k tomu patří. Když jste dobrý jezdec a váš tým udělá krok vpřed, máte šanci vyhrávat. Tak to ve Formuli 1 funguje.“

Max Verstappen zdůraznil, že ho spekulace o jeho budoucnosti nijak nerozptylují. „Vím, čeho jsem dosáhl, a soustředím se na sebe, svůj tým, rodinu a lidi kolem sebe. Na trati dělám svou práci a mimo ni žiji svůj život s vášní a se svými blízkými. Nenechávám se ničím rušit,“ řekl.

Mezitím Toto Wolff zmírnil svůj zájem o Verstappena a potvrdil, že hlavní prioritou Mercedesu pro rok 2026 jsou současní jezdci George Russell a Kimi Antonelli. „Naší jasnou prioritou je pokračovat s Georgem a Kimim. Samozřejmě ale nelze přehlédnout někoho jako je Max a jeho plány do budoucna. Zvažovali jsme to, ale neočekávám žádné velké překvapení,“ uvedl Wolff.

Verstappen tak zatím zůstává pevně v Red Bullu a soustředí se na to nejdůležitější – boj na trati a přípravu na budoucnost, kterou ovlivní nejen jeho talent, ale také technický vývoj týmu.