Yuki Tsunoda čelí obrovskému tlaku: Rozhodnutí Red Bullu je na spadnutí, tvrdí Sam Bird

Bývalý závodník Formule E Sam Bird otevřeně promluvil o budoucnosti Yukiho Tsunody v týmu Red Bull a jeho odhad je jednoznačný: Japoncova pozice může být ohrožena už během této sezóny. Podle Birda je „jen otázkou času“, než tým učiní rozhodnutí o jeho případném nahrazení.
„V závodě ho dokonce předjel jeho týmový kolega i vedoucí jezdci,“ poznamenal Bird k výkonům Tsunody v Singapuru. „Je to otázka ‚kdy‘, ne ‚jestli‘. K rozhodnutí by mohlo dojít ještě před koncem sezóny.“
Situaci Tsunody komplikuje i změna partnera Red Bullu. Honda, s níž má Japonec smluvní vazby, se od příští sezóny přesune k Aston Martinu, což tým nutí připravit se na nové regulace pro rok 2026 a zvážit optimální složení jezdecké dvojice.
Red Bull Racing se momentálně nachází na čtvrtém místě Poháru konstruktérů s 290 body, přičemž z toho 273 bodů získal Max Verstappen. Yuki Tsunoda je v pořadí jezdců až na 17. místě, přičemž za ním se umístili i mladší piloti z programu Red Bullu, Liam Lawson a Isack Hadjar.
Bird upozornil, že Red Bull by mohl dát příležitost mladému talentu, 21letému Isacku Hadjarovi. „Mohli by někomu jako Hadjar nabídnout šanci: ‚Máš šest závodů v hlavním týmu, žádný tlak, seznam se s inženýry a nauč se, jak funguje vůz Maxe Verstappena,‘“ spekuloval Bird.
Podle něj by to pro Hadjara byla ideální příležitost adaptovat se v hlavním týmu před příchodem nových regulí pro rok 2026. Red Bull už dříve nasadil do svého top týmu Liama Lawsona, který měl v době debutu méně zkušeností než Hadjar dnes, což otevírá prostor pro podobný postup.
Nový šéf Red Bullu Laurent Mekies však v září uvedl, že tým nemá v plánu měnit jezdce během sezóny. Přesto je Red Bull známý svou flexibilitou a schopností upravovat složení jezdecké dvojice i během sezóny podle aktuálních okolností.
Spekulace o budoucnosti Tsunody tak nadále přetrvávají. Birdův komentář jen potvrzuje tlak, kterému čelí, a nadcházející týdny, zejména kolem Grand Prix Mexika, mohou napovědět, zda Red Bull učiní nečekanou změnu a otevře cestu nové generaci jezdců.
Bývalý závodník Formule E Sam Bird naznačil, že by Red Bull mohl uvažovat o nahrazení Yukiho Tsunody mladším talentem Isackem Hadjarem. Podle něj by takový krok mohl být logický pro optimalizaci jezdecké sestavy týmu.
