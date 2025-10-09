Yuki Tsunoda čelí obrovskému tlaku: Rozhodnutí Red Bullu je na spadnutí, tvrdí Sam Bird

Yuki Tsunoda v Belgii
Yuki Tsunoda v Belgii, foto: Red Bull Content Pool
Michael Zelinka DNES 12:05
Sdílej:

Bývalý závodník Formule E Sam Bird naznačil, že by Red Bull mohl uvažovat o nahrazení Yukiho Tsunody mladším talentem Isackem Hadjarem. Podle něj by takový krok mohl být logický pro optimalizaci jezdecké sestavy týmu.

Bývalý závodník Formule E Sam Bird otevřeně promluvil o budoucnosti Yukiho Tsunody v týmu Red Bull a jeho odhad je jednoznačný: Japoncova pozice může být ohrožena už během této sezóny. Podle Birda je „jen otázkou času“, než tým učiní rozhodnutí o jeho případném nahrazení.

„V závodě ho dokonce předjel jeho týmový kolega i vedoucí jezdci,“ poznamenal Bird k výkonům Tsunody v Singapuru. „Je to otázka ‚kdy‘, ne ‚jestli‘. K rozhodnutí by mohlo dojít ještě před koncem sezóny.“

Situaci Tsunody komplikuje i změna partnera Red Bullu. Honda, s níž má Japonec smluvní vazby, se od příští sezóny přesune k Aston Martinu, což tým nutí připravit se na nové regulace pro rok 2026 a zvážit optimální složení jezdecké dvojice.

Red Bull Racing se momentálně nachází na čtvrtém místě Poháru konstruktérů s 290 body, přičemž z toho 273 bodů získal Max Verstappen. Yuki Tsunoda je v pořadí jezdců až na 17. místě, přičemž za ním se umístili i mladší piloti z programu Red Bullu, Liam Lawson a Isack Hadjar.

Valtteri Bottas

Nový tým, nová éra: Valtteri Bottas o spolupráci s Cadillacem

Bird upozornil, že Red Bull by mohl dát příležitost mladému talentu, 21letému Isacku Hadjarovi. „Mohli by někomu jako Hadjar nabídnout šanci: ‚Máš šest závodů v hlavním týmu, žádný tlak, seznam se s inženýry a nauč se, jak funguje vůz Maxe Verstappena,‘“ spekuloval Bird.

Podle něj by to pro Hadjara byla ideální příležitost adaptovat se v hlavním týmu před příchodem nových regulí pro rok 2026. Red Bull už dříve nasadil do svého top týmu Liama Lawsona, který měl v době debutu méně zkušeností než Hadjar dnes, což otevírá prostor pro podobný postup.

Nový šéf Red Bullu Laurent Mekies však v září uvedl, že tým nemá v plánu měnit jezdce během sezóny. Přesto je Red Bull známý svou flexibilitou a schopností upravovat složení jezdecké dvojice i během sezóny podle aktuálních okolností.

Spekulace o budoucnosti Tsunody tak nadále přetrvávají. Birdův komentář jen potvrzuje tlak, kterému čelí, a nadcházející týdny, zejména kolem Grand Prix Mexika, mohou napovědět, zda Red Bull učiní nečekanou změnu a otevře cestu nové generaci jezdců.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Júki Cunoda (Yuki Tsunoda) Red Bull
Stalo se
Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri v Monze

McLaren pod tlakem? Toto Wolff predikuje zbytek sezony

Toto Wolff, který má bohaté zkušenosti s napětím mezi týmovými kolegy, poslal do Mclarenu varovný vzkaz.

Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Flavio Briatore šokoval fanoušky Ferrarri: Co čeká Lewise Hamiltona v příští sezoně?

Podle Flavia Briatoreho čeká Lewise Hamiltona u Ferrari zásadní zlom. Po náročném začátku působení u italské stáje naznačil, že v příštím roce by se mohlo odehrát něco, co všechno změní.

Novinky
Yuki Tsunoda v Belgii

Yuki Tsunoda čelí obrovskému tlaku: Rozhodnutí Red Bullu je na spadnutí, tvrdí Sam Bird

Bývalý závodník Formule E Sam Bird naznačil, že by Red Bull mohl uvažovat o nahrazení Yukiho Tsunody mladším talentem Isackem Hadjarem. Podle něj by takový krok mohl být logický pro optimalizaci jezdecké sestavy týmu.

Novinky
Valtteri Bottas

Nový tým, nová éra: Valtteri Bottas o spolupráci s Cadillacem

Valtteri Bottas prozradil nové detaily o svém přechodu do týmu Cadillac, který se chystá na vstup do Formule 1.

Novinky
Max Verstappen

Max Verstappen posílá Mercedesu jasný vzkaz

Max Verstappen naznačil, že Red Bull nehodlá v závěru sezony polevit. Svým prohlášením směrem k Mercedesu dal jasně najevo, že tým zůstává plně odhodlaný pokračovat v boji.

Novinky
Carlos Sainz před závodem v Singapuru

Diskvalifikace, chyby a napětí: Carlos Sainz prozradil, co se dělo v Singapuru

Carlos Sainz po událostech v Singapuru promluvil o svých pocitech po nepříjemné diskvalifikaci a o aktuálním vztahu k týmu.   

Novinky
George Russell

George Russell stále nemá podepsaný kontrakt: Co brzdí novou smlouvu s Mercedesem?

George Russell má za sebou úspěšnou sezónu v roli týmové jedničky Mercedesu, přesto stále nepodepsal novou smlouvu.
Novinky
Mclareny v Singapuru

Souboj mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem: David Coulthard dává jasný verdikt

Během Velké ceny Singapuru došlo mezi Oscarem Piastrim a jeho týmovým kolegou Landem Norrisem k incidentu na prvním kole, který vyvolal napětí a diskusi o týmové férovosti. K situaci se vyjádřil také David Coulthard. 
Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Lewis Hamilton na hranici možností: Fred Vasseur o problémech v Singapuru

Fred Vasseur rychle uklidnil spekulace o bezpečnosti Hamiltonova vozu během závěru Velké ceny Singapuru. Zdůraznil, že vše bylo pod kontrolou a bez rizika.
Novinky
Lewis Hamilton v Singapuru

Lewis Hamilton po těžkém víkendu v Singapuru: Fanouškům napsal vzkaz

Lewis Hamilton se po náročném týdnu a Velké ceně Singapuru obrátil na fanoušky s emotivním vzkazem.
Novinky
Toto Wolff

Toto Wolff volá po nečekaném návratu F1 do jedné z asijských destinací

Toto Wolff naznačil, že by rád viděl návrat Formule 1 do země, kde se naposledy závodilo v roce 2013. Podle šéfa Mercedesu by taková zastávka mohla být zajímavým zpestřením kalendáře a přinést nové výzvy pro týmy i jezdce.

Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris slaví v Maďarsku 2025.

Martin Brundle naznačuje dramatický obrat v boji o titul

Martin Brundle po závodě v Singapuru vyslal McLarenu varovný signál. Podle něj je konec sezony stále otevřenou hrou.