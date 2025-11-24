Lewis Hamilton v krizi: Fred Vasseur reaguje

Fred Vasseur reagoval na slova Lewise Hamiltona po Las Vegas, kdy jezdec uvedl, že si z víkendu neodnesl žádné pozitivní momenty.
Šéf Ferrari Fred Vasseur se po Velké ceně Las Vegas snažil zmírnit silně negativní reakci Lewise Hamiltona. Reagoval zejména na jeho slova, že si z víkendu neodnesl „nic pozitivního“ a že prožívá „nejhorší sezónu vůbec“, a vyzval k tomu, aby se všichni „uklidnili“, informuje Motorsport.com.
Hamilton sice dojel desátý, což je vzhledem ke startu z poslední řady solidní výsledek, ale podle jeho vlastních slov ho neuspokojilo ani to, že „získal devět míst“. Zlomovým bodem celého víkendu byla nepovedená kvalifikace v mokru, ve které nedokázal zajet ani jeden měřený čas.
Po závodě působil Hamilton před kamerami velmi zklamaně a jeho hodnocení bylo mimořádně tvrdé. Tvrdil, že se mu během celého víkendu nepovedlo vůbec nic a že letošní rok patří k jeho nejhorším.
Vasseur ale připomněl, že situace není tak beznadějná, jak ji jezdec popsal. Zdůraznil, že Hamilton měl ve čtvrtečních trénincích slibné tempo, a tým tak má z čeho vycházet.
Vasseur připomněl, že start z 20. (později 19.) místa výrazně snížil Hamiltonovy šance na dobrý výsledek. „Musíme si uvědomit, že začínat z P20 není ideální pro úspěšný závod,“ uvedl.
Podle něj Hamiltona ovlivnily bezprostřední emoce po dojezdu. „Jeho reakci po závodě chápu, ale musíme se uklidnit, promluvit si a soustředit se na poslední dva závody,“ dodal.
Vasseur také upozornil, že k vyhroceným reakcím přispívá i to, že jezdci musí do televizní zóny zamířit jen pár minut po těžkém závodě. „Jít do TV penu pět minut po dojezdu je opravdu náročné,“ řekl.
Ocenil však Hamiltonovu upřímnost. „Raději slyším, že je jezdec frustrovaný, než aby tvrdil, že ‚všechno je super‘, když to tak nebylo,“ podotkl a zdůraznil, že podobné emoce jsou přirozené.
Na závěr připomněl, že nejdůležitější není to, co říkají jezdci kamerám, ale práce, kterou následně odvedou v týmu. „Rozhoduje to, co udělají v pondělí ráno v továrně. To je jejich skutečný úkol, ne rozhovory v TV,“ uzavřel.
Lando Norris odjížděl z Las Vegas s rozporuplnými pocity a po diskvalifikaci podal vyjádření. McLaren se teď soustředí na přípravu na závod v Kataru, kde bude mít Norris možnost napravit ztrátu.
Po závodě v Las Vegas Gabriel Bortoleto přišel osobně za Lancem Strollem, kvůli nehodě v prvním kole.
Sedminásobný mistr světa dokázal posunout svůj vůz několik příček vpřed a nakonec dokončil závod v Las Vegas desátý.
Christian Horner se podle zpráv řadí mezi hlavní kandidáty na post šéfa týmu Aston Martin, poté co současný CEO Andy Cowell pravděpodobně odejde kvůli neshodám s Adrianem Neweym.
McLaren přiblížil důvody, které v Las Vegas vedly k porušení technických předpisů, a svým jezdcům se za vzniklé komplikace omluvil.
McLaren utrpěl tvrdou ránu po diskvalifikaci, která výrazně otřásla bojem o titul. Tým, který dlouho vedl šampionát, se nyní musí vypořádat nejen se ztrátou cenných bodů, ale i s rostoucím tlakem Maxe Verstappena.
Max Verstappen si vítězstvím udržel šance v boji o titul. Lando Norris však odjíždí ze závodu s ještě bezpečnějším náskokem v čele šampionátu.
George Russell, Andrea Kimi Antonelli a Carlos Sainz si udrží své pozice na startovním roštu Velké ceny Las Vegas.
Charles Leclerc po deštivé kvalifikaci v Las Vegas přiznal, že podmínky byly velmi náročné. Přesto zůstává odhodlaný a soustředí se na nadcházející závod.
Lewis Hamilton má před sebou v Las Vegas Grand Prix mimořádně těžký úkol. Pokud chce uspět, bude muset využít každou šanci a jet naprosto bezchybně.
Lando Norris vybojoval v mokré kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas pole position před Maxem Verstappenem, když skvěle zvládl náročné podmínky.