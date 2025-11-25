Max Verstappen okamžitě ovládl start Velké ceny Las Vegas a prakticky nechal Landa Norrise za sebou bez šance na reakci. Nizozemský šampion předvedl brilantní manévr, který Norrisovi nedal žádnou možnost bránit svou pozici.
Max Verstappen znovu předvedl, že dokáže soupeře ovlivnit ještě před samotným startem závodu. Už během formace na startu Velké ceny Las Vegas dostal Landa Norrise pod tlak a narušil jeho soustředění, které by potřeboval k ideálnímu odjezdu z první zatáčky. Jakmile Norris udělal chybu, Verstappen okamžitě zaútočil, což ukázalo, že jeho genialita se spojuje s psychologickým tlakem, zatímco britský pilot McLarenu působil nejistě.
Od začátku kariéry v F1 Verstappen využívá každý moment, aby soupeře zmátl a přiměl k chybě. Riskantní brzdné manévry proti špičkovým jezdcům, jako byli Nico Rosberg, Sebastian Vettel nebo Lewis Hamilton, ho naučily, jak využít psychologický tlak i na mladší generaci pilotů.
Strategie Verstappena na startu v Las Vegas byla pečlivě promyšlená. Soustředil se na Norrise už během formačního kola, aby ovlivnil jeho reakce při samotném startu. „Seděl na startu, sledoval pět červených světel a věděl, že to zkusí po vnitřní straně první zatáčky,“ uvedl komentátor závodu.
Norris, přetížený myšlenkami na Verstappena, reagoval přehnaně. Jeho brzdění bylo příliš pozdní a úhel zatáčky příliš ostrý, což ho vyvedlo na špinavou část trati a zkomplikovalo ideální průjezd zatáčkou. „A najednou byl Lando vystrašený a sjel z trati,“ doplnil komentář.
Problémy začaly už během formace. Verstappen provedl pět burnoutů, aby zahřál zadní pneumatiky, zatímco Norris zvládl jen tři a méně agresivně. Norris si toho byl vědom a hlásil týmu: „Jo, dělá si srandu z toho, jak velký náskok nechává. Je to daleko přes povolený limit.“ Ukázalo se, že Verstappenovy taktiky zasahují do mysli soupeře ještě před samotným startem.
Celý incident jasně ukázal, že Verstappen dokáže soupeře přimět k nepřirozené jízdě. „Jede nepřirozeně, aby reagoval na cokoliv, co si myslí, že Max možná nebo možná ne udělá,“ vysvětlili odborníci. Psychologický tlak, který Verstappen uplatňuje, je často stejně účinný jako jeho rychlost na trati.
Norrisova reakce byla typickým projevem strachu a přehnané sebekritiky. „Lando se Verstappena bojí víc než kterékoli jiné jezdce. A je to pochopitelné,“ dodávají komentátoři. Verstappen opět ukázal, že schopnost psychologicky zasahovat do výkonu soupeře patří k jeho nejsilnějším zbraním.
I přes přípravu McLarenu byla Norrisova startovní pozice ohrožena. Podle pravidel musí být jezdci při safety caru maximálně deset délek od sebe, zároveň ale formace musí být držena co nejblíže u sebe. Nervozita Norrise způsobila, že tato pravidla nevědomky porušil, a Verstappen okamžitě využil vzniklou situaci.
