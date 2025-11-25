Po Velké ceně Las Vegas Oscar Piastri naznačil, že průběh závodu zásadně ovlivnil jeho pohled na zbytek sezony. Jeho vyjádření po dojezdu působilo zdrženlivě a naznačovalo, že výsledky závodu zanechaly několik otazníků ohledně jeho šancí v šampionátu.
Druhá polovina sezony se pro Oscara Piastriho proměnila v boj s klesající formou. Australan, který v první polovině závodů ukazoval silné tempo, v Las Vegas opět čelil zklamání. Místo oslavy na pódiu ho čekal tvrdý úder a McLaren si musel přiznat, že víkend, který začal nadějně, nakonec výrazně zkomplikoval jejich plány v šampionátu.
Nepříznivá výsledková série pokračovala hned od startu. V první zatáčce se Piastri dostal do kolize a propadl pořadím, původně dojel čtvrtý, zatímco jeho týmový kolega Lando Norris mířil na pódium. Jenže McLaren v cíli čekal tvrdý obrat. Oba jezdci byli diskvalifikováni kvůli nadměrnému opotřebení podlahy, a víkend se tak proměnil v další bolestivou ránu pro tým.
Piastri po závodě otevřeně přiznal, že jeho forma v posledních šesti závodech není podle jeho představ. Dva zbývající podniky sezony tak představují poslední šanci průběh roku ještě zachránit, zvlášť když na Norrise ztrácí 24 bodů. Na otázku, jak vidí své šance v boji o titul, reagoval slovy: „Je to, jak to je,“ a dodal, že se chce hlavně soustředit na to, aby konečně přidal „dobré výsledky na tabuli“.
K původnímu výsledku doplnil: „Samozřejmě teď potřebuji víc. V dalších dvou týdnech se pokusím být co nejlépe připravený. Chci mít co nejlepší závodní víkendy.“ Uvedl také, že se snaží sezonu uzavřít pozitivně, protože situace v šampionátu je taková, jaká je. Zakončil to stručně: „Uvidíme, co dokážu.“
Závod se pro něj zkomplikoval hned po startu. Liam Lawson do něj narazil ze strany a i když komisaři incident označili za závodní, Piastri tím přišel o výhodnou výchozí pozici. Začátek první zatáčky komentoval slovy: „Měl jsem pocit, že jsem byl jeden z mála, kdo skutečně brzdil, aby trefil apex, a ostatní mě prostě vytlačili. Ale dobře, je to tak.“
Ani další průběh závodu mu příliš nepomohl. Připustil: „Zbytek závodu byl dost chaotický a udělal jsem příliš mnoho chyb.“ Podle jeho slov měl dobré tempo pouze ve chvílích, kdy měl čistou trať: „V čistém vzduchu jsme byli opravdu rychlí, ale předtím, než jsem se do něj dostal, to bylo těžké, a stejně tak potom, co jsem o něj přišel.“ Dlouho navíc zůstal za Kimim Antonellim, což jeho postup viditelně brzdilo.
Situace v šampionátu se po víkendu ještě více vyrovnala. Max Verstappen se díky vítězství v Las Vegas a diskvalifikaci McLarenu bodově dotáhl na Piastriho. Oba nyní ztrácejí 24 bodů na vedoucího Norrise, přičemž do konce sezony zbývají dvě velké ceny a jeden sprint.
Diskvalifikace obou jezdců McLarenu v Las Vegas výrazně snížila náskok Landa Norrise v šampionátu a otevřela prostor pro Maxe Verstappena, jehož příznivci nyní cítí stále větší naději na zvrat v boji o titul.
