Nový tým, nová éra: Valtteri Bottas o spolupráci s Cadillacem

Valtteri Bottas prozradil nové detaily o svém přechodu do týmu Cadillac, který se chystá na vstup do Formule 1.
Valtteri Bottas stojí na prahu nové etapy své závodní kariéry. V roce 2026 se připojí k ambicióznímu projektu Cadillacu, jenž se chystá debutovat ve Formuli 1 jako zcela nový tým. Přestože finský jezdec momentálně působí jako rezervní pilot Mercedesu, už nyní potvrdil, že mu jeho současný tým umožní bez omezení zahájit přípravy na nové působení.
„Proběhly už nějaké rozhovory. Graeme [Lowdon, šéf Cadillacu] a Toto [Wolff, šéf Mercedesu] spolu komunikují,“ prozradil Bottas pro Crash.net. „Mercedes je k mému přechodu velmi vstřícný, takže neočekávám, že by mi v čemkoli bránil.“
Jak dodal, spolupráce s Cadillakem už pomalu začíná, i když zatím hlavně na dálku. „Už spolu máme několik online meetingů a diskuze. Mercedes s tím nemá problém, takže je vše v pořádku,“ vysvětlil. „Všichni si uvědomují, že je před námi spousta práce a že tým už nyní potřebuje určitou zpětnou vazbu od jezdců.“
Oficiální start jeho angažmá je naplánován na leden, ale Bottas nevylučuje, že se do příprav zapojí už dříve. „S Cadillacem naplno začnu v lednu, ale několik věcí bych mohl zvládnout už předtím,“ doplnil Fin.
Jedním z prvních kroků by mohla být práce na simulátoru, která by mu pomohla lépe poznat nový tým i technické zázemí. „Myslím, že o simulátoru budou Mercedes a Cadillac jednat právě tento víkend. Potom vám k tomu budu moct říct víc,“ prozradil Bottas.
Finský jezdec už měl také možnost navštívit sídlo Cadillacu v Silverstonu, kde se osobně seznámil s vývojem nového projektu. „Ano, už jsem byl v Silverstonu – jen na krátké návštěvě. Podíval jsem se, jak to tam vypadá, a udělal si první obrázek,“ řekl Bottas.
Z návštěvy měl přitom pozitivní dojem. „Upřímně, nečekal jsem, že všechno bude už tak pokročilé. Ale zjevně začali pracovat už dávno,“ ocenil. „Pořád je před nimi hodně práce, ale to, co jsem viděl, bylo působivé a dodalo mi to důvěru do budoucna.“
Tým Cadillac vstoupí do šampionátu jako jedenáctý tým na startovním roštu, s dvojicí zkušených jezdců – Bottasem a Sergiem Pérezem. Šéf týmu Graeme Lowdon však zůstává realistický. „Víme, že je to obrovská výzva,“ řekl pro F1.com. „Naším prvním cílem je odvádět poctivou práci, získat respekt soupeřů a budovat úspěch krok za krokem.“
