Noční můra Lewise Hamiltona pokračuje: Po Las Vegas přišla extrémní frustrace

Lewis Hamilton v Las Vegas
Lewis Hamilton v Las Vegas, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 16:44
Sedminásobný mistr světa dokázal posunout svůj vůz několik příček vpřed a nakonec dokončil závod v Las Vegas desátý.

Lewis Hamilton po závodě v Las Vegas poskytl pravděpodobně nejvíce skličující rozhovory své sezóny 2025. Sedminásobný mistr světa dokončil závod na desátém místě po startu z poslední řady a přiznal, že z comebacku necítí žádnou útěchu. „Nula. Těch deset míst nemá žádný význam. Je to pořád špatný víkend,“ řekl Hamilton Sky Sports a zdůraznil, že pro něj výsledek znamená naprosté zklamání.

Kvalifikace pro Hamiltona skončila katastrofálně. V mokré Q1 nestihl dokončit kolo a skončil až dvacátý. V samotném závodě se sice částečně posunul na třinácté místo díky nehodě v první zatáčce, přesto Ferrari zůstává čtvrté v Poháru konstruktérů a Hamilton se cítí bezmocný. „Byla to nejhorší sezóna vůbec a ať se snažím jakkoliv, pořád je to horší a horší,“ přiznal.

V rozhovorech s médii Hamilton poskytoval stručné, ale výmluvné odpovědi. Na otázku, zda z Las Vegas něco pozitivního vyčítá, odpověděl krátce: „Ne.“ O startu závodu řekl: „Byla to docela jednoduchá první zatáčka, jen jsem se držel mimo problémy.“

Hamilton, který letos ještě nezískal pódiové umístění a je 73 bodů za týmovým kolegou Charlesem Leclercem, přiznal, že se soustředí spíše na konec sezóny než na výsledky v Las Vegas. „Ani nevím, kolik bodů máme, ale při mém výkonu už je to asi všechno,“ řekl a shrnul frustraci slovy: „Měl jsem 22 špatných víkendů.“

Lando Norris a Oscar Piastri

Zpackané Las Vegas: McLaren si sype popel na hlavu

Na otázku, zda mu nadcházející přestávka přinese nový start, odpověděl jednoduše: „Nevím.“ Emoce z neúspěšné sezóny byly z jeho slov jasně patrné.

Jeho týmový kolega Charles Leclerc byl rovněž zklamaný, i když dokázal posunout vůz ze startu z devátého na šesté místo. „To není dobrý výsledek. Šesté místo je hodně zklamání,“ přiznal Leclerc. Přesto ocenil svou vlastní jízdu: „Upřímně, všechna kola byla jako kvalifikační a téměř žádné chyby. Jsem spokojený se svým výkonem, ale šesté místo je frustrující.“

Menší útěchou pro oba jezdce Ferrari je diskvalifikace obou McLarenů kvůli nadměrnému opotřebení podlahy, díky které se Lewis Hamilton posunul na osmou příčku a Charles Leclerc na čtvrtou.

