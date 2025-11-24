Po závodě v Las Vegas Gabriel Bortoleto přišel osobně za Lancem Strollem, kvůli nehodě v prvním kole.
Po Velké ceně Las Vegas navštívil Gabriel Bortoleto motorhome Aston Martinu, aby se osobně omluvil Lancu Strollovi za kolizi v prvním kole, která oba vyřadila ze závodu a zhatila jejich šance na dobrý výsledek.
Bortoleto plně přijal odpovědnost za incident. „Nejprve se chci omluvit Lancovi. Byla to moje chyba, měl jsem dobrý start a zkusil manévr na vnitřní straně Williamsu, ale špatně jsem odhadl brzdný bod a už nebylo možné správně zpomalit,“ vysvětlil brazilský jezdec.
Při průjezdu zatáčkou se dostal do špatného úhlu a došlo ke kontaktu. „Vjel jsem pozdě, neměl správný úhel a nakonec jsem ho trefil. Je škoda, protože víkend vypadal slibně až do kvalifikace, a pak chyba na prvním kole zničila závody nám oběma,“ dodal.
Jeho omluva byla rychle oceněna fanoušky i odborníky. „Skvělé, že se omluvil, a Lance se zachoval jako gentleman,“ komentoval jeden fanoušek. Jiný dodal: „Velmi slušné od Gabiho, ukazuje velkou vyspělost,“ a další napsal: „Hezké a respektující, teď jsou vyrovnaní!“
Bortoleto také zdůraznil, že se chce plně soustředit na závěr sezóny. „Musím dát všechno dohromady pro zbývající dva závody, čisté kola, čisté víkendy. Nedokončení těchto závodů znamenalo ztrátu cenných zkušeností. Poučím se z toho, resetuji a vrátím se na úroveň výkonu, jakou jsem ukázal dříve, až přijedeme do Dauhá příští týden,“ uvedl.
Za kolizi obdržel pětimístný penalizační posun na startu nadcházející Velké ceny Kataru.
Se dvěma závody do konce sezóny se Bortoleto nachází na 19. místě šampionátu s 19 body, Stroll je 16. s 32 body. V poháru konstruktérů bojují Aston Martin a Sauber o šesté místo proti Racing Bulls a Haas. Aston Martin má aktuálně 72 bodů, Sauber 68.
Lando Norris odjížděl z Las Vegas s rozporuplnými pocity a po diskvalifikaci podal vyjádření. McLaren se teď soustředí na přípravu na závod v Kataru, kde bude mít Norris možnost napravit ztrátu.
Fred Vasseur reagoval na slova Lewise Hamiltona po Las Vegas, kdy jezdec uvedl, že si z víkendu neodnesl žádné pozitivní momenty.
Sedminásobný mistr světa dokázal posunout svůj vůz několik příček vpřed a nakonec dokončil závod v Las Vegas desátý.
Christian Horner se podle zpráv řadí mezi hlavní kandidáty na post šéfa týmu Aston Martin, poté co současný CEO Andy Cowell pravděpodobně odejde kvůli neshodám s Adrianem Neweym.
McLaren přiblížil důvody, které v Las Vegas vedly k porušení technických předpisů, a svým jezdcům se za vzniklé komplikace omluvil.
McLaren utrpěl tvrdou ránu po diskvalifikaci, která výrazně otřásla bojem o titul. Tým, který dlouho vedl šampionát, se nyní musí vypořádat nejen se ztrátou cenných bodů, ale i s rostoucím tlakem Maxe Verstappena.
Max Verstappen si vítězstvím udržel šance v boji o titul. Lando Norris však odjíždí ze závodu s ještě bezpečnějším náskokem v čele šampionátu.
George Russell, Andrea Kimi Antonelli a Carlos Sainz si udrží své pozice na startovním roštu Velké ceny Las Vegas.
Charles Leclerc po deštivé kvalifikaci v Las Vegas přiznal, že podmínky byly velmi náročné. Přesto zůstává odhodlaný a soustředí se na nadcházející závod.
Lewis Hamilton má před sebou v Las Vegas Grand Prix mimořádně těžký úkol. Pokud chce uspět, bude muset využít každou šanci a jet naprosto bezchybně.
Lando Norris vybojoval v mokré kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas pole position před Maxem Verstappenem, když skvěle zvládl náročné podmínky.