Diskvalifikace obou jezdců McLarenu v Las Vegas výrazně snížila náskok Landa Norrise v šampionátu a otevřela prostor pro Maxe Verstappena, jehož příznivci nyní cítí stále větší naději na zvrat v boji o titul.
Po závodě v Las Vegas výrazně vzrostla podpora Maxe Verstappena v boji o titul. Diskvalifikace Landa Norrise a Oscara Piastriho otevřela šampionát a přinesla nový rozměr do souboje o mistrovský titul.
Verstappen si pod neonovými světly lasvegaského okruhu připsal další vítězství, zatímco původní druhé a čtvrté místo jezdců McLarenu se po rozhodnutí komisařů změnilo na diskvalifikaci kvůli nadměrnému opotřebení podlahy.
„Je to velký zásah do šampionátu, ale závodění je někdy nepředvídatelné,“ komentoval Verstappen dramatický výsledek závodu, informuje Motorsport.com. „Snažíme se vždy maximálně využít to, co máme, a tento víkend jsme byli první. V následujících závodech budeme usilovat o vítězství a uvidíme, kde skončíme v Abu Dhabi.“
Před diskvalifikacemi měl Lando Norris s druhým místem v Las Vegas náskok 30 bodů na Piastriho. Po verdiktu komisařů ale Brit vstupuje do závěrečných dvou závodů sezony jen s 24bodovým náskokem nad Piastrim a Verstappenem, který se bodově vyrovnal s Australanem.
Fanoušci na sociálních sítích a diskuzních fórech na výsledky v Las Vegas okamžitě reagovali. Většina z nich nyní favorizuje buď Maxe Verstappena z Red Bullu, nebo stále vedoucího Landa Norrise. Podle fanoušků diskvalifikace McLarenu dramaticky otevřela šampionát a zintenzivnila debaty o tom, kdo nakonec získá titul.
„Jsem velmi hrdý na všechny v týmu. Měli jsme sezonu nahoru a dolů, prožili těžké chvíle, ale i opravdu krásné momenty,“ řekl Verstappen. „Hodně jsme se naučili a to je cenné pro příští roky.“
Nizozemský jezdec zdůraznil, že tým se chce z letošní sezony poučit a využít ji k posílení pro příští roky. „Je to něco, čeho se budeme držet a na čem budeme stavět. Chceme být silnější v příští sezoně a od začátku bojovat o titul.“
Verstappen také podotkl, že si momentální situaci užívají. „Teď si to užíváme a uvidíme příští týden, co dokážeme.“ Jeho slova jasně ukazují, že Red Bull se maximálně soustředí na závěrečné dva podniky sezony.
Formule 1 nyní míří do Kataru, kde se odehraje první z posledních dvou závodů sezony. Na programu jsou dva velké ceny a jeden sprint, což dává všem třem hlavním uchazečům o titul poslední šanci na zvrat.
Po Velké ceně Las Vegas Oscar Piastri naznačil, že průběh závodu zásadně ovlivnil jeho pohled na zbytek sezony. Jeho vyjádření po dojezdu působilo zdrženlivě a naznačovalo, že výsledky závodu zanechaly několik otazníků ohledně jeho šancí v šampionátu.
Lando Norris odjížděl z Las Vegas s rozporuplnými pocity a po diskvalifikaci podal vyjádření. McLaren se teď soustředí na přípravu na závod v Kataru, kde bude mít Norris možnost napravit ztrátu.
