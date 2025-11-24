Lando Norris odjížděl z Las Vegas s rozporuplnými pocity a po diskvalifikaci podal vyjádření. McLaren se teď soustředí na přípravu na závod v Kataru, kde bude mít Norris možnost napravit ztrátu.
Lando Norris opouštěl Las Vegas s velmi smíšenými dojmy. V cíli závodu sice dojel druhý za Maxem Verstappenem a měl nakročeno k navýšení náskoku v šampionátu na bezpečných 30 bodů, avšak po diskvalifikaci se vše změnilo. Jeho vedení se ztenčilo na 24 bodů, které nyní drží shodně před Verstappenem i Oscarem Piastrim.
Situace zasáhla i vedení McLarenu. Šéf týmu Andrea Stella se okamžitě omluvil oběma jezdcům, kteří byli z výsledků vyškrtnuti kvůli stejnému technickému prohřešku. Oba vozy totiž během závodu překročily povolenou míru opotřebení dřevěné skluznice, takzvaného planku, což je přísně regulovaný parametr.
Stella vysvětlil, že problém nečekaně vznikl přímo v závodě. „Během závodu oba vozy zažívaly neobvykle vysokou úroveň porpoisingu, kterou jsme v trénincích neviděli. To vedlo k nadměrnému kontaktu se zemí,“ uvedl. Podle něj šlo o situaci, kterou tým nedokázal předvídat.
„Omlouváme se Landovi i Oscarovi za ztrátu bodů v kritickém momentu jejich boje o titul, zvlášť po skvělých výkonech, které oba celý víkend předváděli,“ doplnil Stella. Diskvalifikace přišla v době, kdy se oba piloti nacházejí v závěrečném finiši sezóny.
U Norrise se objevila odchylka planku o 0,07 a 0,12 milimetru pod minimem, což automaticky znamenalo diskvalifikaci. Verstappen jeho vyřazení využil a výrazně stáhl ztrátu v boji o titul.
Norris připustil, že mu situace výrazně zkomplikovala závěr sezóny. Uvedl, že ke konci závodu museli výrazně řídit tempo a nyní už vědí, že to způsobily problémy na voze, které vedly k vyřazení.
Zároveň zdůraznil, že se musí dívat dopředu. Řekl, že je těžké přijít o tolik bodů, ale tým stále tlačí na maximum a tentokrát se netrefil do správného nastavení. Teď se soustředí už výhradně na Katar.
Velká cena Kataru bude posledním sprintovým víkendem sezóny a nabídne dvě šance získat body. Norris tak dostane možnost rychle napravit ztrátu z Las Vegas.
