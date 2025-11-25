George Russell po závodě v Las Vegas prozradil, že jej během klíčových momentů trápily technické komplikace, které zásadně ovlivnily průběh jeho jízdy. Co přesně stálo za jeho náročným večerem na okruhu, však odhalil až později.
George Russell po závodě v Las Vegas otevřeně popsal technické potíže, které jej provázely téměř celý závod. I když ho výrazně brzdily, dokázal s nimi bojovat natolik, že si na konci připsal další pódium. Závod dokončil jako třetí a po diskvalifikaci Landa Norrise byl nakonec klasifikován na druhém místě.
Problém s řízením se podle něj objevil znovu už v pátém kole, stejně jako během kvalifikace. „Měl jsem ten problém s řízením znovu asi od pátého kola, stejně jako v kvalifikaci,“ uvedl Russell, informuje Motorsport.com. „Pokusil jsem se s tím naučit žít a postupně si zvyknout na limity, které to přinášelo. V prvním stintu to nakonec tempo docela zachránilo.“
Situace se ale zkomplikovala po první zastávce Maxe Verstappena v boxech. Jakmile se Nizozemec vrátil na trať, Russell se jej pokusil dostihnout, což však mělo opačný efekt. Při agresivním náporu zničil přední pravou pneumatiku. „Když Max vyjel z boxů, řekl jsem si: ‚Teď zaútočím,‘ jestli bych se nemohl dostat do čela. Jenže jsem si akorát zgrainingoval přední pravou pneumatiku,“ popsal. „Řekl jsem týmu, že na téhle sadě asi nedojedu, ale oni byli vzhledem k náskoku optimističtí.“
Podle Russella byla závěrečná část závodu mimořádně náročná. „Každé kolo bylo utrpení. Jel jsem pomaleji a pomaleji a říkal si, že tohle opravdu není zábava. Třetí místo bylo dnes maximum, ale kromě prvního kola jsem si ten závod vůbec neužil,“ přiznal.
I přes potíže ale v Las Vegas znovu ukázal svou rychlost, i když na loňské vítězství tentokrát nenavázal. Russell však zdůraznil, že letošní sezona z pohledu Mercedesu působí vyrovnaněji. Připomněl, že tým udělal velký krok kupředu: „Když se podíváte na průměr této sezony, loni jsme byli hrozní v Singapuru a letos jsme tam vyhráli. Loni jsme byli dominantní v Las Vegas a letos jsme byli alespoň na pódiu.“
Zároveň ocenil, že monopost funguje lépe na většině tratí. „Máme auto, které je konkurenceschopné napříč čtyřiadvaceti závody. Loni jsme měli stroj, který byl buď skvělý, nebo úplně špatný. Teď máme vyrovnanější balíček pro celou sezonu. Možná nebude tolik vrcholů, ale získáme více bodů.“
