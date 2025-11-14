Krize Oscara Piastriho: Martin Brundle vysvětluje jeho pád

Sezona 2025 vstupuje do finále a napětí v McLarenu nikdy nebylo vyšší. Oscar Piastri prochází obtížným obdobím a musí se pokusit zvrátit vývoj proti svému týmovému kolegovi Landu Norrisovi.
S blížícím se závěrem sezony, kdy zbývají už jen tři víkendy, se Oscar Piastri potýká s nepříznivou sérií a zaostává za svým týmovým kolegou Landem Norrisem o 24 bodů po pátém závodě bez pódiového umístění v Brazílii.
Když F1 po letní přestávce zavítala do Nizozemska, Piastri triumfoval v Zandvoortu a vybudoval si náskok 34 bodů na Norrise. Bylo to jeho sedmé vítězství v sezoně a třinácté pódiové umístění z patnácti závodů, než přidal čtrnácté v Monze. Od té doby však jeho forma začala slábnout.
Následovala série kolizí v Ázerbájdžánu, Austinu a Brazílii a penalizace za incident v Brazilském GP, kde nakonec dojel pátý. Mezitím Norris předvedl v Brazílii svůj možná nejdominantnější víkend sezony, vyhrál z pole position a ovládl i Sprint.
„Piastri měl opět smůlu, prostě mu karty nevyšly,“ napsal bývalý pilot F1 a komentátor Sky Sports Martin Brundle. „Poslední pódiové umístění měl v září v Monze. Před tím byl na pódiu třináctkrát z patnácti závodů, včetně sedmi vítězství.“
Martin Brundle uvedl pět hlavních důvodů, proč se Oscar Piastri v posledních závodech nedaří: smůla, psychika, nastavení auta, charakter tratí a skvělá forma jeho týmového kolegy Landa Norrise. „Norris byl rychlejší než on v Monze, následovala dvojitá havárie a chyby při startu v Ázerbájdžánu, první kolo souboj se Norrisem v Singapuru a Sprint v Austinu, což obě auta hodně stálo, a od té doby jeho tempo nebylo ideální,“ vysvětlil Brundle.
Piastri sám doplnil další faktor – týmové pokyny v Monze, kdy musel vrátit druhé místo Norrisi po pomalém pitstopu. „Pokud to opravdu chcete, udělám to,“ řekl tehdy McLarenu, ačkoliv nebyl spokojen. „Byl to jeden z těch víkendů, kdy se všechno spojilo a nic nešlo podle plánu.“
Australský jezdec zároveň připomněl, že špatné závody jsou běžnou součástí kariéry. „Nikdo v závodění nemá jen bezchybnou sérii. To, co se stalo, byl nejhorší víkend mé kariéry, ale zároveň nejvíce poučný,“ uvedl v podcastu Beyond the Grid.
I přesto, že nyní zaostává za Norrisem o 24 bodů, není pro Piastriho nic ztraceno. Pokud by Norris některý ze zbývajících závodů nedokončil a Piastri vyhrál, mohl by se opět dostat do vedení. Brzké úspěchy v Las Vegas a Kataru by udržely šampionát napínavý až do závěrečného závodu v Abú Zabí.
Šéf McLarenu Andrea Stella zdůraznil, že nadcházející závodní okruhy by pro Oscara Piastriho neměly představovat problém: „Každá trať může hrát v jeho prospěch, pokud dokáže z vozu vytěžit maximum.“
Sezona byla velmi proměnlivá. Tempo začalo u Norrise, poté převzal iniciativu Piastri a nyní se opět prosadil Brit. S posledními třemi závody na programu je stále otevřená možnost, že Piastri dokáže boj o titul zvrátit ve svůj prospěch.
