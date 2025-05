Wurzův plán pro Monako: Šance na předjíždění bez ztráty kouzla

Bývalý jezdec F1 a současný předseda Asociace jezdců Grand Prix (GPDA) Alex Wurz znovu otevřel dlouhodobě diskutované téma úprav slavné monacké trati. Po dalším ročníku Velké ceny Monaka, který sklidil kritiku za nedostatek akce a podezření z týmové režie, představil konkrétní návrhy, jak legendární, avšak z hlediska závodění problematický okruh upravit, aniž by ztratil svůj jedinečný charakter, informuje The Race.

Ve svém videu na Instagramu, kde prezentoval potenciální změny, představil tři možné úpravy, které podle něj nejsou jen teoretické, ale reálně proveditelné. Jeho návrhy navíc získávají na váze díky zkušenostem z oblasti designu tratí, neboť prostřednictvím své společnosti Wurz Design stojí například za vznikajícím okruhem Qiddiya v Saúdské Arábii a podílí se i na návrhu trati v Rwandě.

První zásadní úpravou by byla změna polohy Nouvelle šikany, která následuje po výjezdu z tunelu. Podle Wurze by její posunutí dále směrem k zatáčce Tabac mohlo výrazně ovlivnit průběh závodů. „Jsem velmi přesvědčený ze své zkušenosti při sledování závodů a z rozhovorů s ostatními jezdci, že posunutí šikany by mělo být proveditelné,“ uvedl. „Bránění této zatáčky, které je nyní poměrně snadné díky klopení a nerovnostem, by se tak stalo mnohem náročnějším.“

Další podle něj jednodušší úpravou je přeprofilování zatáčky Rascasse. Posunutím jejího apexu o dva až tři metry směrem ven a rozšířením trati, s ohledem na stávající rampu parkoviště, by se otevřely nové možnosti pro útok zezadu. „Když se apex posune, změní se nájezdová linie. Zatáčka se otevře a nabídne prostor pro pozdní brzdění,“ vysvětlil. „Jezdec vpředu bude muset buď bránit, nebo nechat dveře otevřené. A pokud se bude bránit, zpomalí výjezd a vytvoří za sebou vlak.“

Třetí navrhovanou změnou je rozšíření nájezdu a výjezdu ze zatáčky Fairmont Hairpin. Tato ikonická pomalá zatáčka je známá tím, že nepovoluje téměř žádný prostor pro manévry. Wurz věří, že přidání více než dvou metrů na šířce by umožnilo odvážnější pokusy o předjetí. „To znamená, že jezdci dostanou větší příležitost na nájezd pod brzdami,“ řekl. „Vedoucí jezdec bude muset více bránit, a tím bude pomalejší.“

Zároveň však podotýká, že přínos této změny se nemusí projevit přímo v zatáčce samotné. „Ideální stopa se nezmění. Ale díky nutnosti bránit se vytvoří prostor pro akci v dalších zatáčkách, zejména v navazující šikaně,“ dodal.

Wurzův návrh tak ukazuje cestu, jak zachovat kouzlo monackého okruhu a zároveň přinést fanouškům více vzrušení. „Celý tento soubor úprav by měl vést ke zlepšení možností předjíždění a celkově ke kvalitnějším závodům v ulicích Monaka,“ uzavírá.