Legenda v čele boje o přežití: Alonso ambasadorem své srdcové trati

Fernando Alonso byl jmenován ambasadorem okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya. Tento krok přichází v klíčovém období pro budoucnost španělské tratě, která usiluje o zachování svého místa v kalendáři Formule 1 i po roce 2026. Jméno Fernanda Alonsa má tuto snahu podpořit svou váhou i symbolikou.

„Je to čest a privilegium. Jsem velmi šťastný, že mohu být ambasadorem okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya, který je tak výjimečný pro mě i pro všechny španělské fanoušky a který nám dal tolik radosti,“ prohlásil Alonso, který na katalánské trati debutoval ve Formuli 1 a během let zde nesmazatelně zapsal své jméno do historie, informuje Motorsport.com.

Alonso současně upozornil na nutnost modernizace, která je podle něj klíčem k přežití klasických okruhů ve stále náročnějším prostředí šampionátu. „Bylo nezbytné, aby okruh udělal tento krok, aby měl pevnou budoucnost a dokázal se přizpůsobit současným požadavkům a standardům F1 i tratím v jiných zemích. Díky tomu se nyní dostal na úroveň desítky a čeká ho slibná budoucnost.“

V roce 2024 prošel barcelonský okruh rozsáhlou modernizací. Došlo ke zlepšení zázemí pro týmy, přestavbě boxové uličky, rozšíření VIP tribun i zatraktivnění pohostinských prostor. Tato investice má za cíl vrátit trati konkurenceschopnost v očích vedení F1, které čím dál více tíhne ke zcela novým, převážně městským či blízkovýchodním destinacím.

„Na kalendáři máme různé typy okruhů, městské tratě ve velkých metropolích i okruhy na Blízkém východě, které mají neuvěřitelná zařízení,“ pokračoval Alonso. „Ale existují také historické tratě s dlouhou tradicí ve Formuli 1, na kterých se psala historie tohoto sportu. Všechny možnosti je třeba zvážit, ale věřím, že tyto tratě si musíme uchovat a především nesmíme podceňovat bezpečnost na trati.“

Alonsova slova tak rezonují nejen jako podpora domácí trati, ale i jako výzva k ochraně historického dědictví Formule 1. Jeho jmenování ambasadorem přichází v době, kdy o každé místo v kalendáři svádějí promotéři tvrdý boj a každá legenda, která se postaví na obranu klasiky, může hrát rozhodující roli.