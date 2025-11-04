Williams vstupuje do nové éry: Tým odhalil svou identitu pro sezonu 2026

Williams připravuje změny pro sezonu 2026, které propojují jeho bohatou historii s novou etapou týmu. 

Williams se chystá na sezonu 2026 a připravuje návrat ke svým legendárním kořenům. Tým oznámil, že opět představí ikonické logo ve tvaru písmene W a zároveň upraví svůj název na Atlassian Williams F1 Team, čímž spojuje tradici s novou érou ambicí ve Formuli 1.

Stylizované logo „Forward W“ odkazuje na počátky stáje pod vedením Franka Williamse, kdy tým začal závodit jako Williams Grand Prix Engineering v roce 1977. Logo se krátce vrátilo během zlaté éry mezi lety 1994 a 1999, než opět ustoupilo při nástupu spolupráce s BMW.

Současně tým z továrny v Grove upraví svůj název z Atlassian Williams Racing na Atlassian Williams F1 Team, čímž se vrací k čistě F1 orientovanému označení, které poprvé změnil v roce 2014. Sezona 2026 bude zároveň druhou, ve které bude softwarový gigant Atlassian oficiálním titulárním partnerem týmu.

Zhou Guanyu

Zhou Guanyu prozrazuje zákulisí Ferrari: Jaké lekce mu dal rok s Lewisem Hamiltonem a Charlesem Leclercem

Podle šéfa týmu Jamese Vowlese má změna názvu a návrat historického loga propojit novou éru Williamsu s jeho dlouhou historií a odkazem zakladatele Franka Williamse. „Jsem hrdý, že od příštího roku budeme známí jako Atlassian Williams F1 Team a na našem voze ponese logo inspirované Sirem Frankem Williamsem a spojené s našimi desetiletími úspěchů,“ řekl Vowles.

„Inspirujeme se minulostí, ale zároveň se těšíme na budoucnost a chceme napsat novou kapitolu vítězství ve Williamsově historii. Nová identita týmu ukazuje, kým jsme, kam směřujeme a znovu představuje naši éru titulů novému publiku F1, které naši dominanci nezažilo,“ dodal.

Marketingový ředitel Marcus Prosser doplnil: „Doufáme, že naši stávající fanoušci budou s touto změnou spokojeni. Současně chceme nové logo využít k tomu, aby oslovilo mladší generaci a pomohlo budovat komunitu fanoušků, která nás povede k dalším vítězstvím.“

Tento krok odráží snahu Williamsu spojit svou bohatou tradici s moderními ambicemi a připravit tým na novou éru Formule 1, ve které chce opět zaujmout přední pozice v šampionátu.

