Williams stojí za Carlosem Sainzem: Po neúspěšné Monze cílí zpět na body

Williams po Monze stojí za Carlosem Sainzem, který projel cílem až na 11. místě, a zdůrazňuje potřebu týmové podpory. Šéf James Vowles věří, že se tým dokáže zlepšit v kvalifikaci a v Baku opět bodovat.
Šéf Williamsu James Vowles po Velké ceně Itálie otevřeně přiznal, že Carlos Sainz potřebuje podporu týmu, aby se po neúspěšném víkendu znovu dostal na správnou cestu. Španělský jezdec projel cílem na 11. místě, těsně za Isackem Hadjarem z Racing Bulls, a znovu tak přišel o body.
Od svého příchodu z Ferrari, kde musel uvolnit místo Lewisi Hamiltonovi, se Sainz v Grove stále adaptuje na nový tým i pohonnou jednotku. Zatím má na kontě 16 bodů, šest umístění v první desítce v závodech a jedno v sprintu. V kontrastu s tím Alex Albon potvrdil sílu Williamsu, když si z Monzy odvezl solidní sedmé místo.
„Alex odvedl skvělou práci a zaslouženě dojel sedmý, především díky vynikajícímu prvnímu úseku na tvrdých pneumatikách. Carlos také sehrál důležitou týmovou roli a výrazně nám pomohl během závodu,“ pochválil oba jezdce James Vowles ve videu pro týmové kanály.
Zároveň ale připustil, že Sainz měl na víc než 11. příčku. „Carlos jel dobře, měl správné tempo a tlačil na [Olivera] Bearmana, aby se dostal k bodům. Byl jsem přesvědčený, že deváté místo bylo v jeho silách, možná i lepší,“ dodal.
James Vowles upozornil, že hlavní slabinou Williamsu zůstává kvalifikace. „Auto je rychlé, ale často nedokážeme získat maximální výkon během kvalifikace. Pneumatiky se někdy nedostanou do optimálního okna a pokud to nezlepšíme, přijdeme o cenné body.“
I přes frustraci z neúspěšného víkendu Vowles zdůraznil, že tým musí Sainze podpořit. „Je frustrující odjet bez bodů a vím, jak se Carlos cítí. Naší úlohou je zvednout ho zpátky a ukázat, že tým drží pohromadě – to je naše síla a hodnota.“
Williams se už soustředí na další závod v Baku. „Baku je trať, kde bychom měli být konkurenceschopní. Jakmile zvládneme kvalifikaci, věřím, že tam můžeme bojovat o dobré body,“ uzavřel Vowles s optimismem.
