Mclaren znovu v centru pozornosti: Damon Hill si neodpustil vtípek

Damon Hill vtipně na adresu Mclarenu poznamenal, že se obává, že by po něm Renault mohl chtít, aby své vítězství na GP Itálie 1993 přenechal Alanu Prostovi. Jeho tehdejší týmový kolega totiž kvůli poruše motoru nedokončil závod a Hill zvítězil.
McLaren se po nedělní GP Itálie ocitl pod drobnohledem médií a fanoušků poté, co tým nařídil Oscarovi Piastrimu, aby uvolnil druhé místo Landu Norrisovi. Tato kontroverzní týmová rozhodnutí, která měla obnovit pořadí před očekávanou pomalou zastávkou Brita v boxech, okamžitě vyvolala diskuze o férovosti a etice v závodění.
Damon Hill, bývalý mistr světa, na incident reagoval svým typickým humorem a připomněl svou zkušenost z Grand Prix Itálie 1993. „V roce 1993 jsem vyhrál italskou GP (částečně) protože selhal motor Alaina Prosta,“ napsal na sociálních sítích. „Teď se obávám, že ode mě Renault bude chtít, abych jim vítězství vrátil.“
Hill tím chtěl poukázat na absurdní situaci, kdy je jezdec nucen obětovat vlastní výsledek ve prospěch týmového kolegy. Ve své anketě mezi fanoušky 61,8 procent vyjádřilo nespokojenost s McLarenem, 17,8 procent bylo „spíše spokojeno“ a 20,4 procent zůstalo neutrálních.
Samotný McLaren zdůraznil, že rozhodnutí nebylo jen o rychlosti zastávky, ale o principu a týmových hodnotách, které dodržuje. „Ať už se šampionát vyvíjí jakkoliv, důležité je, aby vše probíhalo v rámci principů a závodních hodnot, které jsme vytvořili společně s našimi jezdci,“ vysvětlil šéf týmu Andrea Stella.
Podle Stelly šlo o to, aby byly zastávky obou jezdců správně načasované a Norris nebyl náhodně předstižen. „Pořadí jsme měnili nejen kvůli rychlosti zastávky, ale také proto, že jsme chtěli co nejlépe využít týmovou strategii a čekali na možné červené vlajky nebo safety car. Bylo správné vrátit pořadí do původního stavu a nechat je závodit,“ vysvětlil Stella.
Na Monze dojel Lando Norris druhý a Oscar Piastri třetí. Piastri si udržel vedení v šampionátu, i když jeho náskok klesl o tři body na 31, přičemž do konce sezony zbývá osm závodů. McLaren tak ukázal, že i přes kritiku stojí za svými zásadami a hodnotami týmu.
