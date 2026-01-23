Tým Williams vydal oficiální prohlášení, ve kterém potvrdil, že se příští týden nezúčastní barcelonského shakedownu.
Williams oznámil, že se neúčastní nadcházejícího testu v Barceloně, který se koná příští týden na okruhu Circuit de Barcelona‑Catalunya a nabízet první možnost společných jízd nových monopostů sezóny 2026. Tým uvedl, že toto rozhodnutí padlo v rámci snahy o „maximální výkon vozu“ pro nadcházející sezonu.
Ve svém oficiálním prohlášení Williams uvedl, že vývoj monopostu FW48 se zpozdil, a účast na barcelonském testu by tak znamenala spíše odstraňování problémů než smysluplný konstruktivní vývoj. Tým proto raději věnuje čas dalším testům a simulacím, aby měl k dispozici kvalitní data potřebná k optimálnímu doladění vozu před sezónou.
Místo účasti na běžném testu ve Španělsku chce Williams realizovat vlastní program testování, včetně tzv. „Virtual Test Track“ (VTT), kde bude vůz pro sezonu 2026 intenzivně zkoušen v simulovaném prostředí. Cílem je být co nejlépe připraven na první oficiální předsezonní test v Bahrajnu a následně na úvodní závod sezóny v Melbourne.
Nová pravidla pro sezonu 2026 přinesla rozsáhlé technické změny, které zasahují nejen aerodynamiku, ale i pohonné jednotky, a výrazně tak ovlivnila přípravu týmů před startem sezóny. Barcelona měla být první příležitostí k reálnému testování nových vozů společně, ale Williams se rozhodl tuto zkušenost odložit, aby mohl svůj monopost připravit pečlivěji a efektivněji.
Nová pravidla pro sezonu 2026 vyžadují od týmů přepracování téměř všech částí monopostu v rekordně krátkém čase od konce loňské sezony. To vedlo k výrazným zpožděním a technickým výzvám napříč celým paddockem, a Williams v tomto ohledu není výjimkou.
Tým skončil v loňském šampionátu pátý mezi konstruktéry, což byl jeho nejlepší výsledek od roku 2017, a vyvolalo to očekávání dalšího posunu směrem nahoru. Přesto Williams zdůraznil, že rychlost přípravy vozu je nyní klíčová, a proto nechtěl riskovat účast na barcelonském shakedownu, která by mohla znamenat čas strávený neefektivními testy.
Absence na shakedownu neznamená úplné vynechání testování. Tým se chce soustředit na přípravu a ladění FW48 tak, aby byl technicky dokonalejší, spolehlivý a konkurenceschopný, až vyjede na oficiální předsezonní testy.
Podobně jako Williams i další týmy upravují své plány před sezonou 2026. Například McLaren oznámil, že se nezúčastní prvního dne testování, aby získal více času na vývoj, což ukazuje, jak náročný je přechod na novou generaci pravidel pro všechny účastníky seriálu.
Williams zůstává optimistický a plánuje se zúčastnit oficiálních testů v Bahrajnu. Vedení týmu věří, že strategie zaměřená na kvalitu a výkon přinese lepší výsledky než krátkodobá účast na prvním shakedownu.
