Max Verstappen vysvětluje obtížný start v Austrálii a dopady nových pravidel

Max Verstappen
Max Verstappen, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 18:13
Max Verstappen po australském víkendu sdílel své názory na nová pravidla 2026 a diskutoval o výzvách, kterým čelí ve startovním poli. Zdůraznil potřebu, aby závodění zůstalo napínavé a atraktivní pro jezdce i fanoušky.

Max Verstappen měl v Melbourne náročný víkend, který ukázal, že nové předpisy Formule 1 pro sezónu 2026 nejsou bez problémů. Čtyřnásobný mistr světa odstartoval až z 20. místa poté, co v kvalifikaci havaroval kvůli neobvyklému zablokování zadní nápravy. Přesto se mu podařilo prokousat startovním polem a dojet na šestém místě, i když jeho RB22 při startu postrádal potřebnou energii.

„Start byl hrozný. Neměl jsem žádnou baterii,“ řekl Verstappen po závodě médiím. „Během formačního kola se vyčerpala všechna energie. Neměl jsem žádnou sílu ani výkon, takže start byl katastrofa.“ Stejně jako on měl problémy i jeho týmový kolega Isack Hadjar.

Nizozemský šampion zdůraznil, že jeho kritika nových pravidel pramení z lásky k závodění. „Miluji závodění a chci, aby Formule 1 byla lepší než tohle,“ řekl. „Nejde o kritiku pro kritiku – chceme opravdovou F1, plnou soubojů a adrenalinu. Dnes tomu tak nebylo.“

Závod byl navíc složitý kvůli strategii s tvrdými pneumatikami a nutnosti dvou zastávek. Přesto Verstappen vyjádřil respekt ke svému týmu i motoru Red Bullu. „Jsem hrdý na tým a motor, odvedli skvělou práci,“ uvedl. „Auto má potenciál, není špatné, jen bych si přál, abych si jízdu užíval víc.“

Isack Hadjar

Frustrace Isacka Hadjara: Skvělý start, ale závod zhatily technické problémy

Verstappen upozornil, že jeho výhrady sdílejí i další jezdci a fanoušci. „Každý má své hranice. FIA a F1 poslouchají, ale doufám, že se něco změní. Chceme jen to nejlepší pro sport,“ vysvětlil.


Víkend v Austrálii ukázal, že i špičkoví jezdci mohou narazit na komplikace v nové éře F1, kde je kladen důraz na správu energie a technických systémů. Přesto Max Verstappen zůstává odhodlaný hledat způsoby, jak závody učinit opět rychlými a napínavými.

„Bylo to chaos. Snažil jsem se vyhnout problémům a postupně se dostat do rytmu, ale degradace pneumatik a drolení na tvrdé směsi nás hodně omezily. Střední směs byla dnes jasně lepší,“ popsal Verstappen svůj závod.

I přes technické problémy a špatný start dokázal udržet tlak na Landa Norrise a ukázal, že Red Bull má stále velký potenciál. „Naší rychlosti trochu chybí, je to půl na půl, půl auto, půl motor. Dá se to překonat,“ dodal.

Verstappenova otevřená kritika nových pravidel a frustrace z aktuálního formátu F1 vyvíjí tlak na FIA a konstruktéry, aby přehodnotili pravidla a vrátili závodům více agresivních soubojů a dynamiky.

Z jeho slov je jasné, že nejde jen o body nebo pátý titul. Verstappen chce zachovat ducha sportu, který miluje, a zajistit, aby závodění zůstalo napínavé a atraktivní pro fanoušky i jezdce.

Témata:
Max Verstappen Red Bull GP Austrálie (Melbourne)
