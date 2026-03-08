Fred Vasseur po Velké ceně Austrálie vysvětlil rozhodnutí Ferrari nepovolat své jezdce do boxů během virtuálních safety carů a zdůraznil, že strategie vycházela podle plánu.
Fred Vasseur po Velké ceně Austrálie poskytl podrobnější pohled na rozhodnutí Ferrari nepovolat Charlese Leclerca ani Lewise Hamiltona do boxů během virtuálních safety carů, které nakonec mohlo stát tým lepší umístění.
Charles Leclerc odstartoval ze čtvrté pozice a rychle se propracoval do čela závodu, několikrát si během prvních deseti kol vyměnil první místo s Georgem Russellem. „Charles odvedl skvělou práci na startu, cítil se s autem výborně,“ ocenil jeho výkon šéf týmu Fred Vasseur.
Situace se dramaticky změnila v 11. kole, kdy se porouchal Red Bull Isacka Hadjara a na trať vyjel virtuální safety car. Mercedes okamžitě využil příležitosti k pit stopu, zatímco Ferrari nechalo své jezdce na trati. Hamilton do vysílačky poznamenal: „Jeden z nás měl zajet do boxů.“
Další virtuální safety car byl vyhlášen v 16. kole po odstoupení Valtteriho Bottase. Pět dalších vozů využilo pit stop, ale vstup do boxů byl uzavřen kvůli odstavenému Cadillacu na vnitřní straně poslední zatáčky. „Bylo to opravdu nešťastné,“ komentoval Vasseur pro Sky Italia.
Leclerc nakonec zajel standardní zastávku v boxech až v 25. kole, Hamilton o tři kola později. Mercedes tím získal rozhodující náskok a dojel v pořadí 1–2.
Vasseur po australské Grand Prix vysvětlil, že Mercedes plánoval ještě jeden pit stop, a Ferrari bylo překvapeno, jak dlouho jejich pneumatiky vydržely. „Teoreticky jsme mohli projet až 350 kol, což Mercedes dokázal využít ve svůj prospěch,“ uvedl.
Francouzský šéf týmu připomněl, že rozdíl v tempu byl výrazný: „Včera byli osm desetinek rychlejší než my. Naše strategie byla optimální pro náš tým – prodloužit stint a minimalizovat rizika.“
„Problém nebyl ve strategii, ale v tempu,“ dodal. „Mercedes byl rychlejší a udržel tempo celý stint. My jsme mohli na začátku více tlačit, ale riskovali bychom pneumatiky.“
I přes třetí a čtvrté místo Leclerca a Hamiltona, 16 sekund za vítězným Russellem, Vasseur zůstal pozitivní: „Sklenice je napůl plná.“
„Nemám žádné výčitky ohledně strategie ani tempa,“ ujistil. „Udělali jsme to podle plánu a teď se musíme soustředit na další závod v Číně.“
Vasseur věří, že zkušenosti z Melbourne pomohou Ferrari lépe plánovat taktiku a efektivněji reagovat na silnější soupeře, což může být klíčové pro zlepšení výsledků v dalších závodech sezony.
Max Verstappen po australském víkendu sdílel své názory na nová pravidla 2026 a diskutoval o výzvách, kterým čelí ve startovním poli. Zdůraznil potřebu, aby závodění zůstalo napínavé a atraktivní pro jezdce i fanoušky.
Výborný start Isacka Hadjara v Melbourne se nakonec neproměnil v bodový zisk. I přes skvělý výkon ho jeho vůz týmu Red Bull Racing zradil technickou poruchou.
Fred Vasseur po Velké ceně Austrálie vysvětlil rozhodnutí Ferrari nepovolat své jezdce do boxů během virtuálních safety carů a zdůraznil, že strategie vycházela podle plánu.
Lewis Hamilton po Velké ceně Austrálie uvedl, že Ferrari stále potřebuje zapracovat, aby mohlo držet krok s Mercedesem. Přesto věří, že tým dokáže rozdíl sblížit a postupně se přiblížit konkurenci.
Oscar Piastri havaroval při nájezdu na startovní rošt Velké ceny Austrálie, což domácí fanoušky rozhodně nepotěšilo. Australský jezdec následně prozradil, co způsobilo tuto nečekanou chybu ještě před samotným startem úvodního závodu nové éry.
George Russell získal vítězství v Austrálii a Mercedes slaví 1–2, zatímco Ferrari doplatilo na riskantní strategii během VSC. Charles Leclerc skončil třetí, Lewis Hamilton čtvrtý.
Isack Hadjar zahájil sezonu 2026 sebevědomě a během kvalifikace předvedl klidný a vyrovnaný výkon, který mu umožnil postupně zlepšovat tempo a držet si kontrolu nad situací. Red Bull tak může být s francouzským talentem spokojený.
Lando Norris po kvalifikaci v Melbourne obsadil šestou pozici a otevřeně přiznal, že ho nové pravidla F1 zatím nenadchla. Podle něj komplikují nastavení vozu a ztěžují držet krok s konkurencí.
Charles Leclerc varoval, že i přes tradičně rychlé starty Ferrari nebude tato zbraň stačit na překonání výrazné rychlostní převahy Mercedesu v Melbourne.
Max Verstappen po kvalifikaci v Melbourne znovu ostře kritizoval nová pravidla Formule 1 pro rok 2026. Nizozemský jezdec přiznal, že ho nové vozy nebaví, označil současný směr vývoje za „anti-závodní“ a po havárii v Q1 zároveň vysvětlil okolnosti svého incidentu.
Světový šampion Lando Norris je skeptický ohledně nových pravidel Formule 1 pro sezonu 2026. Nové vozy zatím rozdělují názory jezdců.
George Russell ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie a zajistil si první pole position nové technické éry Formule 1. Britský jezdec Mercedesu neponechal nic náhodě a jasně ukázal, že tým je připraven vést pole hned na startu sezony.