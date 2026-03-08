Frustrace Isacka Hadjara: Skvělý start, ale závod zhatily technické problémy

Výborný start Isacka Hadjara v Melbourne se nakonec neproměnil v bodový zisk. I přes skvělý výkon ho jeho vůz týmu Red Bull Racing zradil technickou poruchou.
Úvodní závod sezony v Melbourne přinesl pro Isack Hadjar směs naděje a frustrace. Francouz začal víkend vynikajícím způsobem, když v kvalifikaci těsně porazil vozy Ferrari i McLarenu a zajistil si třetí místo na startovním roštu. To ukazovalo, že má potenciál rychle se etablovat mezi nejlepšími jezdci F1.
Start závodu ukázal, že Hadjar byl dokonale připravený. Jakmile zhasla startovní světla, zareagoval okamžitě a během několika okamžiků se dostal do těsného kontaktu s lídrem závodu, Georgem Russellem. Jeho rychlá reakce ukázala, že umí využít každý moment startu k získání výhodné pozice.
„Start byl úžasný. Ve skutečnosti jsem odstartoval úplně bez energie v baterii. Měl jsem skvělý rozjezd a snadno jsem se dostával do vedení. Aspoň tohle je pozitivní moment dne, protože start se nám opravdu povedl,“ uvedl Hadjar po závodě.
Bohužel, radost z dobrého startu netrvala dlouho. Red Bull RB22 nedokázal dlouhodobě dodávat energii stejně efektivně jako vozy soupeřů, což Hadjarovy šance rychle omezilo. Během několika kol ho předjeli Charles Leclerc a později i Lewis Hamilton.
Hadjar okamžitě pocítil, jaký vliv má nedostatek energie. „Ve chvíli, kdy jsem si říkal, že převezmu vedení, už ale nepřišel žádný výkon… motor zněl hrozně, takže jsem věděl, že závod nedokončím. Je to škoda, protože si myslím, že bychom dokázali bojovat i s Lewisem,“ přiznal. Jeho zkušenost jasně ukazuje, jak rychle dokáže technický problém zhatit slibný start a ovlivnit celý závod.
Na dotaz, zda šlo o technickou poruchu nebo chybu přípravy, Hadjar uvedl, že problém nebyl čistě technický. „Není to technický problém. Prostě musíme udělat lepší práci, aby se něco takového nestalo. Nepodařilo se nám to nasimulovat ani během testů nebo volných tréninků… závodní scénář je jiný,“ vysvětlil.
Pro Hadjara byla zkušenost přesto cenná. Ukázala, že rychlý start a agresivní jízda mohou být klíčem k úspěchu, ale že týmová příprava a správné nastavení vozu jsou stejně důležité. Byla to lekce, jak důležité je simulovat různé scénáře, které mohou nastat během závodu.
Jeho závod skončil už v 11. kole, kdy musel RB22 odstavit kvůli technickým potížím. Před tím ho předjel Kimi Antonelli, zatímco se ještě snažil ubránit útokům nováčka Arvid Lindblad z týmu Racing Bulls. „Je těžké bojovat s někým, kdo jede na rovince o třicet kilometrů v hodině rychleji než vy. To byl vlastně jediný zajímavý moment mého dne,“ uvedl.
I přes neúspěšný závod si Hadjar odvezl alespoň jedno pozitivum – třetí místo v kvalifikaci. Ukázalo se, že jeho rychlost a schopnost perfektního startu jsou na vysoké úrovni, což dává naději do budoucna, zvlášť když se vezme v potaz, že předchozí jezdecké nástupce v Red Bullu často nedokázali držet krok s Maxem Verstappenem.
„V autě jsem se cítil skvěle. Za celý víkend jsem neudělal jedinou chybu. Cítím se velmi pohodlně a je škoda, že jsem nemohl zůstat na trati a bojovat o třetí místo. To by byla zábava. Samozřejmě mi to dodává jistotu, ale nikdy jsem o sobě nepochyboval. Jsem tady, abych sbíral body a bojoval o pódia. Dnes se nám to úplně nepovedlo, ale sezona je teprve na začátku,“ zakončil Hadjar.
Max Verstappen po australském víkendu sdílel své názory na nová pravidla 2026 a diskutoval o výzvách, kterým čelí ve startovním poli. Zdůraznil potřebu, aby závodění zůstalo napínavé a atraktivní pro jezdce i fanoušky.
Výborný start Isacka Hadjara v Melbourne se nakonec neproměnil v bodový zisk. I přes skvělý výkon ho jeho vůz týmu Red Bull Racing zradil technickou poruchou.
Fred Vasseur po Velké ceně Austrálie vysvětlil rozhodnutí Ferrari nepovolat své jezdce do boxů během virtuálních safety carů a zdůraznil, že strategie vycházela podle plánu.
Lewis Hamilton po Velké ceně Austrálie uvedl, že Ferrari stále potřebuje zapracovat, aby mohlo držet krok s Mercedesem. Přesto věří, že tým dokáže rozdíl sblížit a postupně se přiblížit konkurenci.
Oscar Piastri havaroval při nájezdu na startovní rošt Velké ceny Austrálie, což domácí fanoušky rozhodně nepotěšilo. Australský jezdec následně prozradil, co způsobilo tuto nečekanou chybu ještě před samotným startem úvodního závodu nové éry.
George Russell získal vítězství v Austrálii a Mercedes slaví 1–2, zatímco Ferrari doplatilo na riskantní strategii během VSC. Charles Leclerc skončil třetí, Lewis Hamilton čtvrtý.
Isack Hadjar zahájil sezonu 2026 sebevědomě a během kvalifikace předvedl klidný a vyrovnaný výkon, který mu umožnil postupně zlepšovat tempo a držet si kontrolu nad situací. Red Bull tak může být s francouzským talentem spokojený.
Lando Norris po kvalifikaci v Melbourne obsadil šestou pozici a otevřeně přiznal, že ho nové pravidla F1 zatím nenadchla. Podle něj komplikují nastavení vozu a ztěžují držet krok s konkurencí.
Charles Leclerc varoval, že i přes tradičně rychlé starty Ferrari nebude tato zbraň stačit na překonání výrazné rychlostní převahy Mercedesu v Melbourne.
Max Verstappen po kvalifikaci v Melbourne znovu ostře kritizoval nová pravidla Formule 1 pro rok 2026. Nizozemský jezdec přiznal, že ho nové vozy nebaví, označil současný směr vývoje za „anti-závodní“ a po havárii v Q1 zároveň vysvětlil okolnosti svého incidentu.
Světový šampion Lando Norris je skeptický ohledně nových pravidel Formule 1 pro sezonu 2026. Nové vozy zatím rozdělují názory jezdců.
George Russell ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie a zajistil si první pole position nové technické éry Formule 1. Britský jezdec Mercedesu neponechal nic náhodě a jasně ukázal, že tým je připraven vést pole hned na startu sezony.