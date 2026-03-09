Lewis Hamilton kritizuje FIA v souvislosti s možnou výhodou Mercedesu

Mercedes v kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie překvapil soupeře náskokem zhruba 0,8 sekundy na jedno kolo. To ukazuje, že tým dokázal naplno využít potenciál svého vozu v kvalifikačním režimu. Lewis Hamilton vyjádřil nespokojenost.
Napětí kolem formy Mercedesu v kvalifikaci na začátku nové sezony Formule 1 stále přetrvává. Po dominantním výkonu stříbrných šípů v Melbourne se mezi soupeři znovu rozproudila debata o možné výkonnostní výhodě, která by mohla souviset s diskutovaným tématem kompresního poměru motorů.
O situaci otevřeně mluví jezdec Ferrari Lewis Hamilton, kterého překvapila především rychlost Mercedesu na jedno kolo. Tým z Brackley totiž v kvalifikaci na úvodní závod sezony obsadil celou první řadu startovního roštu.
Pole position v Melbourne vybojoval George Russell, vedle něj se na startu postavil jeho týmový kolega Kimi Antonelli. Mercedes tak vyslal jasný signál, že v kvalifikačním tempu může být letos velmi silný.
Samotný závod však nabídl vyrovnanější průběh. Ferrari dokázalo držet krok a Charles Leclerc nakonec obsadil třetí místo, když jen těsně udržel za sebou právě Hamiltona. Přesto Mercedes nakonec slavil vítězné double.
Otázkou nyní zůstává, zda šlo pouze o jednorázovou dominanci, nebo zda si Mercedes podobnou rychlost udrží i v dalších kvalifikacích. Více by mohl napovědět už následující závod sezony v Číně.
Hamilton přiznal, že zatím není jasné, odkud pochází vysoká rychlost Mercedesu. „Přesně tomu nerozumím,“ řekl při rozhovoru s novináři.
Sedminásobný mistr světa upozornil, že během zimních testů tým takový výkon neukázal. „Při testech vůbec neprojevili, že by dokázali výkon takhle zvýšit, a teď najednou mají někde navíc další sílu. Musíme zjistit, odkud se vzala,“ dodal Hamilton.
V paddocku se od předsezonních testů spekuluje o možné mezeře v pravidlech ohledně kompresního poměru motorů. První zprávy naznačovaly, že právě Mercedes a projekt Red Bull Powertrains mohly najít způsob, jak při vysokých teplotách zvýšit výkon motoru nad limit stanovený novými předpisy.
Hamilton doufá, že právě toto není příčinou současné výhody Mercedesu. „Doufám, že to není ta záležitost s kompresním poměrem,“ prohlásil.
Situaci už řeší i FIA, která oznámila zavedení nového testu motorů při vysokých teplotách. Ten má zajistit, aby se kompresní poměr kontroloval nejen při okolní teplotě, ale i v reálných provozních podmínkách. Původně měl test začít platit v srpnu, nakonec byl posunut už na červen.
Hamilton také varoval, že pokud by některý tým získal několik měsíců výhodu, mohlo by to výrazně ovlivnit šampionát. „Jestli z toho budou mít výhodu několik měsíců, tak je sezona v podstatě rozhodnutá,“ řekl, než své slova mírně upřesnil: „Ne úplně rozhodnutá, ale během sedmi závodů a několika měsíců můžete ztratit spoustu bodů, když jste v kvalifikaci o sekundu pomalejší.“
Současně ale připustil, že série má flexibilitu pravidla upravovat podle potřeby.
