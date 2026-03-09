Nezveřejněné rádio Ferrari: Charles Leclerc přirovnává nový overtake režim k videohře

Velká cena Austrálie v Melbourne otevřela novou sezonu Formule 1 a představila první zkoušku nových pravidel a systémů. Závod přinesl napínavou akci a odhalil různé reakce na inovace ve vozech i strategii týmů. Charles Leclerc přirovnal nový systém ve svém voze Ferrari k populárnímu videohernímu prvku během závodního souboje v Melbourne.
Velká cena Austrálie v Melbourne otevřela sezónu Formule 1 a zároveň představila první ostrou zkoušku nových hybridních pravidel a systémů pro přetahování a krátkodobý boost. Závod ovládl Mercedes s vítězstvím George Russella, Kimi Antonelli dojel druhý a Charles Leclerc obsadil třetí místo.
Úvod závodu byl mimořádně dynamický a pozice jezdců se neustále měnily, částečně díky novým možnostem využití energie a krátkodobým výkonovým boostům. Leclerc se z čtvrté pozice rychle dostal na čelo, čímž vznikl napínavý souboj s Russellem v Mercedesu.
Nový boost režim, který poskytuje okamžité zvýšení výkonu, výrazně ovlivnil tempo závodu a vyžadoval od jezdců pečlivé plánování, kdy energii využít a kdy ji šetřit.
Během jednoho ze soubojů Leclerc přes týmové rádio popsal svůj zážitek slovy: „Když ho zmáčknu, připadá mi to jako hřib v Mario Kartu.“ Tímto přirovnáním ukázal, jak odlišný a neobvyklý je nový systém v závodních podmínkách.
Leclercův inženýr na týmové rádio zareagoval stručně a s úsměvem slovy „Paráda“, čímž udržel hravý tón situace a zároveň pomohl týmu zůstat soustředěný v náročném závodním momentu.
Ferrari mělo výborný start, ale rozhodnutí nepřivolat Leclerca k pit stopu během první fáze Virtual Safety Car se nakonec nevyplatilo. Později už nebylo možné zajet do boxů, protože byla pit lane uzavřená. Leclerc i tým po závodě zdůraznili, že volba byla vědomá a učinili ji s očekáváním dalších přerušení.
I přes třetí místo Leclerc uvedl, že výsledek odpovídá jejich aktuálnímu tempu a že Ferrari předvedlo lepší výkon než v kvalifikaci.
Reakce po závodě se pohybovaly od nadšení nad dramatickými souboji až po obavy, že nový boost systém mění charakter tradiční formule a připomíná videoherní prvky. Někteří jezdci a odborníci označili závod za „umělý“, jiní ale vyzdvihli množství akčních momentů.
Grand Prix Austrálie tak odhalila nejen nové regulace, ale i reakce celého šampionátu – od pozitivního přijetí inovací až po diskuze o jejich dopadech na závodní strategii a bezpečnost. Další závody ukážou, zda se nové způsoby závodění ustálí, nebo zda bude nutné je dále upravit. Ten další se jede již tento víkend v Číně.
Toto Wolff označil stížnosti jezdců na pravidla F1 2026 za projev nostalgie. Současně ale připustil, že série má flexibilitu pravidla upravovat podle potřeby.
Mercedes v kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie překvapil soupeře náskokem zhruba 0,8 sekundy na jedno kolo. To ukazuje, že tým dokázal naplno využít potenciál svého vozu v kvalifikačním režimu. Lewis Hamilton vyjádřil nespokojenost.
Cadillac dorazil do cíle své první Velké ceny Formule 1, i když se umístil tři kola za vedoucími vozy. Debut americké značky přinesl cenné zkušenosti a naznačil potenciál pro další závody.
Velká cena Austrálie v Melbourne otevřela novou sezonu Formule 1 a představila první zkoušku nových pravidel a systémů. Závod přinesl napínavou akci a odhalil různé reakce na inovace ve vozech i strategii týmů. Charles Leclerc přirovnal nový systém ve svém voze Ferrari k populárnímu videohernímu prvku během závodního souboje v Melbourne.
Max Verstappen po australském víkendu sdílel své názory na nová pravidla 2026 a diskutoval o výzvách, kterým čelí ve startovním poli. Zdůraznil potřebu, aby závodění zůstalo napínavé a atraktivní pro jezdce i fanoušky.
Výborný start Isacka Hadjara v Melbourne se nakonec neproměnil v bodový zisk. I přes skvělý výkon ho jeho vůz týmu Red Bull Racing zradil technickou poruchou.
Fred Vasseur po Velké ceně Austrálie vysvětlil rozhodnutí Ferrari nepovolat své jezdce do boxů během virtuálních safety carů a zdůraznil, že strategie vycházela podle plánu.
Lewis Hamilton po Velké ceně Austrálie uvedl, že Ferrari stále potřebuje zapracovat, aby mohlo držet krok s Mercedesem. Přesto věří, že tým dokáže rozdíl sblížit a postupně se přiblížit konkurenci.
Oscar Piastri havaroval při nájezdu na startovní rošt Velké ceny Austrálie, což domácí fanoušky rozhodně nepotěšilo. Australský jezdec následně prozradil, co způsobilo tuto nečekanou chybu ještě před samotným startem úvodního závodu nové éry.
George Russell získal vítězství v Austrálii a Mercedes slaví 1–2, zatímco Ferrari doplatilo na riskantní strategii během VSC. Charles Leclerc skončil třetí, Lewis Hamilton čtvrtý.
Isack Hadjar zahájil sezonu 2026 sebevědomě a během kvalifikace předvedl klidný a vyrovnaný výkon, který mu umožnil postupně zlepšovat tempo a držet si kontrolu nad situací. Red Bull tak může být s francouzským talentem spokojený.
Lando Norris po kvalifikaci v Melbourne obsadil šestou pozici a otevřeně přiznal, že ho nové pravidla F1 zatím nenadchla. Podle něj komplikují nastavení vozu a ztěžují držet krok s konkurencí.