Alpine odhalilo svůj nový monopost A526 během stylové premiéry na palubě výletní lodi v Barceloně v pátek, čímž tým zahájil oficiální sezónu příprav na rok 2026.
Tým Alpine v pátek odhalil svůj nový monopost A526 pro sezónu Formule 1 2026. Stal se tak nejnovějším účastníkem odhalení nových vozů, po Ferrari, které představilo SF-26 dříve téhož dne.
Premiéra vozu proběhla netradičně na palubě výletní lodi MSC, jednoho z hlavních sponzorů týmu. „Chtěli jsme udělat něco jiného a zároveň dát fanouškům speciální zážitek,“ uvedl jeden z představitelů týmu. A526 se přitom na trať poprvé vydal jen pár dní před tím během filmovacího dne na Silverstonu.
Rok 2025 byl pro tým bouřlivý. Po Grand Prix v Miami rezignoval původní týmový šéf Oli Oakes a tým prošel dalším kolem změn ve vedení. „Je to začátek nové éry pro náš tým,“ komentoval situaci nový management. Tým nyní vede italský Flavio Briatore jako výkonný poradce Renaultu spolu s novým výkonným ředitelem Stevem Nielsenem, kteří mají zajistit hladký vstup týmu do nové éry pravidel.
Zásadní změnou je, že tým už není plně autonomním konstruktérem. Renault Group se rozhodl nepokračovat ve výrobě pohonných jednotek pro tovární tým F1. „Přechod na zákaznickou spolupráci s Mercedesem je pro nás novou výzvou, ale zároveň příležitostí,“ řekl Nielsen.
Nový monopost A526 tak přichází s pohonnou jednotkou Mercedes, což znamená, že tým vstupuje do sezóny 2026 s výrazně odlišnou technickou strukturou než dříve. „Musíme se adaptovat rychle a efektivně, abychom byli konkurenceschopní,“ dodal Briatore.
Podle týmu je hlavním cílem nyní spolehlivost a sběr dat v prvních testech, přičemž plánuje sérii filmovacích dní a uzavřených testů, než sezóna skutečně odstartuje. „Chceme mít vše pod kontrolou a připravit auto pro každou možnost,“ uvedl jeden z inženýrů týmu.
Fanoušci a média už mohou sledovat první pohledy na vůz díky záběrům z lodi i z testů. Tým A526 tak symbolizuje nejen nový monopost, ale i začátek nové kapitoly pro tým, který se musí přizpůsobit nové roli zákaznického týmu a novým regulím F1.
Změny v týmu, nové vedení i přechod na zákaznický motor dávají očekávání, že rok 2026 bude pro Alpine zcela odlišnou sezonou. „Cílem je stabilita a konkurenceschopnost od prvního testu,“ uzavřel Briatore.
