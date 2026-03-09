Toto Wolff komentuje stížnosti jezdců na nová pravidla

Toto Wolff označil stížnosti jezdců na pravidla F1 2026 za projev nostalgie. Současně ale připustil, že série má flexibilitu pravidla upravovat podle potřeby.
Světový šampion Lando Norris po úvodní kvalifikaci v Melbourne změnil svůj postoj k novým pravidlům Formule 1 a přidal se k jezdcům, kteří tvrdí, že úpravy pravidel sport spíše zhoršily. Norris uvedl, že vozy se přesunuly od „nejlepších“ k „nejhorším“ a sport podle něj ztratil část své atraktivity.
Před začátkem sezony byl Norris k pravidlům skeptický, ale stále je dokázal obhajovat a dokonce radil kolegům, jako je Max Verstappen, aby zvážili odchod, pokud se jim nový formát nelíbí. Po prvním závodním víkendu ale svůj názor přehodnotil: „Sport se změnil, a bohužel ne k lepšímu,“ komentoval.
Verstappen si naopak drží konzistentní stanovisko. Už během testů v roce 2023 varoval před možnými negativními dopady nových pravidel, a jeho obavy se potvrdily v Melbourne, kdy vozy při dobíjení baterií ztrácely rychlost a ovlivňovaly jedno-kolové tempo.
Závod začal napínavě – Ferrari a George Russell bojovali o vedení –, ale brzy převzal kontrolu Mercedes. Stříbrné šípy dokončily závod se svou 61. vítěznou dubletou ve F1, což potvrzuje, že tým z Brackley zůstává i v novém formátu dominantní.
Po závodě novináři oslovili šéfa Mercedesu a CEO Tota Wolffa ohledně kritiky jezdců, jako je Norris, informuje PlanetF1. Wolff připomněl, že lidé mají tendenci vzpomínat na minulost skrze nostalgii, a upozornil, že v loňské sezoně žádný jezdec minulý vůz zvlášť nevychvaloval. „Nikdy jsem neslyšel žádného jezdce, že by říkal, že minulý vůz byl nejlepší,“ uvedl.
Wolff dodal, že hodnocení minulosti je často subjektivní. „Máme tendenci se ohlížet zpět, ale důležité je zaměřit se na současný produkt a jeho kvalitu,“ vysvětlil.
Podle něj je klíčové zajistit fanouškům atraktivní závody. „Jsme všichni zainteresovaní ve sportu. Potřebujeme nejlepší auta, nejlepší jezdce a vzrušující závody – proto musíme sledovat kvalitu našeho produktu,“ dodal.
Šéf F1 Stefano Domenicali sice kritizoval stížnosti jezdců, například Verstappena a Lewis Hamilton, ale výsledky úvodního závodu ukázaly, že jejich obavy nebyly neopodstatněné.
Wolff zdůraznil, že hlavní je pohled fanoušků. „Názor jezdců je důležitý, ale Stefano by řekl, že jediná věc, která opravdu záleží, je, zda se to líbí fanouškům,“ poznamenal.
Podle Wolffa má F1 dostatečnou flexibilitu k úpravám pravidel podle aktuální potřeby. „Pokud je třeba něco doladit nebo změnit, máme prostor k rozhodování a přizpůsobení se,“ dodal.
