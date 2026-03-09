Cadillac dorazil do cíle své první Velké ceny Formule 1, i když se umístil tři kola za vedoucími vozy. Debut americké značky přinesl cenné zkušenosti a naznačil potenciál pro další závody.
Cadillac se v neděli poprvé postavil na start Velké ceny Austrálie jako nováček v šampionátu Formule 1, 468 dní po schválení vstupu do seriálu 25. listopadu 2024. Debut americké značky byl dlouho očekávanou událostí a přinesl první reálnou zkoušku schopností týmu v ostrém závodním tempu.
Za volant vozu MAC‑26 usedli zkušení jezdci Sergio Pérez a Valtteri Bottas, kteří se stali prvními závodníky reprezentujícími Cadillac ve Formuli 1. Jejich úkolem bylo nejen dokončit závod, ale také získat cenné informace pro další vývoj vozu.
Pérez dokázal projet cílem a obsadil 16. místo, i když tři kola za vítězem, což pro nový tým znamenalo cenný bodový start a možnost porovnat se s konkurencí.
Bottas svou premiéru nedokončil a odstoupil v 16. kole kvůli mechanickému problému s palivovým systémem, který tým označil za vážný, ale řešitelný. Před tím musel zajet do boxů kvůli výměně volantu, než se problém projevil natolik, že mu znemožnil pokračovat. Jeho předčasné odstoupení ukázalo, jak náročné je zvládnout nový vůz ve skutečných závodních podmínkách.
„Byla to vlastně opravdu škoda, protože je zřejmé, že je problém s volantem, a to je opravdu nesmírně frustrující, protože my volanty samozřejmě nevyrábíme,“ řekl šéf týmu Graeme Lowdon pro Motorsport. „A tak nechat se tím zklamat prostě není skvělé. Takže se na to musíme podívat a vylepšit to.“
Během závodu Pérez nezastavil při první fázi Virtual Safety Car, což mu krátce pomohlo držet krok s vozy na čerstvých pneumatikách. Během závodu navíc vedl ostrý souboj s Liamem Lawsonem, což ukázalo jeho bojovného ducha a připravenost soupeřit i přes omezenou rychlost vozu.
Lowdon vysvětlil, že tým přešel z jednokolové strategie na dvoukolovou, protože v určitém okamžiku nebyl tlak zezadu, a chtěl Pérezovi umožnit vyzkoušet jiný typ pneumatik a získat další data o jejich chování při závodění.
Podle Pérezových slov bylo dokončení závodu „neuvěřitelným a skutečným úspěchem“ pro nový tým. Zdůraznil, že nyní je klíčové zaměřit se na zlepšení výkonu, aby se Cadillac mohl postupně přiblížit soupeřům ve střední části startovního pole.
Bottas, který závod nedokončil, vyjádřil hrdost na celý tým: „Jsem hrdý na celý tým a na to, že závodili. Je to součást učební křivky, a my se z toho musíme poučit.“ Jeho slova ukazují, že tým bere každou zkušenost jako krok k dalšímu zlepšení.
Premiéra Cadillacu byla hodnocena jako slušný začátek. Tým si vysloužil respekt soupeřů a vedení ocenilo vysokou morálku, soustředěnost a snahu postupovat vpřed, i když výsledky byly zatím omezené.
Přestože ztráta na konkurenci byla značná, tým věří, že postupným zlepšováním a důkladnou prací dokáže zvýšit tempo a posunout se ve výsledkovém pořadí, přičemž každý závod poskytuje cenná data a umožňuje optimalizovat strategie pro další víkendy.
Debut Cadillacu zároveň ukázal, že nový tým dokáže zvládnout náročný provoz Formule 1, a potvrzuje, že následující závody budou klíčové pro jeho rozvoj a konkurenceschopnost, přičemž dokončení jednoho vozu znamená pevný základ, na kterém lze postupně snižovat rozdíly vůči soupeřům.
