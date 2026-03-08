Lewis Hamilton po Velké ceně Austrálie uvedl, že Ferrari stále potřebuje zapracovat, aby mohlo držet krok s Mercedesem. Přesto věří, že tým dokáže rozdíl sblížit a postupně se přiblížit konkurenci.
Závodní sezona 2026 odstartovala v Austrálii napínavě a i když Mercedes opět ukázal svou sílu, Lewis Hamilton vidí pro Ferrari naději na zkrácení rozdílu. Po Velké ceně Austrálie otevřeně přiznal, že Ferrari stále zaostává za Mercedesem, ale zdůraznil, že „to není nemožné“.
Hamilton a jeho týmový kolega Charles Leclerc odstartovali závod velmi silně. Leclerc se po startu dostal před Georga Russella a první kola nabídla napínavý souboj o vedení. Hamilton, startující ze sedmého místa, se rychle propracoval do čela a držel krok s lídry.
Během závodu byly vyhlášeny dva virtuální safety cary a Ferrari se rozhodlo nepřivolat do boxů ani Leclerca, ani Hamiltona. Sedminásobný šampion později přiznal, že toto rozhodnutí si ještě podrobně prostuduje. „Musím se na to podívat zpětně, ale obecně jsem na tým velmi hrdý. Odvedli skvělou práci, aby dostali auto tam, kde je,“ řekl Hamilton pro Sky Sports F1.
Hamilton upozornil, že rychlost Ferrari stále nestačí na Mercedes. „Samozřejmě nejsme tak rychlí jako Mercedes a máme hodně práce, ale držíme se v boji. Závod byl opravdu zábavný a cítil jsem se skvěle. Ještě pár kol a měl bych Charlese,“ dodal.
Australský závod podle Hamiltona ukázal i silné stránky Ferrari. „Z dneška si odnášíme hodně pozitiv. Kvalifikace neodrážela skutečnou rychlost auta a kvůli pár problémům jsem startoval dál vzadu, než bych měl.“
Hamilton připomněl, že i přes nejistý začátek se od prvních kol cítil dobře. „Do závodu jsme vstupovali s tím, že nevíme přesně, jaké tempo auto ukáže, ale od samého začátku jsem měl dobrý pocit.“
Sedminásobný mistr světa také uznal, že Ferrari má před sebou ještě hodně práce. „Máme co dohánět, ale není to nemožné. Věřím, že můžeme zkrátit rozdíl, i když to nebude snadné, hlavně na jednom kole.“
Hamilton upozornil, že rozdíl mezi týmy nemusí být jen v rychlosti, ale i ve výkonu motoru nebo baterie. „Musíme zjistit, zda jde o výkon motoru nebo baterie, auta jsou v zatáčkách stejně rychlá, takže musíme dál tlačit.“
Nakonec Hamilton závod dokončil na čtvrtém místě. Mercedes ovládl podium s Georgem Russellem na prvním místě a Kimi Antonellim na druhém, zatímco Leclerc obsadil třetí příčku.
I přes čtvrtou pozici Hamilton hodnotí start sezony pozitivně. „Vidím hodně pozitiv a věřím, že tým se zlepšuje. Máme potenciál zkrátit rozdíl, ale musíme tvrdě pracovat, protože Mercedes je momentálně výrazně rychlejší, zejména na jednom kole.“
