Webber pomáhá formovat šampiona? Verstappen vidí v Piastrim novou hrozbu

Oscar Piastri ve své třetí sezoně již vede šampionát Formule 1. Na cestě za titulem mu pomáhá Mark Webber, který vkládá do mladého talentu vše, co jemu samotnému kdysi k vysněné koruně chybělo.

Oscar Piastri si po vítězství v Saúdské Arábii vysloužil nečekanou pochvalu přímo od Maxe Verstappena. Čtyřnásobný šampion teď dobře ví, že jeho cesta za obhajobou titulu bude letos tvrdší než kdy dřív, Piastri totiž získal už třetí triumf v sezoně a ujímá se vedení v šampionátu s náskokem deseti bodů před týmovým kolegou z McLarenu, Landem Norrisem.

Přestože před startem sezony byl favoritem právě Norris, momentálně je to klidný a soustředěný Australan, kdo má k titulu nejblíž. Verstappen po závodě přiznal, že je Piastriho výkon ohromil, a zmínil i roli jeho manažera Marka Webbera.

„Teď je to jeho třetí sezona a je opravdu stabilní,“ řekl Verstappen. „Je velmi klidný v přístupu, a to se odráží na trati. Odevzdává výsledky, když na tom záleží, a dělá minimum chyb, přesně to potřebujete, když bojujete o titul.“

Verstappen zároveň ocenil, jak velký vliv má na Piastriho spolupráce s Webberem. „Myslím, že Mark mu hodně radí, a to je skvělé. Lidé se učí ze svých vlastních kariér. Tak to bylo i u mě s mým tátou, a Mark teď předává Oscarovi cenné zkušenosti. Nakonec je to ale Oscar, kdo využívá svůj talent, a je radost to sledovat,“ řekl Verstappen.

Webber, poslední Australan, který vedl šampionát F1 (v roce 2010), zná tvrdou realitu tohoto sportu. S Piastrim pracuje od roku 2019, kdy se jeho otec Chris a blízký přítel Rob McIntyre rozhodli požádat Webbera o pomoc přes společného známého, sportovního vědce Simona Sostarice, informuje Motorsport.com.

Webber ve svých nedávných vyjádřeních nešetřil uznáním k Piastriho schopnosti zvládat tlak proti těm nejlepším. Po vítězství v Bahrajnu připomněl, jak obtížné je obstát proti takové "těžké artilerii", jako jsou Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris nebo Lewis Hamilton.

„Myslím, že jako pilot Formule 1 musíte umět skládat všechno dohromady, zvlášť v sobotu při kvalifikaci. Oscar chápe, co je potřeba zlepšit, a díky své inteligenci na sobě dál pracuje,“ uvedl Webber. „Jak mu říkám, nejvíc zkušeností máš v den, kdy končíš, takže se pořád uč.“

A Piastri se stále učí. A jak ukazují jeho poslední výkony, to nejlepší od něj teprve přijde. Max Verstappen to ví víc než kdo jiný.