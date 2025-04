Nespokojenost Lewise Hamiltona ve Ferrari roste

Lewis Hamilton dál hledá pohodu ve své první sezoně u Ferrari. Sedminásobný mistr světa se v Džiddě trápil a v cíli byl až sedmý. Nepotěšil ho ani úspěch týmového kolegy. „Charles dnes předvedl skvělý výkon, ale znamená to, že své výkony nemohu svádět na auto. Očividně je schopné dojet do třetího místa,“ zoufal si Hamilton po závodě. Na otázku, zda ví, proč mu to nejde, jen lakonicky odvětil: „Ne.“

Před víkendem přitom britský pilot přiznával, že by byl spokojený už se startem z první desítky. Po kvalifikaci obsadil osmé místo, přesto ironicky poznamenal: „Abych se v tom autě cítil dobře, potřeboval bych transplantaci mozku.“

Hamilton se zjevně těžce sžívá s přechodem z Mercedesu, s nímž během dvanácti let získal šest titulů a který mu poskytoval technické zázemí po celou kariéru. Po závodě v Bahrajnu doufal, že se situace začíná obracet. „Všechno se učím těžkou cestou, ale už začínám chápat, jak auto řídit,“ tvrdil tehdy. V Saúdské Arábii ale žádný posun nepřišel. „Ne, ani jedinou vteřinu jsem se necítil komfortně,“ uvedl Hamilton k závodu v Džiddě.

Jeho trápení potvrdil i šéf stáje Fred Vasseur. „S Lewisem jsem ještě nemluvil, ale nebylo to ono. Byly tam i dobré momenty, kdy měl solidní závodní tempo, ale než řeknu víc, musím to s ním probrat,“ uvedl pro Sky F1. Dodal, že hlavní problém není technický: „Nevidím žádný zásadní problém. Jde o sebedůvěru a dobrý pocit ve voze. To je samozřejmě složité, když je pro vás všechno nové. Tento víkend jsme se trochu trápili s vyvážením vozu. Teď máme týden volno na další úpravy a uvidíme v Miami.“

Charles Leclerc, který skončil třetí a získal pro Ferrari první pódium v sezoně, se po závodě snažil držet očekávání na uzdě. „Jsem pyšný na celý tým, protože jsme udělali kus práce a v závodě maximalizovali úplně všechno. Z výsledku jsem celkově opravdu šťastný. Ani jsem nedoufal, že bych mohl skončit na pódiu. Nesmíme se ale nechat uspokojit jedním dobrým výsledkem,“ řekl Monačan. „Musíme dál pracovat a přinést další vylepšení. Snad to brzy přinese ovoce,“ dodal.