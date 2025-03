Vysoké očekávání, tvrdý pád: Tým Haas čelí těžkým problémům po neúspěšné Velké ceně Austrálie

Po těžkém závodě v Austrálii, kde oba vozy týmu Haas zápasily s nedostatkem tempa, francouzský pilot Esteban Ocon vyjádřil své překvapení nad výkonem americké stáje.

„Stálo to za zkoušku, protože nakonec jsme neztratili žádný čas, pouze jsme optimalizovali to, co jsme měli, a myslím, že právě to je ta výkonnost, která nám v tomto závodě chyběla,“ řekl Ocon po změně na slicky, která následovala po deštivém úseku, kdy jezdil na intermediálkách.

„Kdybychom měli o něco více výkonnosti, mohli jsme se dostat do boje o body. Jezdci před námi se prali o pozice a já jsem byl tam. Bylo tam dvě nebo tři pozice, které jsem mohl získat do první desítky, ale bohužel jsem nedokázal držet tempo.“

„Proto musíme na to pořádně pohlédnout, protože to není to, co jsme očekávali. Je to docela nečekané, že jsme v této fázi víkendu tam, kde jsme. Jsem si jistý, že v příštím závodě najdeme způsob, jak to otočit.“

Kampaň americké stáje v roce 2025 nezačala dobře, když Ocon kvalifikoval na 19. místo a jeho týmový kolega Ollie Bearman obsadil úplně poslední místo na startovním roštu. Bearmanovo víkendové trápení bylo zvlášť náročné, protože při svém debutu v plné sezóně havaroval během FP1, což vedlo k opravám jeho vozu přes FP2, a problémy se převodovkou v FP3 zhatily zbývající část tréninků.

Během závodu oba piloti ukázali slabé tempo, na rozdíl od loňského roku, kdy tým vykazoval silný pokrok a skončil na sedmém místě v Poháru konstruktérů. Pro Ocona, který přestoupil do Haasu po odchodu z Alpine, to určitě není úroveň výkonnosti, kterou očekával.

Šéf týmu Ayao Komatsu nyní čelí výzvě, jak zjistit, kde tým zaostává. I když na začátku roku prohlásil, že má zájem o flexibilní křídla, změny v pravidlech to pravděpodobně zastaví. K tomu se přidává i nová sestava jezdců, což znamená, že tým čeká náročná cesta učení.