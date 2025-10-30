Vyšetřévání odhaluje detaily nebezpečného momentu Liama Lawsona na trati

Mexická národní sportovní autorita OMDAI poskytla komentář k události z minulého závodního víkendu, kdy Liam Lawson zažil nebezpečný moment na trati.
Během prvních kol Velké ceny Mexika se Liam Lawson z týmu Racing Bulls ocitl v nebezpečné situaci, když u první zatáčky narazil na traťové komisaře odstraňující trosky po předchozí kolizi. Lawson situaci označil za „nepřijatelnou“ a po brzkém odstoupení ze závodu řekl: „Upřímně jsem nemohl uvěřit, co vidím. Boxoval jsem, vyjel s novými tvrdými pneumatikami a najednou tam byli dva lidi přímo na trati.“
Incident vznikl po střetu s Carlosem Sainzem z Williamsu, při němž si Lawson poškodil přední křídlo a musel zajet do boxů na opravu. Při návratu na trať se ocitl v Turn 1 v oblasti, kde maršálové právě odstraňovali trosky.
Na týmovém radiu Lawson přiznal: „Mohl jsem je fakt zabít!“ a později dodal, že pravděpodobně šlo o nedorozumění, které vedlo k tak nebezpečné situaci: „Nikdy jsem nic podobného nezažil, je to naprosto nepřijatelné.“
Novozélanďan také zdůraznil nepochopitelnost situace: „Nemůžeme pochopit, jak je možné, že na trati prostě běhají lidé při závodě. Musíme zjistit, co se stalo, ale tohle se opravdu nesmí opakovat.“
FIA vydala oficiální prohlášení, v němž potvrdila, že v místě incidentu byla vyvěšena dvojitá žlutá vlajka a původní pokyny k nasazení maršálů byly staženy, jakmile bylo jasné, že Lawson zajel do boxů. „Ještě vyšetřujeme, co se přesně stalo po tomto okamžiku,“ uvedla FIA a zároveň vyjádřila vděčnost místním dobrovolníkům a maršálům za jejich profesionalitu a oddanost, které jsou klíčové pro bezpečný průběh závodu.
Mexická národní sportovní autorita OMDAI se následně na sociálních sítích vyjádřila k incidentu. „V důsledku kontaktu mezi Carlosem Sainzem a Liamem Lawsonem při příjezdu k první zatáčce se uvolnilo několik částí vozu, které zanechaly trosky na trati, vyžadující zásah maršálů, aby byla zajištěna bezpečnost ostatních jezdců,“ uvádí OMDAI.
„Lawson zajel do boxů ve třetím kole, aby opravil poškozené auto. Mezitím maršálové odstraňovali trosky z trati,“ pokračuje dokument.
„Po návratu na trať Lawson narazil na Panel 3 zobrazující dvojité žluté vlajky. Tým ho upozornil rádiem a maršálové zároveň mávali fyzickými dvojitými žlutými vlajkami, což signalizovalo přítomnost nebezpečí a pracovníků na trati.“
OMDAI připomněla, že podle pravidel FIA měl Lawson výrazně snížit rychlost, nepředjíždět a být připraven zastavit. Analýza palubní kamery ukázala, že při průjezdu Turn 1 Lawson nezměnil stopu, i když maršálové byli stále v rizikové oblasti: „Proximity auta k pracovní zóně ukazuje, že maršálové stále vykonávali bezpečnostní úkony. Přesto řidič udržoval směr a nezasáhl.“
ASN dále uvedla, že trať je považována za bezpečnou teprve po vyvěšeníí zelené vlajky v další části okruhu. Lawson projel rizikovou zónou dříve, než byla úplně vyčištěna.
„Trať je zcela bezpečná až po projetí zelené vlajky, což značí konec sektoru ovlivněného incidentem a obnovení normálních podmínek závodu,“ uzavírá vysvětlení OMDAI.
