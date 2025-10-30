Vyšetřévání odhaluje detaily nebezpečného momentu Liama Lawsona na trati

Liam Lawson
Liam Lawson, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 13:17
Sdílej:

Mexická národní sportovní autorita OMDAI poskytla komentář k události z minulého závodního víkendu, kdy Liam Lawson zažil nebezpečný moment na trati.

Během prvních kol Velké ceny Mexika se Liam Lawson z týmu Racing Bulls ocitl v nebezpečné situaci, když u první zatáčky narazil na traťové komisaře odstraňující trosky po předchozí kolizi. Lawson situaci označil za „nepřijatelnou“ a po brzkém odstoupení ze závodu řekl: „Upřímně jsem nemohl uvěřit, co vidím. Boxoval jsem, vyjel s novými tvrdými pneumatikami a najednou tam byli dva lidi přímo na trati.“

Incident vznikl po střetu s Carlosem Sainzem z Williamsu, při němž si Lawson poškodil přední křídlo a musel zajet do boxů na opravu. Při návratu na trať se ocitl v Turn 1 v oblasti, kde maršálové právě odstraňovali trosky.

Na týmovém radiu Lawson přiznal: „Mohl jsem je fakt zabít!“ a později dodal, že pravděpodobně šlo o nedorozumění, které vedlo k tak nebezpečné situaci: „Nikdy jsem nic podobného nezažil, je to naprosto nepřijatelné.“

Novozélanďan také zdůraznil nepochopitelnost situace: „Nemůžeme pochopit, jak je možné, že na trati prostě běhají lidé při závodě. Musíme zjistit, co se stalo, ale tohle se opravdu nesmí opakovat.“

Felipe Massa na pódiu po hořkém vítězství v Brazílii 2008

Crashgate 17 let poté: Felipe Massa se soudí o svůj vysněný titul

FIA vydala oficiální prohlášení, v němž potvrdila, že v místě incidentu byla vyvěšena dvojitá žlutá vlajka a původní pokyny k nasazení maršálů byly staženy, jakmile bylo jasné, že Lawson zajel do boxů. „Ještě vyšetřujeme, co se přesně stalo po tomto okamžiku,“ uvedla FIA a zároveň vyjádřila vděčnost místním dobrovolníkům a maršálům za jejich profesionalitu a oddanost, které jsou klíčové pro bezpečný průběh závodu.

Mexická národní sportovní autorita OMDAI se následně na sociálních sítích vyjádřila k incidentu.  „V důsledku kontaktu mezi Carlosem Sainzem a Liamem Lawsonem při příjezdu k první zatáčce se uvolnilo několik částí vozu, které zanechaly trosky na trati, vyžadující zásah maršálů, aby byla zajištěna bezpečnost ostatních jezdců,“ uvádí OMDAI.

„Lawson zajel do boxů ve třetím kole, aby opravil poškozené auto. Mezitím maršálové odstraňovali trosky z trati,“ pokračuje dokument.

„Po návratu na trať Lawson narazil na Panel 3 zobrazující dvojité žluté vlajky. Tým ho upozornil rádiem a maršálové zároveň mávali fyzickými dvojitými žlutými vlajkami, což signalizovalo přítomnost nebezpečí a pracovníků na trati.“

OMDAI připomněla, že podle pravidel FIA měl Lawson výrazně snížit rychlost, nepředjíždět a být připraven zastavit. Analýza palubní kamery ukázala, že při průjezdu Turn 1 Lawson nezměnil stopu, i když maršálové byli stále v rizikové oblasti: „Proximity auta k pracovní zóně ukazuje, že maršálové stále vykonávali bezpečnostní úkony. Přesto řidič udržoval směr a nezasáhl.“

ASN dále uvedla, že trať je považována za bezpečnou teprve po vyvěšeníí zelené vlajky v další části okruhu. Lawson projel rizikovou zónou dříve, než byla úplně vyčištěna.

„Trať je zcela bezpečná až po projetí zelené vlajky, což značí konec sektoru ovlivněného incidentem a obnovení normálních podmínek závodu,“ uzavírá vysvětlení OMDAI.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Liam Lawson Racing Bulls GP Mexika
Stalo se
Novinky
Liam Lawson

Vyšetřévání odhaluje detaily nebezpečného momentu Liama Lawsona na trati

Mexická národní sportovní autorita OMDAI poskytla komentář k události z minulého závodního víkendu, kdy Liam Lawson zažil nebezpečný moment na trati.

Novinky
Felipe Massa na pódiu po hořkém vítězství v Brazílii 2008

Crashgate 17 let poté: Felipe Massa se soudí o svůj vysněný titul

Felipe Massa zahájil u londýnského Nejvyššího soudu spor o 82 milionů dolarů kvůli aféře „Crashgate“ z roku 2008.

Novinky
Lewis Hamilton v Mexiku

Lewis Hamilton se pustil do FIA, Martin Brundle ho ale usadil

Lewis Hamilton byl po Velké ceně Mexika zklamaný z desetisekundové penalizace za souboj s Maxem Verstappenem. Podle něj bylo rozhodnutí komisařů zbytečně přísné.

Novinky
Max Verstappen v Mexiku

Mexiko vyvolává spoustu emocí: Martin Brundle požaduje tvrdý trest pro Maxe Verstappena

Martin Brundle naznačuje, že start Mexické Grand Prix měl mnohem dramatičtější podtext, než se zdálo. Podle něj si Max Verstappen zasloužil přísný trest, který by jasně vymezil hranice chování na trati, a poukázal tak na nedostatečné rozhodnutí rozhodčích.

Novinky
Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars

Válka uvnitř FIA: Prezidentská kandidátka Laura Villars míří k soudu

Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars oznámila, že obdržela povolení k mimořádnému soudnímu slyšení v Paříži. Tento krok naznačuje další vývoj v napjaté situaci kolem vedení federace.

Novinky
Lando Norris v Rakousku

Lando Norris odhalil tajný trik, který změnil jeho víkendy

Lando Norris z McLarenu prozradil, že v posledních závodech nepoužívá jeden z běžných nástrojů na svém palubním displeji během kvalifikace.

Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso kritizuje FIA: Tohle není fér, říká

Fernando Alonso kritizoval FIA za postup při startu Velké ceny Mexika. Podle něj nebyla reakce komisařů dostatečně rychlá ani konzistentní.
Novinky
Oscar Piastri

Šampionát v ohrožení? Oscar Piastri volá po analýze svého výkonu

Oscar Piastri po Grand Prix Mexika přiznal, že je potřeba zhodnotit změny jeho jízdního stylu, které ovlivnily výkon.
Novinky
Carlos Sainz jr. v Mexiku

Závod hrůzy Carlose Sainze: Technické problémy, penalizace a ztráta bodů

Carlos Sainz čelil v Mexiku nečekaným potížím, které výrazně ovlivnily jeho závod. Problém se ukázal už po úvodním kole, kdy se na jeho voze objevila technická závada, jež vedla k sérii nepříjemných následků.
Novinky
George Russell

George Russell v šoku: Mercedes mu zničil závod

George Russell po Grand Prix Mexika ostře kritizoval Mercedes za pomalé reakce, které ho připravily o lepší výsledek.
Novinky
Liam Lawson

Děsivé záběry z Mexika: Liam Lawson jen těsně unikl katastrofě

Na Grand Prix Mexika měli dva maršálové velké štěstí, že vyvázli bez újmy. Rychlé reakce Liama Lawsona zabránily potenciálně vážnému neštěstí.

Novinky
Lando Norris

Lando Norris neztrácí nervy: Takhle reagoval na bučení v Mexiku

Lando Norris se posunul do čela šampionátu jezdců, když o jediný bod předstihl svého týmového kolegu Oscara Piastriho.