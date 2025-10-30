Crashgate 17 let poté: Felipe Massa se soudí o svůj vysněný titul

Felipe Massa zahájil u londýnského Nejvyššího soudu spor o 82 milionů dolarů kvůli aféře „Crashgate“ z roku 2008.
Soudní přelíčení Felipeho Massy ohledně aféry „Crashgate“ z roku 2008 začalo v londýnském Nejvyšším soudu. Právníci Formula One Management, bývalého šéfa Bernieho Ecclestona a FIA se hned první den snažili jeho žalobu zamítnout a označili ji za „omyl“, protože by zpětně nespravedlivě ovlivnila titul Lewise Hamiltona.
Massa, který tehdy skončil ve šampionátu druhý, tvrdí, že závod v Singapuru byl zmanipulovaný a že orgány F1 přehlédly důkazy o úmyslné havárii Nelsona Piqueta Jr., která zvýhodnila Fernanda Alonsa. „Od začátku říkám, že bojuji za uznání jako mistr světa,“ uvedl Massa. „Nejde o útok na Lewise, respektuji ho jako jezdce, jde mi o spravedlnost vůči sportu.“
Incident, známý jako „Crashgate“, nastal, když Piquet úmyslně havaroval, aby Alonso získal výhodu. Massa následně utrpěl chybu Ferrari při pit stopu během nasazení Safety Caru, což mu zmařilo šanci na vítězství a podle jeho tvrzení i na zisk titulu mistra světa.
Massa podal žalobu poté, co Bernie Ecclestone v rozhovoru pro F1-Insider v roce 2023 přiznal, že on a tehdejší prezident FIA Max Mosley věděli o úmyslné havárii, ale zvolili pasivní přístup, aby „ochránili sport před skandálem“. Ecclestone nyní tvrdí, že si rozhovor nepamatuje.
Právní tým Massy, v čele s Nickem De Marcem, tvrdí, že existuje reálná šance na úspěch. „Mr. Massa má reálnou možnost uspět na všech bodech,“ uvedl De Marco a dodal, že otázka, zda FIA porušila své povinnosti, je fakticky složitá a soud by neměl provádět „mini proces“.
Obhajoba zdůraznila, že Massa mohl podat nárok již v letech 2008 nebo 2009 a že nyní je pozdě. Upozornili také na Massovu chybu při pit stopu, kdy odjel s připojenou palivovou hadicí a způsobil chaos, čímž skončil až 13., bez bodů. Podle nich jeho a Ferrari chyby v závodě daly Hamiltonovi výhodu, kterou nelze připsat jen manipulaci.
John Mehrzad z FIA označil žalobu za „zbytečně komplikovanou a přehnaně ambiciózní“, zatímco Anneliese Day z Formula One Management zdůraznila, že „historii nezměnilo nasazení Safety Caru, ale soubor závodních chyb Massy a jeho týmu“. Obhajoba dále podotkla, že během celé sezony 2008 předváděl Lewis Hamilton konzistentně lepší výkony než Massa.
Massa ale trvá na svém: „Dělám to kvůli spravedlnosti. V době, kdy došlo k manipulaci, jsem vedl závod. Nejde o poruchu motoru ani o tlak soupeře, ale o zásah, který změnil výsledek.“ Dodal, že se rozhodl jednat poté, co se jeho syn ptal: „Co s tím děláš?“
Soudní řízení, které probíhá před soudcem Jayem, bude pokračovat a rozhodnutí se očekává v následujících týdnech. Massa chce, aby byla uznána spravedlnost a případně zpochybněn výsledek Singapuru 2008, což by teoreticky mohlo vést k tomu, že on by byl mistrem světa místo Hamiltona.
