Crashgate 17 let poté: Felipe Massa se soudí o svůj vysněný titul

Felipe Massa na pódiu po hořkém vítězství v Brazílii 2008
Felipe Massa na pódiu po hořkém vítězství v Brazílii 2008, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 12:10
Sdílej:

Felipe Massa zahájil u londýnského Nejvyššího soudu spor o 82 milionů dolarů kvůli aféře „Crashgate“ z roku 2008.

Soudní přelíčení Felipeho Massy ohledně aféry „Crashgate“ z roku 2008 začalo v londýnském Nejvyšším soudu. Právníci Formula One Management, bývalého šéfa Bernieho Ecclestona a FIA se hned první den snažili jeho žalobu zamítnout a označili ji za „omyl“, protože by zpětně nespravedlivě ovlivnila titul Lewise Hamiltona.

Massa, který tehdy skončil ve šampionátu druhý, tvrdí, že závod v Singapuru byl zmanipulovaný a že orgány F1 přehlédly důkazy o úmyslné havárii Nelsona Piqueta Jr., která zvýhodnila Fernanda Alonsa. „Od začátku říkám, že bojuji za uznání jako mistr světa,“ uvedl Massa. „Nejde o útok na Lewise, respektuji ho jako jezdce, jde mi o spravedlnost vůči sportu.“

Incident, známý jako „Crashgate“, nastal, když Piquet úmyslně havaroval, aby Alonso získal výhodu. Massa následně utrpěl chybu Ferrari při pit stopu během nasazení Safety Caru, což mu zmařilo šanci na vítězství a podle jeho tvrzení i na zisk titulu mistra světa.

Lewis Hamilton v Mexiku

Lewis Hamilton se pustil do FIA, Martin Brundle ho ale usadil

Massa podal žalobu poté, co Bernie Ecclestone v rozhovoru pro F1-Insider v roce 2023 přiznal, že on a tehdejší prezident FIA Max Mosley věděli o úmyslné havárii, ale zvolili pasivní přístup, aby „ochránili sport před skandálem“. Ecclestone nyní tvrdí, že si rozhovor nepamatuje.

Právní tým Massy, v čele s Nickem De Marcem, tvrdí, že existuje reálná šance na úspěch. „Mr. Massa má reálnou možnost uspět na všech bodech,“ uvedl De Marco a dodal, že otázka, zda FIA porušila své povinnosti, je fakticky složitá a soud by neměl provádět „mini proces“.

Obhajoba zdůraznila, že Massa mohl podat nárok již v letech 2008 nebo 2009 a že nyní je pozdě. Upozornili také na Massovu chybu při pit stopu, kdy odjel s připojenou palivovou hadicí a způsobil chaos, čímž skončil až 13., bez bodů. Podle nich jeho a Ferrari chyby v závodě daly Hamiltonovi výhodu, kterou nelze připsat jen manipulaci.

John Mehrzad z FIA označil žalobu za „zbytečně komplikovanou a přehnaně ambiciózní“, zatímco Anneliese Day z Formula One Management zdůraznila, že „historii nezměnilo nasazení Safety Caru, ale soubor závodních chyb Massy a jeho týmu“. Obhajoba dále podotkla, že během celé sezony 2008 předváděl Lewis Hamilton konzistentně lepší výkony než Massa.

Massa ale trvá na svém: „Dělám to kvůli spravedlnosti. V době, kdy došlo k manipulaci, jsem vedl závod. Nejde o poruchu motoru ani o tlak soupeře, ale o zásah, který změnil výsledek.“ Dodal, že se rozhodl jednat poté, co se jeho syn ptal: „Co s tím děláš?“

Soudní řízení, které probíhá před soudcem Jayem, bude pokračovat a rozhodnutí se očekává v následujících týdnech. Massa chce, aby byla uznána spravedlnost a případně zpochybněn výsledek Singapuru 2008, což by teoreticky mohlo vést k tomu, že on by byl mistrem světa místo Hamiltona.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Massa, Felipe Lewis Hamilton FIA
Stalo se
Novinky
Liam Lawson

Vyšetřévání odhaluje detaily nebezpečného momentu Liama Lawsona na trati

Mexická národní sportovní autorita OMDAI poskytla komentář k události z minulého závodního víkendu, kdy Liam Lawson zažil nebezpečný moment na trati.

Novinky
Felipe Massa na pódiu po hořkém vítězství v Brazílii 2008

Crashgate 17 let poté: Felipe Massa se soudí o svůj vysněný titul

Felipe Massa zahájil u londýnského Nejvyššího soudu spor o 82 milionů dolarů kvůli aféře „Crashgate“ z roku 2008.

Novinky
Lewis Hamilton v Mexiku

Lewis Hamilton se pustil do FIA, Martin Brundle ho ale usadil

Lewis Hamilton byl po Velké ceně Mexika zklamaný z desetisekundové penalizace za souboj s Maxem Verstappenem. Podle něj bylo rozhodnutí komisařů zbytečně přísné.

Novinky
Max Verstappen v Mexiku

Mexiko vyvolává spoustu emocí: Martin Brundle požaduje tvrdý trest pro Maxe Verstappena

Martin Brundle naznačuje, že start Mexické Grand Prix měl mnohem dramatičtější podtext, než se zdálo. Podle něj si Max Verstappen zasloužil přísný trest, který by jasně vymezil hranice chování na trati, a poukázal tak na nedostatečné rozhodnutí rozhodčích.

Novinky
Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars

Válka uvnitř FIA: Prezidentská kandidátka Laura Villars míří k soudu

Kandidátka na prezidentku FIA Laura Villars oznámila, že obdržela povolení k mimořádnému soudnímu slyšení v Paříži. Tento krok naznačuje další vývoj v napjaté situaci kolem vedení federace.

Novinky
Lando Norris v Rakousku

Lando Norris odhalil tajný trik, který změnil jeho víkendy

Lando Norris z McLarenu prozradil, že v posledních závodech nepoužívá jeden z běžných nástrojů na svém palubním displeji během kvalifikace.

Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso kritizuje FIA: Tohle není fér, říká

Fernando Alonso kritizoval FIA za postup při startu Velké ceny Mexika. Podle něj nebyla reakce komisařů dostatečně rychlá ani konzistentní.
Novinky
Oscar Piastri

Šampionát v ohrožení? Oscar Piastri volá po analýze svého výkonu

Oscar Piastri po Grand Prix Mexika přiznal, že je potřeba zhodnotit změny jeho jízdního stylu, které ovlivnily výkon.
Novinky
Carlos Sainz jr. v Mexiku

Závod hrůzy Carlose Sainze: Technické problémy, penalizace a ztráta bodů

Carlos Sainz čelil v Mexiku nečekaným potížím, které výrazně ovlivnily jeho závod. Problém se ukázal už po úvodním kole, kdy se na jeho voze objevila technická závada, jež vedla k sérii nepříjemných následků.
Novinky
George Russell

George Russell v šoku: Mercedes mu zničil závod

George Russell po Grand Prix Mexika ostře kritizoval Mercedes za pomalé reakce, které ho připravily o lepší výsledek.
Novinky
Liam Lawson

Děsivé záběry z Mexika: Liam Lawson jen těsně unikl katastrofě

Na Grand Prix Mexika měli dva maršálové velké štěstí, že vyvázli bez újmy. Rychlé reakce Liama Lawsona zabránily potenciálně vážnému neštěstí.

Novinky
Lando Norris

Lando Norris neztrácí nervy: Takhle reagoval na bučení v Mexiku

Lando Norris se posunul do čela šampionátu jezdců, když o jediný bod předstihl svého týmového kolegu Oscara Piastriho.