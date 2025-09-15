Výbuch emocí Lewise Hamiltona a tvrdá odpověď Tota Wolffa

Lewis Hamilton s Toto Wolff v Abú Zabí
Lewis Hamilton s Toto Wolff v Abú Zabí, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček DNES 11:58
Sdílej:

Toto Wolff uznal, že Lewis Hamilton projevuje své emoce naplno, ale jeho výroky po Velké ceně Maďarska označil za nepovedený moment.

Toto Wolff se otevřeně vyjádřil k ostré sebekritice Lewise Hamiltona, která zazněla po kvalifikaci na Hungaroringu. Brit tehdy před kamerami Sky F1 prohlásil: „Jsem k ničemu, naprosto k ničemu. Tým žádný problém nemá, vidíte, že auto je na pole position. Takže by asi měli vyměnit jezdce.“ Slova sedminásobného šampiona vzbudila v paddocku velký rozruch.

Šéf Mercedesu, jenž Hamiltona dlouhé roky vedl, ale reagoval jednoznačně: „Myslím, že to bylo špatné říct, a řekl jsem mu to hned ten večer i následující den,“ uvedl Wolff pro GPBlog. Přirovnal situaci k ikonám sportu: „Slyšeli jste někdy Michaela Jordana říct o sobě, že je k ničemu a že by měli vyměnit hráče? Ne. A Lewis by to také neměl říkat.“

Wolff uznal, že Hamiltonova schopnost projevovat emoce je jedním z důvodů, proč patří mezi největší osobnosti Formule 1. Tentokrát však podle něj Brit zašel příliš daleko. „To, že nosí srdce na dlani, je skvělá vlastnost a dělá z něj superstar. Ale v tomto případě to byl opravdu špatný moment, protože to prostě není pravda,“ zdůraznil.

Max Verstappen

Max Verstappen si plní sny: Podělil se o své první dojmy ze závodu na Nordschleife

Hamilton se přitom stále snaží najít pevnou půdu pod nohama ve své první sezóně u Ferrari. Po šestnácti závodech čeká na debutové pódium a hrozí, že poprvé v kariéře uzavře ročník bez umístění mezi třemi nejlepšími. Wolff ale zůstává optimistický. „Potřebuje jen jeden nebo dva povedené víkendy a uvidíme úplně jiného Lewise Hamiltona,“ prohlásil.

Podle něj zůstane Hamiltonovo jméno navždy nejpevněji spjato s Mercedesem, tak jako Schumacherovo s Ferrari. „Až jednou skončí, nikdo už nebude řešit, že kariéru uzavíral ve Ferrari. Kdo dnes přemýšlí o Schumacherově čase v Mercedesu?“ připomněl.

Na otázku, zda Hamilton stále patří k absolutní špičce, odpověděl Wolff bez zaváhání: „Je to GOAT a vždy bude. Má před sebou ještě spoustu let a příští rok bude zásadní. A pokud se ptáte, jestli na to pořád má? Rozhodně má.“

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lewis Hamilton Toto Wolff
Stalo se
Novinky
Lewis Hamilton s Toto Wolff v Abú Zabí

Výbuch emocí Lewise Hamiltona a tvrdá odpověď Tota Wolffa

Toto Wolff uznal, že Lewis Hamilton projevuje své emoce naplno, ale jeho výroky po Velké ceně Maďarska označil za nepovedený moment.

Novinky
Max Verstappen

Max Verstappen si plní sny: Podělil se o své první dojmy ze závodu na Nordschleife

Max Verstappen nebude tuto neděli závodit na Nürburgringu. Přestože od komise získal potřebné povolení DMSB Permit A, podle informací se rozhodl ihned odcestovat zpět domů. Jeho krok vyvolává spekulace o dalších plánech a přípravách nizozemského šampiona.

Novinky
Max Verstappen v Monze

Max Verstappen otevírá novou kapitolu: Debutoval v GT závodě na Nordschleife

Max Verstappen si v sobotu odbyl premiéru v závodech GT na legendární Nordschleife a okamžitě ukázal, že dokáže držet tempo i mimo monoposty F1. Jeho debut vzbudil velkou pozornost, přestože formální podmínky pro plnohodnotnou licenci ještě nesplnil.

Novinky
Carlos Sainz jr. v Silverstone

Spravedlnost pro Carlose Sainze: FIA zrušila trest z Velké ceny Nizozemska

Tým Williams uspěl se svou žádostí o přezkum desetisekundové penalizace, kterou ve Velké ceně Nizozemska obdržel Carlos Sainz.

Novinky
Lewis Hamilton před GP Itálie

Lewis Hamilton o příchodu Cadillacu: Nová éra začíná

Lewis Hamilton ocenil, že Cadillac od roku 2026 vstoupí do Formule 1, vidí v tom příležitost pro větší rozmanitost a posílení soutěživosti šampionátu.

Novinky
Laurent Mekies a Yuki Tsunoda v Belgii

Yuki Tsunoda pod drobnohledem: Red Bull hledá jasné důkazy před konečným verdiktem

Isack Hadjar zůstává hlavním kandidátem na postup do Red Bullu pro sezonu 2026, zatímco týmový šéf Laurent Mekies hodnotí situaci Yukiho Tsunody. 

Novinky
James Vowles

James Vowles prozrazuje, proč se žádost o přezkum trestu Carlose Sainze zpozdila

James Vowles přiblížil okolnosti přezkoumání trestu Carlose Sainze a vysvětlil co celý proces obnáší a proč se zdržel.
Novinky
Adrian Newey s Andy Cowellem

Adrian Newey a jeho tajná výhoda: Co zjistil při sledování McLarenu

Adrian Newey, nový technický partner Aston Martinu, v sezóně 2025 pravidelně sledoval McLaren MCL39, aby se poučil od konkurence. Přestože se soustředí na vývoj vozu AMR26 pro pravidla 2026, jeho zkušenosti a schopnost analyzovat data výrazně posilují tým i přípravu jezdců.
Novinky
George Russell během GP Belgie

Nico Rosberg: Vyjednávání s Totem Wolffem je peklo, George Russell mu to teď oplácí

Nico Rosberg je přesvědčen, že George Russell využívá při vyjednávání stejné metody, které dříve uplatňoval Toto Wolff. Podle něj tak mladý Brit obrací šéfovy taktiky proti němu a ukazuje svou rostoucí sílu v týmu Mercedes.
Novinky
Lewis Hamilton v Monze

Ferrari přichází o klíčové mozky, novou domovinu mají v Audi

Ferrari podle dostupných informací přichází o dva klíčové členy svého oddělení pro pohonné jednotky. Oba mají zamířit k Audi, které se intenzivně připravuje na svůj vstup do Formule 1 a systematicky posiluje svůj technický tým.
Novinky
George Russell

George Russell ohromen rychlostí Maxe Verstappena: „Je to těžko pochopitelné“

Max Verstappen předvedl v Monze suverénní výkon a dojel do cíle s téměř dvacetisekundovým náskokem před konkurencí.

Novinky
Oscar Piastri

Rekord Oscara Piastriho zastíněn kontroverzními příkazy týmu

Oscar Piastri při závěrečné zastávce v boxech na Velké ceně Itálie absolvoval nejrychlejší pit stop celé sezony, přesto však jeho rekord zůstal ve stínu kontroverzních týmových rozhodnutí.