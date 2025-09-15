Výbuch emocí Lewise Hamiltona a tvrdá odpověď Tota Wolffa

Toto Wolff uznal, že Lewis Hamilton projevuje své emoce naplno, ale jeho výroky po Velké ceně Maďarska označil za nepovedený moment.
Toto Wolff se otevřeně vyjádřil k ostré sebekritice Lewise Hamiltona, která zazněla po kvalifikaci na Hungaroringu. Brit tehdy před kamerami Sky F1 prohlásil: „Jsem k ničemu, naprosto k ničemu. Tým žádný problém nemá, vidíte, že auto je na pole position. Takže by asi měli vyměnit jezdce.“ Slova sedminásobného šampiona vzbudila v paddocku velký rozruch.
Šéf Mercedesu, jenž Hamiltona dlouhé roky vedl, ale reagoval jednoznačně: „Myslím, že to bylo špatné říct, a řekl jsem mu to hned ten večer i následující den,“ uvedl Wolff pro GPBlog. Přirovnal situaci k ikonám sportu: „Slyšeli jste někdy Michaela Jordana říct o sobě, že je k ničemu a že by měli vyměnit hráče? Ne. A Lewis by to také neměl říkat.“
Wolff uznal, že Hamiltonova schopnost projevovat emoce je jedním z důvodů, proč patří mezi největší osobnosti Formule 1. Tentokrát však podle něj Brit zašel příliš daleko. „To, že nosí srdce na dlani, je skvělá vlastnost a dělá z něj superstar. Ale v tomto případě to byl opravdu špatný moment, protože to prostě není pravda,“ zdůraznil.
Hamilton se přitom stále snaží najít pevnou půdu pod nohama ve své první sezóně u Ferrari. Po šestnácti závodech čeká na debutové pódium a hrozí, že poprvé v kariéře uzavře ročník bez umístění mezi třemi nejlepšími. Wolff ale zůstává optimistický. „Potřebuje jen jeden nebo dva povedené víkendy a uvidíme úplně jiného Lewise Hamiltona,“ prohlásil.
Podle něj zůstane Hamiltonovo jméno navždy nejpevněji spjato s Mercedesem, tak jako Schumacherovo s Ferrari. „Až jednou skončí, nikdo už nebude řešit, že kariéru uzavíral ve Ferrari. Kdo dnes přemýšlí o Schumacherově čase v Mercedesu?“ připomněl.
Na otázku, zda Hamilton stále patří k absolutní špičce, odpověděl Wolff bez zaváhání: „Je to GOAT a vždy bude. Má před sebou ještě spoustu let a příští rok bude zásadní. A pokud se ptáte, jestli na to pořád má? Rozhodně má.“
Max Verstappen nebude tuto neděli závodit na Nürburgringu. Přestože od komise získal potřebné povolení DMSB Permit A, podle informací se rozhodl ihned odcestovat zpět domů. Jeho krok vyvolává spekulace o dalších plánech a přípravách nizozemského šampiona.
Max Verstappen si v sobotu odbyl premiéru v závodech GT na legendární Nordschleife a okamžitě ukázal, že dokáže držet tempo i mimo monoposty F1. Jeho debut vzbudil velkou pozornost, přestože formální podmínky pro plnohodnotnou licenci ještě nesplnil.
Tým Williams uspěl se svou žádostí o přezkum desetisekundové penalizace, kterou ve Velké ceně Nizozemska obdržel Carlos Sainz.
Lewis Hamilton ocenil, že Cadillac od roku 2026 vstoupí do Formule 1, vidí v tom příležitost pro větší rozmanitost a posílení soutěživosti šampionátu.
Isack Hadjar zůstává hlavním kandidátem na postup do Red Bullu pro sezonu 2026, zatímco týmový šéf Laurent Mekies hodnotí situaci Yukiho Tsunody.
James Vowles přiblížil okolnosti přezkoumání trestu Carlose Sainze a vysvětlil co celý proces obnáší a proč se zdržel.
Adrian Newey, nový technický partner Aston Martinu, v sezóně 2025 pravidelně sledoval McLaren MCL39, aby se poučil od konkurence. Přestože se soustředí na vývoj vozu AMR26 pro pravidla 2026, jeho zkušenosti a schopnost analyzovat data výrazně posilují tým i přípravu jezdců.
Nico Rosberg je přesvědčen, že George Russell využívá při vyjednávání stejné metody, které dříve uplatňoval Toto Wolff. Podle něj tak mladý Brit obrací šéfovy taktiky proti němu a ukazuje svou rostoucí sílu v týmu Mercedes.
Ferrari podle dostupných informací přichází o dva klíčové členy svého oddělení pro pohonné jednotky. Oba mají zamířit k Audi, které se intenzivně připravuje na svůj vstup do Formule 1 a systematicky posiluje svůj technický tým.
Max Verstappen předvedl v Monze suverénní výkon a dojel do cíle s téměř dvacetisekundovým náskokem před konkurencí.
Oscar Piastri při závěrečné zastávce v boxech na Velké ceně Itálie absolvoval nejrychlejší pit stop celé sezony, přesto však jeho rekord zůstal ve stínu kontroverzních týmových rozhodnutí.