Max Verstappen si plní sny: Podělil se o své první dojmy ze závodu na Nordschleife

Max Verstappen nebude tuto neděli závodit na Nürburgringu. Přestože od komise získal potřebné povolení DMSB Permit A, podle informací se rozhodl ihned odcestovat zpět domů.
Max Verstappen má za sebou svůj první závodní víkend na legendární Severní smyčce Nürburgringu. V rámci podniků ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS7) usedl do kokpitu Porsche 718 Cayman GT4 s cílem nasbírat potřebné kilometry pro získání licence DMSB Permit A, která je nutná pro start s vozy GT3. Původně měl střídat dvě auta, #980 a #89, ale do druhého se kvůli poškození z kvalifikace nedostal.
Na trati tak odjel celkem 14 kol a i když to na první pohled nemuselo stačit k naplnění podmínek, komise nakonec Verstappenovi požadované oprávnění přiznala. Čekání na verdikt ale nebylo jednoduché. Jak poznamenal jeden z přímých účastníků víkendu, Verstappenův cíl visel do poslední chvíle ve vzduchu.
Do debaty se vložil i bývalý pilot F1 Ralf Schumacher, který se netajil rozčarováním nad celou situací. „No já bych mu to dal rovnou, samozřejmě,“ řekl německý ex-pilot pro Motorsport-Total.com. Podle něj by bývalo stačilo krátké školení k nástrahám Nordschleife. „Nejlepší jezdec na světě to zvládne, když to zvládnou ostatní, tím jsem si jistý. Je to trapné,“ dodal.
Pravidla jsou ale neúprosná. Verstappen si musel projít standardním postupem – už v pátek složil písemný test, v tréninku získal Permit B a v sobotu pak na trati odjel předepsané stinty. Splnil tak podmínky, díky nimž mohl komisi přesvědčit o svých schopnostech a odnést si kýžený Permit A.
S kolegou Chrisem Lulhamem nakonec obsadil sedmé místo ve třídě CUP3. Přesto Verstappen odjížděl s dobrým pocitem. „Jsem rád, že všechno proběhlo hladce a že jsem získal DMSB Permit Nordschleife,“ uvedl na svých oficiálních stránkách verstappen.com. Krátce nato odletěl domů a v nedělním programu se už neobjevil.
K samotnému závodu přidal i osobní postřehy. „Opravdu jsem si to užil, ale to je na tomhle místě vždycky. Bylo skvělé si vyzkoušet závodní stinty v provozu, s rychlejšími i pomalejšími auty. Jel jsem za žlutých vlajek, při ‘code 60’, na mokru i suchu. Získal jsem zkušenosti s tím, kde je grip a kde není, a absolvoval i startovní proceduru,“ vysvětlil Verstappen.
Na závěr zdůraznil, že právě pestrost podmínek dělá z Nürburgringu unikátní okruh. „Dnes bylo na části tratě sucho, jinde mokro. Povrch se po okruhu liší, což ztěžuje poskládat čisté kolo, ale právě to je na tom výjimečné. Jet tady 24hodinový závod s GT3 by bylo úžasné,“ dodal s úsměvem. S Permit A v kapse má nyní cestu k tomuto cíli otevřenou.
Max Verstappen si v sobotu odbyl premiéru v závodech GT na legendární Nordschleife a okamžitě ukázal, že dokáže držet tempo i mimo monoposty F1. Jeho debut vzbudil velkou pozornost, přestože formální podmínky pro plnohodnotnou licenci ještě nesplnil.
