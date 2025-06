Vowlesova slova o omluvě Totu Wolffovi: Rivalita versus respekt

James Vowles předvedl nečekaný a působivý krok, který ukázal lidskou stránku formule 1 a získal respekt fanoušků i odborníků. Otázka, zda by totéž udělal i Toto Wolff, odhaluje rozdíly ve stylu vedení a připomíná, že v motorsportu jde nejen o techniku, ale i o lidský přístup.

James Vowles, šéf týmu Williams, se otevřeně vyjádřil k situaci během nedávné Velké ceny Monaka, kdy jeho tým použil kontroverzní taktiku, která vzbudila pozornost i kritiku. Podle něj šlo o krok, který by raději vynechal, ale cítil, že neměl jinou možnost, když viděl podobnou strategii ze strany Racing Bulls a jejich jezdců Isacka Hadjara a Liama Lawsona.

Williams se snažil zajistit body dvojitou účastí svých jezdců Carlose Sainze a Alexa Albona, kteří v cíli podpořili tým Mercedes s Georgem Russellem a Kimim Antonellim. „V Monaku body nezískáváte tím, že jedete nejrychlejší kolo, ale taktikou, kdy zdržujete soupeře,“ vysvětlil Vowles. Přiznal však, že taková hra na hraně není styl, jaký by si jeho tým přál praktikovat, informuje RacingNews365.

Vowles také prozradil, že cítil povinnost poslat omluvnou zprávu Toto Wolffovi, šéfovi Mercedesu, se kterým má přátelský vztah. V textu mu jasně sdělil, že podobné kroky nechtěl podnikat, ale okolnosti ho k tomu donutily. Wolff na jeho omluvu reagoval vstřícně a pochopil situaci, což Vowles velmi ocenil.

Na otázku, jestli by Toto Wolff udělal totéž, kdyby se role obrátily, Vowles odpověděl opatrně: „Skoro, ale to není to hlavní.“ Dodal, že jeho hlavním cílem je vyhrávat poctivě – tedy navrhnout, postavit a provozovat lepší auto než soupeři, a ne získávat body pomocí taktických zdržovacích manévrů.

„Když ovlivňujete závody jiných, zejména když jsou přímo za vámi jezdci Mercedesu, jako sportovec mám pocit, že správná věc je je o tom informovat,“ dodal Vowles. Jeho upřímnost a respekt vůči soupeři svědčí o jeho sportovním přístupu i o tlaku, který na týmy během náročných závodů působí.

Na závěr Vowles shrnul svůj postoj slovy: „Poslal jsem krátkou zprávu: ‚Udělám to, nebude se ti to líbit.‘ A to bylo vše.“ Jeho slova odhalují realitu moderní formule 1, kde je taktická hra neoddělitelnou součástí boje o body, ale zároveň i dilema mezi sportovním duchem a pragmatismem.