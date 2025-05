Vítězství v Monaku jako projev síly: Norris si nenechal vzít sebevědomí

Lando Norris se po několika náročnějších týdnech opět ocitl na vrcholu. V Monaku proměnil pole position ve vítězství a ukázal, že jeho forma z Austrálie nebyla náhodná. V nejtěsnějším souboji s Charlesem Leclercem a týmovým kolegou Oscarem Piastrim zůstal chladnokrevný a zaslouženě se stal králem uliček Monte Carla. Díky tomu stáhl náskok Piastriho v celkovém pořadí šampionátu na pouhé tři body.

Zdaleka však nešlo jen o výsledek. Norris si do Monaka přivezl nejen rychlost, ale i silné vnitřní odhodlání. Po opakované kritice za slabší výkony v kvalifikaci byl jeho cíl jasný. Ukázat, že stále patří mezi elitu. „Lidé si můžou psát, co chtějí. Není to na mně. Mají své názory, ale většina z nich není pravdivá. Devětadevadesát procent je prostě nesmysl,“ reagoval Norris na otázky ohledně tlaků zvenčí. „Dokud vím, jak na tom jsem já a můj tým, je mi to jedno,“ informuje Sky Sports.

Britský jezdec otevřeně přiznal, že mu právě sobotní výkony dělaly v posledních závodech vrásky. O to více si cení pole position, kterou v Monaku získal ve stylu, který sám označil za „malý krok zpět ke starému Landovi“. „Na kvalifikaci jsem byl emotivnější než po samotném závodě. Měl jsem celý život pocit, že kvalifikace je moje silná stránka, letos mi ale něco chybělo. A musel jsem na tom tvrdě pracovat.“

Vítězství v Monaku má pro každého jezdce výjimečný význam, a Norris to nezastíral. „Myslím, že nejlepší na tom je, že jednou moje děti budou moct říct, že jsem tu vyhrál. Na to jsem nejvíc pyšný,“ pousmál se. „A navíc – ta kvalifikační jízda, ten čas 1:09 – to je něco, co možná dlouho nikdo nepřekoná. Tyhle auta už tak rychlá nebudou.“

Norris se tak zařadil mezi výjimečnou společnost vítězů v Monaku – po bok Hamiltona, Verstappena, Alonsa a Leclerca. Vítězství, které bylo nejen technicky brilantní, ale také osobní výpovědí o návratu k jistotě a sebevědomí. „Neznamená to, že mám všechno zpět. Stále jsou věci, na kterých musíme pracovat – já i tým. Ale byl to krok správným směrem,“ uzavřel Norris.

V ulicích Monte Carla zanechal Lando Norris nejen otisky pneumatik, ale i jasné poselství: pochybnosti nepatří sem. Na trati opět mluví jeho výsledky.