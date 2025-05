Verstappen jde proti proudu: Co říká na změnu pravidel FIA?

Max Verstappen, který se obvykle zdráhá chválit vedení FIA, tentokrát ocenil jejich změnu postoje k trestání neslušného jazyka. Po úpravě pravidel, která nově rozlišují mezi „kontrolovaným“ a „nekontrolovaným“ prostředím, nizozemský jezdec řekl: „Jsem rád, že si uvědomili, že to, co tam bylo dřív, bylo pravděpodobně příliš agresivní. To je začátek.“

Někteří jeho kolegové, například George Russell, si stále stěžují na samotnou podstatu pravidla, které Russell označil za „absurdní“. Verstappen však působí smířlivěji. Přestože v minulosti sám narazil a za své výroky musel vykonat veřejně prospěšné práce na slavnostním ceremoniálu v Rwandě, nyní změnu vítá jako správný krok, informuje PlanetF1.

Mnohem kritičtěji se k aktuálnímu dění ve vedení FIA vyjádřil Lewis Hamilton, který situaci označil za nepřehlednou a chaotickou. „Nevím přesně, odkud to vzešlo, ale cokoli řeknu, stejně nic nezmění. Zdá se, že je tam momentálně hodně zmatků a je jasné, že je potřeba provést řadu změn,“ prohlásil sedminásobný mistr světa.

Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem, který za původním přísným zákazem stál, obhajoval změny jako výsledek rozsáhlé konzultace napříč motorsportem. „Jako bývalý jezdec vím, jaké emoce během závodění zažíváme. Vedl jsem důkladnou a otevřenou revizi s přispěním ze všech sedmi světových šampionátů i členských klubů FIA,“ uvedl.

Mezinárodní automobilová federace (FIA) oznámila změny v tzv. příloze B svých sportovních předpisů, které se týkají chování jezdců a dalších účastníků motorsportu. Cílem nových úprav je podle FIA podporovat principy fair play, ale zároveň poskytnout sportovním komisařům jasnější mantinely, jak postupovat v případech, kdy by chování jednotlivců mohlo poškodit pověst motorsportu.

„Vylepšení, která dnes FIA oznámila, zajistí, že budeme i nadále podporovat to nejlepší ze sportovního ducha v motorsportu, a zároveň dáme komisařům účinné pokyny, jak postupovat proti těm, kteří by mohli poškodit dobrou pověst našeho sportu,“ uvedla federace v oficiálním prohlášení.

Změny se týkají především toho, jak se bude přistupovat k nevhodným výrokům, a to podle prostředí, v němž zazní. FIA nyní rozlišuje mezi „kontrolovaným“ a „nekontrolovaným“ prostředím. Za kontrolované prostředí jsou nově považovány například tiskové konference, rozhovory, vyhlášení na stupních vítězů, slavnostní start nebo servisní park.

Naopak do nekontrolovaného prostředí spadají mimo jiné radiová komunikace mezi vozem a týmem, nahrávky pořízené přímo na trati nebo i záznamy pořízené mimo kontrolované prostředí, zejména pokud si dotyčný není vědom, že je natáčen.

FIA zdůraznila, že jejím cílem zůstává zajistit, aby motorsport zůstal přístupný všem. „FIA bude vždy oddaná tomu, aby byl motorsport přístupný pro celou naši sportovní rodinu,“ doplnila federace.